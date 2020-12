Mikhail KlimentyevTASS via Getty; Puce Somodevilla / Getty Vladimir Poutine (L); Joe Biden

Vladimir Poutine adresse ses félicitations à l’ancien vice-président Joe Biden après que le collège électoral a officiellement voté lundi pour qu’il soit le prochain président des États-Unis.

Un communiqué du Kremlin publié mardi a noté que le président russe, 68 ans, « a souhaité au président élu plein succès » dans ses nouvelles fonctions.

Selon le communiqué, Poutine a également «exprimé sa confiance dans le fait que la Russie et les États-Unis, qui portent la responsabilité particulière de la sécurité et de la stabilité mondiales, peuvent, malgré leurs différences, contribuer efficacement à résoudre de nombreux problèmes et relever les défis auxquels le monde est confronté aujourd’hui».

« Le président de la Russie a noté que dans cet esprit, la coopération russo-américaine, basée sur les principes d’égalité et de respect mutuel, répondrait aux intérêts des deux nations et de l’ensemble de la communauté internationale », poursuit le communiqué.

Faisant une citation directe de Poutine s’adressant à Biden, 78 ans, le communiqué concluait: « Pour ma part, je suis prêt pour l’interaction et les contacts avec vous. »

Mikhail MetzelTASS via Getty Vladimir Poutine

Mark Makela / Getty Président élu Joe Biden

Le décompte des voix lors de l’élection présidentielle de 2020 s’est terminé en novembre, suivi des certifications de l’État ce mois-ci. Un par un, les poursuites n’ont pas réussi à convaincre les tribunaux de fraude ou d’actes répréhensibles dans le processus de vote, et le collège électoral a annoncé lundi que Biden deviendrait le 46e président des États-Unis.

Une majorité d’électeurs qui représentent tous les États ainsi que Washington, DC, ont voté pour Biden et Kamala Harris en tant que prochain président et vice-président, selon l’Associated Press et le New York Times.

La procédure généralement peu surveillée s’est déroulée tout au long de la journée de lundi à travers le pays, les 538 électeurs présidentiels ayant voté en fonction du vainqueur du vote populaire de leur État. Hawaï a été le dernier État à voter au Collège électoral, lundi soir, tandis que les électeurs californiens ont placé Biden au-dessus du seuil de 270 voix.

Biden a battu le président Donald Trump 306-232 – le même résultat que celui projeté par les médias quelques jours après les élections du 3 novembre, alors même que Trump, 74 ans, a commencé à affirmer que l’élection avait été « volée ».

Il n’a offert aucune preuve, et les tribunaux et les enquêteurs ont rejeté ses plaintes et celles de ses alliés. Les responsables électoraux locaux des deux partis ont déclaré n’avoir trouvé aucune preuve de fraude généralisée.

Matt Baron / Shutterstock Joe Biden et Kamala Harris

Poutine a été un allié étranger familier de Trump tout au long de sa présidence, le défendant même en décembre dernier contre sa destitution pour ce qu’il a appelé des raisons «tirées par les cheveux».

« C’est simplement une continuation de la lutte politique interne », a déclaré le président russe aux journalistes à Moscou à l’époque, selon l’AP. « Le parti qui a perdu les élections (2016), le Parti démocrate, tente d’obtenir des résultats par d’autres moyens. »

Poutine et le gouvernement russe ont été au centre des préoccupations de ceux qui font pression pour la destitution de Trump depuis 2016, en particulier lors de l’enquête prolongée sur l’élection de Trump et de savoir s’il a été aidé par l’influence russe sur les électeurs américains. Les deux hommes ont nié les allégations d’une telle collusion.

Le Kremlin avait précédemment annoncé le 9 novembre que Poutine suspendrait ses félicitations à Biden jusqu’à ce que le résultat de 2020 soit officiel, a rapporté l’Associated Press à l’époque.

Selon l’AP, le porte-parole de Poutine, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes: « De toute évidence, vous pouvez voir que certaines procédures juridiques sont en cours, qui ont été annoncées par le président sortant – donc cette situation est différente, donc nous considérons qu’il est correct d’attendre le fonctionnaire. annonce. »