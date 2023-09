Un dissident chinois qui s’est réfugié dans un aéroport de Taiwan lors d’une escale s’est déclaré prêt à attendre des mois si nécessaire, afin d’obtenir un passage en toute sécurité vers un pays tiers.

Chen Siming est connu pour commémorer régulièrement le massacre de la place Tiananmen du 4 juin 1989 – un événement interdit de discussion ou de reconnaissance en Chine – et a été arrêté à plusieurs reprises autour de cet anniversaire.

La Chine dévoile son plan « d’intégration » économique à Taiwan alors que des navires de guerre effectuent des manœuvres au large des côtes En savoir plus

Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux peu après son arrivée à Taiwan vendredi, Chen a déclaré que récemment, les autorités le ciblant étaient devenues « de plus en plus cruelles et folles ».

Il demande désormais au gouvernement taïwanais de l’aider à se réinstaller dans un pays tiers, idéalement aux États-Unis, affirmant que sa « situation était dangereuse et urgente ».

« Je suis prêt à attendre des mois, parce que je me sens en sécurité à Taiwan », a déclaré Chen au Guardian. «Je veux aller aux États-Unis. Je pense que Taiwan est très sûr et qu’il n’y a aucun problème de sécurité. Taiwan a pour refuge la démocratie et la liberté, donc Taiwan est un lieu sûr pour moi personnellement. Mais la sécurité n’est pas ma première option là où je m’installe, j’ai beaucoup de travail à faire aux États-Unis. »

Chen se rendait vendredi de Thaïlande à Guangzhou, en Chine, en transit par l’aéroport international de Taoyuan à Taipei. Il n’a pas embarqué sur le deuxième vol et a refusé les demandes de retour en Thaïlande, où il a déclaré craindre d’être expulsé vers la Chine.

La sécurité n’est pas ma première option là où je m’installe, j’ai beaucoup de travail à faire aux États-Unis. Chen Siming

Un cas similaire suggère que Chen pourrait attendre un certain temps. En 2018-2019, deux dissidents chinois, Yan Bojun et Liu Xinglian, ont passé quatre mois dans une zone de transit de l’aéroport de Taiwan après être également arrivés de Thaïlande et avoir refusé de réembarquer sur un vol à destination de Pékin. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) leur a accordé un statut d’asile temporaire et, après une longue impasse, les deux hommes se sont envolés pour Singapour et ont ensuite été autorisés à rentrer légalement à Taiwan avec des visas humanitaires de courte durée. Ils se sont finalement réinstallés au Canada.

Chen a déclaré au Guardian qu’il avait fui la Chine pour le Laos en juillet, mais qu’il avait été exhorté par des amis à partir après l’arrestation là-bas de l’avocat des droits de l’homme Lu Siwei plus tard dans le mois. À Bangkok, il s’est inscrit auprès du HCR pour une évaluation du statut de réfugié et a déclaré qu’il avait rapidement obtenu une carte d’asile d’un an.

E-Ling Chiu, directeur national d’Amnesty International Taiwan, a appelé le gouvernement taïwanais à autoriser Chen à quitter l’aéroport pour se rendre à Taiwan et à faciliter son transfert vers un pays tiers.

Chen Siming est assis à côté d’un avis indiquant « Commémorez le 4 juin le 4 juin 2021 » dans la province du Hunan, au centre de la Chine, ce jour-là. Photographie : AP

Chiu a déclaré que les autorités taïwanaises avaient déjà expulsé des demandeurs d’asile vers leur dernier point de départ. « Si le gouvernement taïwanais décide de l’expulser, il pourra le renvoyer en Thaïlande », a-t-elle déclaré. « Mais s’ils l’expulsent vers la Chine, cela violera le principe de non-refoulement. Ce n’est pas acceptable.

Le Conseil des affaires continentales de Taiwan, qui gère les affaires Taiwan-Chine, a déclaré au Guardian qu’il s’occupait du cas du dissident bloqué, mais n’a pas voulu fournir plus de détails.

Taïwan ne dispose pas d’un programme pour les réfugiés offrant une voie de protection, mais il a décriminalisé le fait d’arriver illégalement pour demander l’asile politique. La perspective d’une procédure rationalisée pour les réfugiés est politiquement tendue à Taiwan, où les partis politiques et le public évoquent des craintes d’infiltration et d’espionnage chinois. Les défenseurs affirment qu’un processus approprié et transparent permettrait de vérifier les antécédents des candidats, comme le font d’autres pays.

«C’est la peur de la menace chinoise, mais [not having a system] n’est pas une solution rationnelle », a déclaré Chiu.

William Nee, coordinateur de recherche et de plaidoyer pour l’organisation chinoise des défenseurs des droits de l’homme, a déclaré qu’il y avait « beaucoup de gens désespérés de quitter la Chine », soulignant les voyages dangereux entrepris par Chen et Lu vers le Laos ami de Pékin, et le nombre croissant de personnes. de Chinois traversant le Darien Gap entre l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, vers le Mexique puis les États-Unis.

Le gouvernement de Taiwan devait « travailler de manière constructive » avec d’autres pays pour trouver une protection à Chen, a déclaré Nee.

Le HCR, qui n’est pas présent à Taiwan, a été contacté pour commentaires.