Je suis poursuivi par mes voisins après avoir tenté de récupérer le ballon de mon fils lorsqu’il est passé par-dessus leur clôture

Un HOMME est poursuivi par ses voisins après avoir tenté de récupérer la balle de son fils lorsqu’elle est passée par-dessus leur clôture.

Chaim Adler, 34 ans, fait face à une facture de dommages et intérêts après avoir été traîné en justice lorsqu’un couple de haut vol a refusé de rendre le ballon de son fils qui est entré dans leur jardin.

Chaim Adler est poursuivi par ses voisins après avoir tenté de récupérer le ballon de son fils qui est passé par-dessus la clôture Crédit : Nouvelles des champions

Le Dr Edel McAndrew-Bergson devant le maire et le tribunal de comté de la ville Crédit : Nouvelles des champions

Chaim Adler a fait irruption dans le jardin des voisins immédiats de ses parents – l’avocat Warren Bergson et son épouse psychologue, le Dr Edel McAndrew-Bergson – après avoir confisqué le football de son fils en mai 2018.

Le couple “d’âge mûr” était frustré par le bruit de la balle “fracassée” à plusieurs reprises contre leur clôture.

Et M. Bergson l’a pris après son passage dans leur jardin en mai 2018 afin d’obtenir un peu de paix, ont entendu le maire et le tribunal de comté.

En colère parce que son fils avait été réduit en larmes, Chaim fait irruption dans le jardin du couple.

Décrit comme fou, il s’est déchaîné contre M. Bergson et l’a menacé, dansant sur un pied et utilisant un “langage corporel agressif”, ce qui lui a fait craindre, ainsi qu’à sa femme, une attaque.

Cela comprenait frapper à la porte des Bergson et appuyer son visage contre leur fenêtre tout en “montrant les dents et en grognant” contre eux.

Maintenant, après avoir été poursuivi par les Bergson pour harcèlement, le patron de la société d’alarme incendie, M. Adler, doit payer des dommages-intérêts et une facture d’avocat potentiellement énorme.

Au tribunal des maires et de la ville, le juge Stephen Hellman KC a conclu que, bien que M. Bergson n’aurait pas dû confisquer le ballon, Chaim Adler avait réagi de manière excessive et “harcelé” le couple.

Les parents du père en colère, Zavy, 72 ans, et Esther Adler, 68 ans, – qui possèdent la grande propriété de plus de 1 million de livres à côté de l’appartement des Bergson à l’époque – doivent également effectuer des paiements à la suite du différend.

Décision, le juge a déclaré que la rangée du tribunal avait été un “cas malheureux concernant un différend entre voisins qui est devenu incontrôlable” après que les Bergson ont emménagé à côté des parents de Chaim en 2017.

Zavy et Esther Adler vivaient dans leur maison de Highfield Avenue, Golders Green, au nord de Londres, depuis 40 ans, élevant leurs enfants là-bas, a déclaré le tribunal.

Mais des problèmes ont éclaté après que M. Bergson et le Dr McAndrew-Bergson, 56 ans, ont déménagé à Londres et ont loué un petit appartement avec jardin d’une chambre à côté.

Le premier affrontement a eu lieu en août 2017 lorsque le Dr McAndrew-Bergson étendait des vêtements et que de l’eau a soudainement commencé à se répandre dans le jardin d’à côté.

Son mari – un spécialiste du droit automobile – est allé enquêter et s’est vite rendu compte que l’inondation avait été causée par le débordement de l’eau de la pataugeoire des petits-enfants des Adler.

Dans leur témoignage, le couple a déclaré que M. Bergson avait protesté auprès des voisins, mais que Zavy Adler s’était mis en colère, se précipitant sur lui et le suivant dans son jardin.

L’aîné, M. Adler, avait « déclamé et déliré » et « dansé avec frénésie », abusant du psychologue Dr McAndrew-Bergson avec un terme yiddish particulièrement offensant.

‘CAMPAGNE DE HARCÈLEMENT’

La police a été appelée et, bien que M. Bergson et Zavy Adler se soient ensuite serré la main, les Bergson ont affirmé que l’incident était le début d’une “campagne de harcèlement”.

Ils se sont plaints d’être soumis au bruit constant des travaux de construction, qui bloquaient également l’accès à leur appartement, et des réunions familiales bruyantes régulières à côté.

Un ballon de football a été “écrasé” à plusieurs reprises contre la clôture séparant les jardins chaque week-end afin de les “intimider”, et ils avaient eu recours à l’adhésion à la British Library pour avoir un endroit paisible où aller, ont-ils déclaré.

Les Bergson ont affirmé que la prétendue campagne contre eux avait abouti à deux confrontations avec Chaim Adler au cours d’un long week-end en mai 2018.

Le football pour enfants Adler était au centre de la rangée, les Bergson devenant exaspérés par le bruit constant des coups de pied contre la clôture.

Poussée à bout de patience, le Dr McAndrew-Bergson l’avait attrapée lorsqu’elle était entrée dans son jardin et l’avait jetée par-dessus la clôture d’un autre voisin.

M. Bergson a alors décidé de le confisquer, l’emmenant dans son appartement à une autre occasion au cours du même week-end.

Ils ont dit que la dispute sur le football avait rendu Chaim Adler enragé et entré deux fois dans leur jardin, une fois avec une “petite armée” de membres de la famille Adler, qui, selon les Bergson, avaient décidé de les utiliser comme leur “divertissement du soir”.

La première fois, il “grognait” et se moquait de M. Bergson, mais la seconde avait tenté de se frayer un chemin dans leur appartement tout en exigeant le retour du ballon “agressivement”, ont-ils affirmé.

Le Dr McAndrew-Bergson a déclaré qu’ils lui avaient fermé la porte, mais Chaim était furieux, frappant à la porte, pressant son visage contre la fenêtre, “montrant les dents et grognant” contre eux.

Dans ce que le juge a qualifié de preuve “obsédante”, elle a déclaré que son mari avait également été encerclé pendant le week-end, Chaim se moquant de lui, criant “ici ici” et lui donnant à plusieurs reprises des coups de pied en l’air.

À un moment donné, Esther Adler était également allée voir les Bergson et leur avait dit qu’ils n’avaient pas le droit d’habiter à côté et que, s’ils n’aimaient pas le bruit, qu’ils partent, dit-elle.

L’appartement était situé dans le jardin de la maison voisine des Adler, qui appartenait à un membre de la famille élargie Adler qui l’avait loué aux Bergson.

“PROTÉGER SON FILS”

Dans le box des témoins, Chaim Adler a nié avoir fait quoi que ce soit de mal, affirmant qu’il n’était qu’un père protégeant son fils, qui avait été crié et réduit en larmes lorsqu’il avait demandé qu’on lui rende son ballon.

Il a dit qu’il était allé et avait eu un “aller-retour” avec M. Bergson dans l’embrasure de la porte de son appartement, mais Warren avait fermé la porte et n’avait pas rendu la balle.

Le juge Hellman a entendu l’affaire en mars de cette année, mais n’a rendu son jugement que la semaine dernière, à la suite d’un retard causé par le décès de M. Bergson, qui était malade et n’a pas assisté au procès.

En rendant son jugement, le juge a déclaré que les problèmes entre voisins étaient toujours un risque, car ils étaient des personnes si différentes avec des intérêts différents dans la vie.

“Les Adler aimaient les réunions de famille les week-ends et les fêtes religieuses – les Bergson étaient un couple mature qui appréciait la paix et la tranquillité”, a-t-il déclaré.

“Leur vie à côté l’un de l’autre allait toujours être une source potentielle de tension.”

‘TRÈS AFFECTÉ’

Le juge Hellman a déclaré que toutes les personnes impliquées semblaient avoir été gravement touchées par l’affaire, notant la “détresse” du Dr McAndrew-Bergson face à ce qui s’était passé, “l’amertume” d’Esther Adler et la “colère” de Chaim Adler.

Il a dit qu’il y avait du vrai dans le récit des deux parties sur l’incident de la pataugeoire, que M. Bergson avait “réagi de manière excessive” en criant et en effrayant les enfants, tandis que Zavy Adler avait également réagi de manière excessive lorsqu’il l’a suivi à côté.

La description par les Bergson du comportement de Zavy Adler était pour la plupart exacte, a-t-il constaté, mais l’incident était “unique” et il ne pouvait donc pas être considéré comme du harcèlement, a-t-il découvert.

L’activité bruyante dans le jardin des Adler le week-end était également parfaitement normale et ne faisait pas partie d’une “campagne de harcèlement”, puisqu’il s’agissait d’une maison familiale.

Et bien que le football ait pu être frappé bruyamment et souvent contre la clôture, il n’y avait aucune preuve que les Adler avaient été informés que les Bergson en étaient irrités, a constaté le juge Hellman.

Cependant, il a conclu que les réclamations contre Chaim Adler à la suite des incidents du week-end de mai 2018 étaient fondées et qu’il les avait harcelés et avait violé leur propriété.

“Il était en colère parce qu’ils avaient fait pleurer deux fois son fils de huit ans”, a-t-il déclaré.

“La profondeur de sa colère est apparue très clairement lorsqu’il a témoigné.”

‘ALARME ET DÉTRESSE’

Mais, bien que M. Bergson aurait dû rendre le ballon à la demande et que le Dr McAndrew-Bergson n’aurait pas dû le lancer par-dessus la clôture de l’autre voisin, sa réponse n’était pas justifiée, a-t-il poursuivi.

Le juge Hellman a déclaré: “Je suis convaincu que Chaim Adler a suivi une ligne de conduite qui, bien que visant M. Bergson, équivalait à du harcèlement des deux demandeurs, dont il savait ou aurait dû savoir qu’il constituait du harcèlement.

“Cela était susceptible de provoquer et a causé de l’inquiétude et de la détresse.

“J’accepte qu’il était en colère parce qu’ils avaient bouleversé son fils, mais il ne m’a pas montré que sa conduite était raisonnable et je suis convaincu que ce n’était pas le cas.”

Il a déclaré que M. Adler avait pénétré sur la propriété des Bergson et, en utilisant un “langage corporel agressif”, leur avait fait craindre une attaque.

Le juge a également estimé que les objets déposés sur l’allée menant au rez-de-jardin par les maçons travaillant au domicile de M. et Mme Adler s’analysaient en une ingérence dans l’emprise des Bergson, ceux-ci devant avoir connaissance de l’état de l’allée.

Le juge a ajourné l’affaire jusqu’à une date ultérieure, lorsqu’il décidera de ce que le Dr McAndrew-Bergson devrait obtenir en dommages-intérêts de la part de M. et Mme Adler pour l’ingérence et du fils Chaim pour le harcèlement et l’intrusion.

Le juge Hellman décidera également alors qui devra payer les frais d’avocats pour l’affaire, qui risquent d’être conséquents, ayant pris trois jours au tribunal, avec une autre audience à venir.

Cependant, il a exhorté les parties à essayer de s’entendre sur le niveau des dommages et qui paie les frais de l’affaire sans retourner devant le tribunal.

Le juge a déclaré: “Il est triste que les choses soient allées aussi loin. Il se peut que – une seconde avant minuit – les parties puissent résoudre les questions restantes entre elles.

“J’encourage fortement tout le monde à essayer de le faire.”