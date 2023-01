Je suis plus que mes médicaments

J’ai eu du mal avec les deux premiers médicaments que j’ai pris. Mes articulations et mes os étaient raides et douloureux. La seule chose qui a aidé est de continuer à bouger. J’ai participé à un programme appelé Livestrong par l’intermédiaire de mon YMCA local. Il s’agit d’un programme de 12 semaines conçu pour promouvoir l’activité physique chez les personnes atteintes d’un cancer. Quand cela m’a été suggéré pour la première fois, j’ai été choqué. Ça faisait déjà mal de bouger et maintenant je suis censé bouger plus ? Mais cela m’a appris que plus je suis actif, moins j’ai mal. Maintenant, je fais des exercices à la maison pour rester flexible.

Ce que je ne savais pas alors, mais que j’ai appris au fil du temps, c’est que bien que les médecins se concentrent sur le traitement de la maladie, la santé mentale ne peut être ignorée. J’ai une équipe de soins palliatifs incroyable que je vois tous les mois. Je vois un thérapeute en soins palliatifs, spécialisé dans les patients atteints de maladies avancées. Elle m’a aidé à gérer la culpabilité du survivant et à être coincé à la maison au plus fort de COVID-19. L’écriture m’a énormément aidé. J’ai commencé un blog un an après mon diagnostic. Que je partage des mises à jour sur la santé, des réalisations ou des événements de plaidoyer, l’écriture aide à dissiper les pensées qui m’empêchent parfois de dormir la nuit. Il a été un excellent outil au fil des ans.

Se connecter avec les gens qui l’obtiennent

Il existe de nombreux groupes de médias sociaux, en particulier des groupes fermés pour les personnes atteintes d’un cancer du sein métastatique. J’en ai rejoint quelques-uns après avoir été diagnostiqué pour la première fois, mais ils n’étaient pas pour moi. Maintenant, près de 9 ans plus tard, je recommanderais des organisations comme Living Beyond Breast Cancer. Leur site Web contient des ressources pour toutes les personnes atteintes d’un cancer du sein – hommes et femmes – qui sont en traitement ou non. Ils offrent un soutien individuel par les pairs via leur ligne d’assistance. Vous pouvez être jumelé avec une autre personne ayant un diagnostic similaire ou ils peuvent vous aider à trouver des ressources dans votre région. Je ne saurais trop insister sur l’utilité de parler à quelqu’un qui sait exactement ce que vous traversez. À moins que vous n’y soyez jusqu’aux genoux, il est difficile de comprendre ce que nous vivons en tant que patient métastatique.

Je ne savais absolument rien sur le cancer du sein métastatique lorsque j’ai entendu mon médecin prononcer ces mots pour la première fois. Si je pouvais revenir en arrière et dire à la nouvelle diagnostiquée ce que je sais maintenant, je lui dirais qu’elle n’est pas seule, même si cela peut sembler être le cas. Je lui dirais qu’il y a beaucoup de gens comme moi et que je devrais me connecter avec eux. Je suis reconnaissant envers les innombrables personnes que j’ai rencontrées au fil des ans. Je suis devenu très proche de quelques-uns et j’ai même voyagé (avant la pandémie) avec des gens que j’ai rencontrés en cours de route. Chaque personne que j’ai croisée m’a appris quelque chose, même si je ne m’en suis pas rendu compte à l’époque.