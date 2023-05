Je suis pilote de ligne – nous avons des règles très strictes et surprenantes concernant les passagers qui meurent à bord

Un pilote VETERAN a révélé la situation délicate et surprenante qui se déroule lorsqu’une tragédie frappe un avion.

Doug Morris, un capitaine canadien de longue date, a levé le voile sur ce qui se passe lorsqu’un passager décède en cours de vol et sur les étapes compliquées que le personnel de cabine doit suivre.

Doug Morris a beaucoup d’histoires à raconter, y compris ce qui se passe quand quelqu’un meurt à des milliers de pieds dans les airs

Le capitaine a certainement mérité sa retraite après 35 ans à parcourir le ciel Crédit : Reuters

Le pilote a passé 35 ans dans le ciel, principalement sur un Dreamliner d’Air Canada, mais il est maintenant occupé à écrire ses mémoires : This Is Your Captain Speaking – Stories from the Flight Deck.

Le livre est rempli de secrets et de bizarreries du travail, mais met également en lumière le « sujet extrêmement sensible » de ce qui se passe lorsqu’une vie est perdue en plein vol.

Morris écrit: « Beaucoup pensent que les avions sont remplis de passagers joyeux qui effectuent un pèlerinage annuel vers les Mecques des Caraïbes tout compris.

« Mais à vrai dire, beaucoup voyagent pour assister à des funérailles ou se faire soigner, et certains retournent à leurs racines pour passer leurs derniers jours. »

Le dépliant expérimenté parle du protocole de décès, qui commence par contacter immédiatement les autorités au sujet d’un « décès présumé à bord ».

Étonnamment, il a révélé que le mot « présumé » est utilisé par de nombreux aéroports qui considèrent que les passagers décédés ne sont pas strictement morts tant qu’ils n’ont pas atterri.

« Les aéroports comme Londres Heathrow considèrent que la personne n’est pas décédée jusqu’à ce que le médecin de l’autorité portuaire certifie le décès.

« Seul un médecin agréé peut prononcer le décès, sinon il est considéré comme ‘apparent' », explique-t-il.

Pendant ce temps, Morris explique comment les agents de bord sont chargés de la tâche épuisante de déplacer le corps et de s’occuper de ceux qui sont assis autour du passager décédé.

Il écrit: « C’est encore une autre partie de leur travail où ils vont au-delà des attentes, car c’est extrêmement stressant pour tout le monde. »

Et cela vient avec toute une série de problèmes. « Si possible, les passagers sont déplacés, mais rappelez-vous, la plupart des vols sont pleins. Ou, si possible, le corps est déplacé. »

Dans le cas sinistre où aucune option n’est disponible, « le corps est recouvert d’une couverture jusqu’au cou, le siège est incliné, des cache-yeux sont utilisés, la ceinture de sécurité est attachée et des oreillers sont utilisés pour le rembourrage ».

Le pilote chevronné note également que tout le personnel de cabine reçoit une formation spécialisée et que tous les avions sont approvisionnés en oxygène et en défibrillateur.

Il y a cependant une consolation, dit Morris. « Pour toutes mes situations médicales, il semble toujours y avoir un médecin (ou une personne médicale hautement qualifiée) à bord.

« Peut-être même trois ou plus. Les médecins se rendent certainement à de nombreuses conférences, heureusement pour les passagers malades et l’équipage. »

Mais la saga ne s’arrête pas là puisque l’International Air Transport Association précise le protocole très strict qui suit l’atterrissage.

Les agents de bord, selon les règles, doivent « débarquer d’abord les autres passagers et s’assurer que les membres de la famille restent avec le corps ».

Le corps ne peut pas être débarqué « jusqu’à ce que l’autorité locale compétente soit arrivée pour prendre soin du corps et que le personnel au sol soit disponible pour aider les membres de la famille ».

Le vol continue-t-il quand quelqu’un meurt ? Morris dit probablement non.

« J’ai dérouté vers quelques endroits sous leur recommandation, mais j’ai également maintenu le vol la plupart du temps, sur la base de leurs conclusions d’experts ».

Maintenir le vol sur la bonne voie jusqu’à sa destination est un « sauveur pour tout le monde car il n’y a rien de facile à ‘s’arrêter sur le côté de la route’ dans un avion de ligne ».