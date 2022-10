Je suis père de huit enfants et ma femme enceinte a un cancer – nous allons sauter les repas chauds pour que nos enfants puissent manger cet hiver

Un papa de huit enfants a expliqué comment sa femme enceinte avait un cancer – et les deux sauteront des repas chauds cet hiver pour que leurs enfants puissent manger.

Mark Skelly, 50 ans, et sa femme Sandy, 36 ans, se débrouillent déjà avec l’essentiel de leur banque alimentaire locale et craignent ce que les mois à venir apporteront.

Mark et Sandy Skelly disent qu’ils abandonneront les repas chauds cet hiver pour que leurs huit – bientôt neuf – enfants n’aient pas faim Crédit : BPM

Le couple a déclaré que leurs enfants passeraient toujours en premier Crédit : BPM

En plus de Sandy étant enceinte de leur neuvième enfant et luttant contre un cancer du sein agressif, ils font partie des nombreuses familles du Royaume-Uni qui luttent contre la crise du coût de la vie.

Mark a expliqué au Daily Express leurs plans pour l’hiver, en disant: “Tant que nous pouvons donner des repas chauds aux enfants, Sandy et moi les sauterons et prendrons juste un sandwich ou un toastie ou quelque chose comme ça.

“Les enfants passent en premier, évidemment.”

Le revenu du ménage de la famille Cambridgeshire a chuté de 30% après le diagnostic de Sandy le mois dernier.

Et Mike, qui est maintenant le seul soutien économique de la famille de 10 personnes, a déclaré que leurs factures d’énergie avaient également triplé depuis février.

Il a déclaré qu’ils étaient passés de 25 £ en électricité et 10 £ en gaz par semaine à 80 £ en électricité et 25 £ en gaz.

L’homme de 50 ans a également été contraint de s’absenter pour s’occuper de sa femme et a déclaré: “C’est une courbe d’apprentissage parce que je découvre lentement que je peux travailler de moins en moins et les choses vont devoir changer.

“Nous ne faisions que nous débrouiller mais maintenant nous allons avoir un peu de mal avec le coût de la vie.

“Nous avions l’habitude de faire des achats hebdomadaires, mais maintenant nous achetons au jour le jour, ou au fur et à mesure.”

Mark a ajouté: “Nous dépensons généralement 150 £ par semaine en nourriture, mais nous ne pouvons pas le faire maintenant.

“Nous devrons budgétiser soigneusement pour réduire cela. Je dirais probablement que nous devons nous en tenir à 15 £ par jour au total pour toute la nourriture.

“Nous sommes allés dans des banques alimentaires, mais je ne le fais que lorsque nous sommes vraiment vraiment désespérés.”

Il a également fustigé le gouvernement, affirmant qu’il n’en faisait pas assez pour aider les plus vulnérables.

Mike a déclaré: “Ce plafond énergétique de 2 500 £ annoncé par Liz Truss est encore un chiffre assez élevé.

“Je pense que cela ne fonctionnera pas parce que les prix de l’énergie continueront de nous affecter, ainsi que d’autres familles de la classe ouvrière.

“Cette subvention ne couvrira qu’environ trois semaines d’électricité pour nous, ce n’est donc pas du tout une solution à long terme.”

Sandy a découvert trois bosses autour de son sein le mois dernier et on lui a dit tragiquement qu’elle avait un cancer triple négatif.

En conséquence, elle aura une pause de chimiothérapie pour accoucher de son neuvième bébé à 37 semaines – avant de reprendre le traitement.

Mark a déclaré: “Ce sera stressant cependant et je sais que je devrai prendre des jours de congé, de nombreux jours de congé et parfois ceux-ci ne seront pas payés et perdront des revenus.

“Donc, je prends environ 2 000 £ par mois maintenant et nous avons calculé que cela tombera à 1 400 £.

“Perdre 600 £ par mois, c’est vraiment beaucoup d’argent.”

Il a ajouté: “La chimio signifie qu’elle va perdre ses cheveux et elle est très bouleversée à ce sujet.

“Je m’assure juste de la soutenir, mais je fais mes quarts de travail et je devrai ensuite l’emmener à des rendez-vous et autres.

“Nous gardons nos esprits occupés du mieux que nous pouvons, mais c’est difficile.”

Des amis ont créé une page de collecte de fonds pour aider à soutenir la famille.