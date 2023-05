Je suis passée d’une femme maçon à gagner une fortune avec une carrière surprenante – mais les trolls disent la même chose

Une ANCIENNE maçon gagne une fortune après avoir quitté son travail de construction pour un travail plus glamour.

Alejandra Quiroz a quitté son emploi traditionnel l’année dernière, mais on estime déjà qu’elle gagne plus de six chiffres avec sa nouvelle carrière.

Elle a arrêté de travailler comme maçon pour d’autres projets Crédit : Flash d’information

Alejandra partage souvent des photos racées en ligne Crédit : Flash d’information

L’Équatorien compte plus de 449 000 abonnés sur Instagram et plus de 5,3 millions d’abonnés sur TikTok.

Elle a récemment partagé que la décision de quitter son emploi conventionnel avait changé sa vie.

Son ancien poste de maçon dans son Équateur natal ne lui rapporte qu’environ 9 £ de l’heure, ce qui fait toute la différence avec sa nouvelle vie de luxe.

Mais d’autres utilisateurs de médias sociaux ne sont pas impressionnés par elle et l’ont critiquée pour son contenu révélateur sur des sites comme OnlyFans.

Alejandra a révélé: « J’ai réalisé qu’il y a beaucoup de gens qui essaient d’être offensants envers moi. Je crois que dans ce que je fais, faire des vidéos pour vous, je ne fais absolument de mal à personne.

« Je n’ai jamais sciemment offensé quelqu’un d’autre, mais il y a toujours des gens qui essaient de faire ça avec moi.

« Je pense que si quelqu’un n’aime pas le contenu d’une personne, il peut simplement passer à autre chose et continuer son truc; mais il y a toujours des gens qui restent et font des commentaires offensants. »

Alejandra a poursuivi: « Je pense que nous méritons tous le respect. Je n’offense ni ne blesse personne.

« J’espère que les gens pourront me traiter de la même manière. Pourtant, de nombreuses personnes se demandent comment je m’habille.

« Ils ne devraient pas être aussi obsédés par ce que je fais de mon temps et de ma vie. »

La native de l’Équateur partage souvent des vidéos sur ses OnlyFans, TikTok et Instagram d’elle dansant et twerk de manière suggestive pour elle armée de supporters.

Une barista qui a quitté son emploi chez Costa pour aller à plein temps chez OnlyFans affirme qu’elle a gagné plus de 500 000 £.

Sophie Carpenter, 24 ans, a gagné 4 000 £ lors de son premier jour sur la plate-forme de partage de contenu – et vit maintenant apparemment une vie de luxe avec des voitures chics et des vacances régulières en peluche.

Sophie dit qu’elle avait du mal à joindre les deux bouts avant OnlyFans, mais elle possède maintenant cinq voitures et prend plusieurs vacances chaque année.

Ses vidéos de danse sensuelle se sont avérées être un succès auprès des fans Crédit : Flash d’information