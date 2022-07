Je suis passé d’un héros à un criminel de guerre après avoir abattu un combattant taliban blessé – je ne sais pas pourquoi j’ai tiré sur lui

LORSQUE le sergent Alexander Blackman a tué un insurgé d’une seule balle, il est passé de héros à criminel de guerre en un instant.

La Royal Marine, qui avait été envoyée en Afghanistan pour rechercher les talibans, a été accusée de meurtre.

Alexander Blackman a été reconnu coupable du meurtre d’un insurgé taliban Crédit : London News Pictures

Il raconte son histoire pour la première fois dans un nouveau documentaire télévisé Crédit : Two Rivers Media

Désormais, des preuves inédites, y compris des images et des témoignages de camarades sur les lieux, peuvent fournir une réévaluation complète de l’affaire.

Le nouveau documentaire War And Justice: The Case Of Marine A laissera aux téléspectateurs le soin d’interpréter ce qui s’est passé ce jour-là il y a 11 ans.

Mais dans l’esprit du soldat, rien ne peut changer le fait qu’il a été contraint d’admettre son homicide involontaire pour l’empêcher de pourrir en prison.

Le Sgt Blackman déclare dans l’émission de Channel 4, qui sera diffusée demain soir : « En acceptant l’homicide involontaire, vous dites presque que vous acceptez le meurtre — donc tout ce que vous avez dit précédemment est un mensonge.

“La décision légèrement douce-amère à prendre était de nous en tenir à la situation qui me fait sortir rapidement et met fin à cette situation plutôt que de nous battre pendant encore quelques années et d’être exactement dans la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement.

“J’ai encore du mal à comprendre pourquoi j’ai sorti mon arme de poing et j’ai tiré sur lui. Mais je croyais qu’il était mort.

“Avec le recul, et après avoir déchargé l’arme à feu, j’ai pensé que j’avais peut-être tort.

« Je ne pense pas que j’étais un meurtrier. Je ne suis pas un meurtrier.

“Je viens d’enfreindre la Convention de Genève”

L’épreuve du Sgt Blackman a commencé le 15 septembre 2011, lorsque lui et deux autres marines ont poursuivi un insurgé qui avait attaqué une base militaire britannique dans la province de Helmand.

Ils ont trouvé l’homme – présumé être un insurgé taliban – portant un AK47 et une grenade, mais grièvement blessé après avoir été abattu depuis un hélicoptère Apache.

Un enregistrement de la caméra du casque a indiqué que le Sgt Blackman lui avait alors tiré dans la poitrine à un pied de distance.

Conformément à la Convention de Genève, il aurait dû le faire prisonnier et lui prodiguer les premiers soins.

On l’entend dire: “Mélangez cette bobine mortelle, vous c ** t.”

Puis il dit à ses camarades : « Ce n’est rien qu’il ne nous aurait pas fait. Évidemment, ça ne mène nulle part, les gars, je viens juste d’enfreindre la Convention de Genève.

Il maintient toujours qu’il pensait que l’insurgé était déjà mort lorsqu’il a tiré la balle.

Le documentaire présente de nouvelles images inédites Crédit : Universal News (Europe)

Si c’est vrai, il avait profané un cadavre – un acte qui enfreint également la Convention de Genève.

Deux ans plus tard, il a été traduit en cour martiale et condamné à perpétuité après avoir été reconnu coupable de meurtre.

Tout au long de l’affaire, il n’était connu que sous le nom de Marine A, afin de protéger son identité et de lutter contre la menace d’être la cible de terroristes.

Il a été déchu de son grade et “renvoyé avec honte” des marines après des années de service.

Mais de leur maison familiale à Taunton, Somerset, la femme du Sgt Blackman, Claire, a passé les quatre années suivantes à se battre pour sa liberté.

Et en 2017, elle l’a fait sortir de prison en arguant qu’il avait commis un homicide involontaire en raison d’une responsabilité diminuée.

Claire admet : « Nous nous sommes contentés du mauvais résultat pour les bonnes raisons.

“Cela signifiait que la décharge déshonorante qui figurait sur son dossier serait supprimée.

“Mais pour moi, ce n’était pas un verdict de non-culpabilité, ce que je pensais qu’il méritait.”

Le Sgt Blackman a déclaré : « J’ai été le premier militaire actif à être reconnu coupable de meurtre depuis la Seconde Guerre mondiale.

“Mais à tort ou à raison, que vous le croyiez ou non, un tribunal a alors décidé que je n’étais pas un meurtrier.”

Il a été libéré au motif qu’il n’était pas dans son bon sens lorsqu’il a tué l’insurgé taliban.

Il y avait un sentiment de désespoir parmi les forces armées en Afghanistan Crédit : Chris Terrill

Cela découle des horreurs dont lui et ses collègues ont été témoins et dont il a été informé, y compris la mort de certains de leurs camarades qui faisaient partie des 457 militaires britanniques tués en Afghanistan.

Beaucoup avaient été détruits, tandis que d’autres avaient été horriblement blessés par des engins explosifs improvisés (IED) dispersés dans tout l’Afghanistan par les talibans.

Les patrouilles sont devenues un jeu mortel connu sous le nom de “roulette afghane” alors qu’elles essayaient d’éviter de marcher sur les explosifs.

Le 27 mai 2011, les Royal Marines Ollie Augustin, 23 ans, et Sam Alexander, 28 ans, ont été tués par des engins piégés, ce qui a profondément affecté leurs camarades.

À cette époque, il y avait aussi un sentiment croissant de futilité entourant la guerre, qui était initialement conçue comme une réponse aux attaques terroristes contre l’Occident, y compris les attentats du 11 septembre une décennie plus tôt.

Le Sgt Blackman était à Helmand, théâtre des pires combats, depuis 2007.

Lors de sa deuxième tournée en Afghanistan, il était dans la compagnie J qui avait été un appât humain pour attirer les talibans des terres agricoles du district de Nad-e-Ali.

Il a passé six mois à travailler à Checkpoint Omar avec son compatriote marin Sam Deen du Yorkshire et Dan Goodwin de Stoke-on-Trent, qui effectuaient leur première tournée en Afghanistan.

Les deux hommes ont tous deux été acquittés lors de la première cour martiale du Sgt Blackman.

Décrivant l’environnement de serre dans lequel ils ont été confrontés à l’insurgé,

Sam, alors âgé de 23 ans, a déclaré : « En gros, nous étions des cibles ambulantes. Il n’y avait pas d’attaque, c’était plus défensif.

“J’avais vraiment hâte de m’en remettre et de m’impliquer. On s’est dit : ‘C’est un combattant taliban’.

« Nous l’avons ramené dans une zone sûre. On parlait beaucoup de : ‘Pourquoi l’aidons-nous ? Je ne veux pas lui donner les premiers soins, je vais lui tirer une balle dans la tête.

“Tu ne vas pas le caresser sur la tête et lui dire : ‘Tu vas bien, mon pote, ça va.

“Ce n’est pas tous les jours qu’on voit quelqu’un mourir.”

« Mes gants étaient trempés de sang. Tout ce dont je me souviens, c’est d’être revenu et d’avoir brûlé mes gants et de me frotter les mains pour tout enlever de moi.

Dan a déclaré: «Tout le monde était juste fatigué d’attendre pour se faire tirer dessus. En tant que marine, vous voulez juste qu’il soit mort à ce moment-là parce qu’il a activement essayé de vous tuer.

“L’incident lui-même de la gâchette étant tirée, je pense que ce qui s’est passé était nécessaire.

« J’ai pensé : ‘C’est une personne de moins dont il faut s’inquiéter.’

« Je sais à quoi ressemblait son visage quand il était mourant. Il avait peur, comme tant de jeunes gens qui sont morts avant l’âge.

Après la saga, Dan a quitté l’armée. Il dit: “Jamais dans un million d’années je n’ai tiré avec un autre fusil.”

Lorsque le sergent Blackman a été interrogé pour la première fois par la police militaire, il a d’abord menti en disant aux officiers : « Personne ne l’a tué, il est mort des suites de ses blessures.

“De parfaits inconnus m’ont embrassé dans la rue”

Lors du procès en 2013, il a changé son histoire, affirmant qu’il ne savait pas que l’homme était encore en vie lorsqu’il lui a tiré dessus.

Mais les procureurs ont soutenu avec succès qu’il s’agissait de l’exécution d’un homme blessé.

Ensuite, des soupçons ont été soulevés sur les défauts du boîtier d’origine.

Sam – désigné au tribunal sous le nom de Marine E – n’a pas été autorisé à témoigner.

Il a déclaré : « Ils ne m’ont pas utilisé au tribunal. Je suis un témoin principal et je n’ai même pas été appelé là-bas. Ça parles de quoi?”

La famille était également soutenue par l’ancien Coldstream Guard, Richard Drax, qui était à l’époque le député de South Dorset, et le romancier à suspense Frederick Forsyth.

Plus de 100 000 personnes ont également signé une pétition pour que la condamnation soit annulée.

Claire a embauché un nouvel avocat, Jonathan Goldberg QC, qui a fait valoir que l’affaire judiciaire initiale n’examinait pas l’état psychiatrique de l’accusé.

Goldberg, qui a représenté le gangster de l’East End Charlie Kray et d’autres méchants, a déclaré: “Al a dit à plusieurs reprises:” J’ai juste perdu mon sang-froid quand j’ai tiré, j’ai juste perdu mon jugement “et cela en soi a soulevé la défense d’homicide involontaire par perte de maîtrise de soi.

“Extraordinairement, aucune preuve psychiatrique n’a été commandée ou obtenue avant la condamnation.

“La zone où il servait a été décrite comme le Cœur des Ténèbres. Il y avait des crimes de guerre épouvantables commis par les talibans.”

Lorsque la campagne a finalement renvoyé l’affaire devant les tribunaux, les experts ont fait valoir que le Sgt Blackman souffrait d’un “trouble d’adaptation” où le stress sur le champ de bataille créait d’énormes problèmes psychologiques, y compris un instinct de survie inné.

Le Sgt Blackman a déclaré: “Pour moi, cela m’a aidé, sinon à comprendre complètement pourquoi je l’ai fait, mais à comprendre comment cela aurait pu arriver.”

Le journaliste de guerre Chris Terrill a déclaré à propos de la région afghane meurtrie par les combats où il travaillait également : « Elle est tellement ravagée par la guerre et dépouillée de tout sens de l’humanité que les soldats dans cet enfer ont dû tordre et déformer leur moralité juste pour survivre.

“La frontière entre une cour martiale et une croix militaire s’amincit de jour en jour.”

Après avoir remporté l’appel, le Sgt Blackman est retourné à Taunton avec sa femme et est maintenant déterminé à surmonter son calvaire.

Il a déclaré: «Quand je suis sorti pour la première fois, j’ai été étreint dans la rue par de parfaits inconnus.

“J’ai été surpris et heureux de voir à quel point la transition vers une vie normale a été facile.

« Je suis reconnaissant que ce dont je souffrais lorsque j’étais en service n’ait pas été un problème récurrent pour moi. Je suis en bonne santé, je travaille.

« Claire et moi sommes restés ensemble. Étaient heureux.

“C’est le passé et je ne veux pas que cela me définisse pour le reste de ma vie.”

War And Justice: The Case Of Marine A est sur Channel 4 demain soir à 21h.

La femme d’Alexandre, Claire, est restée à ses côtés à travers tout et s’est battue pour sa libération 1 crédit

Les militants se sont ralliés à “Marine A” lorsqu’il a été condamné Crédit : PA