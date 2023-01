Je suis passé d’un ancien soldat fauché à un trader de Wolf Of Wall Street – le montant que je gagnais chaque mois est stupéfiant

Un ANCIEN soldat a révélé comment un travail à Wall Street l’avait rendu instantanément riche, gagnant un salaire mensuel stupéfiant.

À 20 ans, Dwayne Jackson est devenu agent de change à New York, aux États-Unis, et a commencé à gravir les échelons de l’entreprise pour poursuivre le style de vie de Jordan Belfort.

Après son service militaire, il a pris un poste d’agent de change à Stratton Oakmont et à partir de là, il a commencé à gagner beaucoup d’argent.

Au départ, il a commencé comme appelant à froid avec 80 à 320 £ par jour, mais cela a rapidement été catapulté jusqu’à 24 300 £ par mois.

Il a déclaré à LADbible : “Nous recevons une commission brute une fois par mois.

“Donc, si je le faisais, disons 40 000 £ bruts et commissions, la moitié va à l’entreprise et je garde la moitié, puis toutes mes dépenses en découlent.

“Mon plus gros mois, je pense que j’ai fait 48 600 £ ou 56 700 £ bruts.

“Donc, mon chèque se situait entre 20 500 et 24 300 £.”

En règle générale, Dwayne gagnerait en moyenne 5 600 £ par mois.

La vie somptueuse et trépidante d’un trader a été mieux décrite dans le hit de 2013 Le Loup de Wall Street.

Le film était basé sur un agent de change réel, Jordan Belfort, qui est passé du héros à zéro.

Jackson a déclaré que même si l’argent était une carte à tirer, il alimentait également un mode de vie non durable axé sur l’ego.

Il a déclaré: “Je me souviens qu’il y avait un gars qui avait une Ferrari, mais qui dormait sur le canapé de sa mère.

“La clé pour garder les vendeurs au travail est de les garder fauchés.

“Ils ne nous ont pas appris à devenir des gestionnaires de fonds ou à devenir riches, ils nous ont juste appris à vendre des actions par téléphone.

“Et pour faire fonctionner cette machine, nous devions être fauchés et créer des factures.”

Selon CNN, les bénéfices de Wall Street ont atteint un sommet en huit ans en 2018, le secteur des valeurs mobilières ayant réalisé plus de 22 milliards de livres sterling de bénéfices.

Cette même année, l’employé moyen de Wall Street à New York a été récompensé par une prime d’environ 125 000 £.

Cependant, Jackson s’est vite rendu compte que l’avidité pour l’argent avait nui à son bien-être.

Il a déclaré: “Il y avait tellement de pression, tellement de stress.

“Je gagnais de l’argent mais tout mon monde a changé.

“J’avais une copine qui a rompu avec moi, je ne me sentais en sécurité nulle part, pas même au travail.

“J’avais un ami à l’université, je suis descendu pour rester avec lui… curieusement, son colocataire m’a pris à part et a dit ‘Hé, mec, depuis combien de temps le connais-tu’ et j’ai dit ’15 ans’ et il dit ‘eh bien, avant que tu ne viennes ici, il m’a dit qu’il avait cet ami et que nous allons l’utiliser pour manger et tout payer’.

“J’ai juste fondu, je n’en pouvais plus.”

Jackson a finalement démissionné de Stratton Oakmont après avoir appris que “l’argent ne rend pas heureux”.

Il s’est maintenant tourné vers une vie dans la comédie et est également acteur.

Il a déclaré: “J’ai vu beaucoup de gars gagner beaucoup d’argent et ils étaient misérables.

“Ils prenaient de la drogue, tout, des prostituées tous les jours, tout le temps.

“Lorsque vous ne venez pas de l’argent, vous pensez que l’argent est la réponse à tout.

“Mais quand vous gagnez un peu d’argent, vous commencez à réaliser que ce n’est pas ce que tout est censé être.

“J’ai appris une leçon précieuse que vous devez faire ce qui vous motive.

“Vous ne pouvez pas faire des choses juste pour l’argent parce que s’il n’y a pas de passion, vous finirez par détester votre vie.”

Bien que le commerce des actions ait connu une résurgence, il s’accompagne toujours d’un risque financier associé.

Il ne doit pas être conclu sans savoir ce qui est en jeu, mais certaines mesures peuvent être prises pour négocier en toute sécurité.

