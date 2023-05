Je suis passé du décrochage au lycée à travailler dans un fish and chips pour gagner 10 000 £ par semaine

Une influenceuse a révélé comment elle est passée de travailler dans un fish and chips à gagner 10 000 £ par semaine.

Amber, de Brisbane, en Australie, a abandonné l’école à seulement 16 ans et a commencé à poursuivre son rêve de devenir hôtesse de l’air.

Amber dit qu’elle gagne jusqu’à 10 000 £ par semaine sur OnlyFans Crédit : Instagram

Le jeune homme de 22 ans a abandonné l’école à 16 ans Crédit : Instagram

Mais la pandémie de Covid a anéanti ses espoirs de carrière et la jeune femme de 22 ans a plutôt décidé de devenir mannequin.

Après avoir quitté l’école et quitté son travail dans un chippy, Amber a commencé à travailler pour une agence de mannequins.

Mais elle est rapidement devenue frustrée car l’entreprise lui prendrait 50 % de ses revenus.

Amber a ensuite sauté le pas vers l’auto-promotion des médias sociaux – et a rapidement commencé à gagner gros, rapporte le Mail.

Elle a ouvert un compte OnlyFans et les demandes ont rapidement commencé à affluer.

Amber compte des milliers d’abonnés mensuels et a gagné plus de 260 000 £ en moins d’un an.

Le décrocheur scolaire prétend maintenant gagner entre 5 000 et 11 000 £ par semaine.

Elle a déclaré au point de vente: « OnlyFans me donne la liberté de vivre ma vie exactement comme je veux.

« Je peux travailler quand je veux et j’ai toujours un revenu constant.

« C’est une sensation incroyable de pouvoir réserver une croisière une semaine avant le voyage juste parce que je m’ennuie. »

Pendant ce temps, une mère a abandonné son travail de jour stable pour poursuivre son bousculade secrète OnlyFans.

Vanessa James, 32 ans, du Texas, travaillait sept jours sur sept en tant que serveuse – mais empoche désormais jusqu’à 48 000 £ par mois après être passée à la création de contenu pour adultes.

Et une autre femme a révélé comment elle est passée de travailler dans Subway à devenir propriétaire à 19 ans après avoir rejoint OnlyFans.

Jasmin, d’Auckland, en Nouvelle-Zélande, a fait l’échange après avoir été chahutée par des commentaires inappropriés alors qu’elle travaillait au fast-food à l’adolescence.

La créatrice de contenu est ensuite passée à l’industrie du divertissement pour adultes, car cela lui a permis de « reprendre le pouvoir » et de rejeter l’objectivation masculine indésirable.

Jasmin a admis qu’elle avait toujours trouvé la flexibilité et la liberté d’utiliser sa sexualité pour rendre l’argent attrayant, c’était donc un changement de carrière qu’elle était prête à faire.

Aujourd’hui, le jeune homme de 20 ans est l’un des plus grands créateurs d’OnlyFans sur la plateforme et le propriétaire d’une agence de divertissement pour adultes appelée Thumper.

Après s’être inscrite sur un coup de tête pour gagner de l’argent supplémentaire, Jasmin a gagné un méga 1 000 £ au cours de son premier mois sur la plateforme.