Je suis passé de propriétaire de pub à tueur à gages SAS envoyé pour tuer Pablo Escobar

Un ancien propriétaire de pub qui a rejoint le SAS a révélé comment il avait rejoint un groupe de travail pour tuer le baron colombien de la cocaïne, Pablo Escobar.

Peter McAleese a été chargé de diriger une équipe pour éliminer le baron de la drogue, seulement pour que le désastre frappe.

Peter McAleese a été embauché pour tuer le baron colombien de la cocaïne

Pablo Escobar était le criminel le plus riche de l’histoire Crédit : Getty

Peter McAleese a raconté son histoire sur le podcast James English Crédit : DEUX RIVIÈRES MÉDIA

S’exprimant dans une interview sur le podcast James English, McAleese a révélé comment il faisait partie d’une équipe de crack qui a offert 1 million de dollars au chef du patron du cartel de Medellin.

« Nous avons pris l’avion directement pour la Colombie et avons rencontré un gars appelé Jorge Salcedo et il nous a informés de ce qui se passait », a déclaré le joueur de 79 ans.

« Nous sommes allés voir deux hommes d’affaires qui, en réalité, faisaient partie du cartel de Cali. »

McAleese a raconté comment Salcedo, qui faisait partie du gang de la drogue colombien rival, le cartel de Cali, coordonnait l’attaque et qu’il voulait recruter une équipe pour la mener à bien.

Peter était la première personne à qui il avait demandé.

D’une valeur de plus de 40 milliards de livres sterling, Escobar était le criminel le plus riche de l’histoire.

Au sommet de ses pouvoirs, il faisait passer 15 tonnes de cocaïne par JOUR. Les cartels rivaux ont été tenus à distance avec la balle et la bombe.

Peter McAleese était le commandant tactique de la mission

Le groupe de travail s’entraîne dans la jungle en Colombie

« Il y avait une bataille en cours entre le cartel de Cali et le cartel de Medellin et ils voulaient juste que Pablo soit à l’écart parce qu’il les visait parce qu’il voulait le spectacle complet », a déclaré l’ancien soldat SAS.

« Il y avait aussi une implication de l’armée dans le fait que Jorge Salcido était colonel dans l’armée.

« Le côté renseignement de l’armée voulait que les deux cartels soient terminés et pensaient qu’ils les feraient se battre l’un contre l’autre, ils pourraient s’éliminer. »

Après s’être entraînée sur un terrain de football fictif de la sécurité d’Escobar, l’équipe s’est rendue dans un camp d’entraînement au tir réel dans la jungle, avant de partir pour tuer le criminel infâme.

« Nous avons fait quelques répétitions en direct, portant tout le kit que nous porterions sur la cible, portant les armes que nous utiliserions sur la cible, le feu et les munitions que nous utiliserions », a expliqué l’ancien soldat.

« Nous venons de nous entraîner et de nous entraîner, puis nous avons bien fait les choses.

« Alors, il s’agissait simplement de se lever tous les jours, de s’échauffer et de tirer un peu avant la grève. »

Quatre trafiquants de cocaïne du cartel de Medellin arrêtés par la police à Bogota en 1988 Crédit : Getty – Contributeur

Bien qu’il n’ait que 12 personnes, Peter a déclaré qu’il ne craignait pas la mission.

«Beaucoup de ses gardes du corps et de ses agents de sécurité n’étaient que des gars qui couraient avec un magazine à la ceinture et portaient un Uzi ou une mitraillette.

« Nous y sommes allés avec suffisamment de munitions pour tuer la plupart des 3 000 hommes.

« Nous étions équipés jusqu’aux yeux, plus le fait que nous disposions d’un hélicoptère de combat, ce qui, selon nous, réduirait tout.

« La confiance était de notre côté, aucun des hommes n’en a douté. »

Cependant, tout n’a pas été simple.

Un membre, qui a quitté le groupe, les a trahis en interviewant la presse malgré la promesse de ne pas le faire.

Il a informé les médias de la frappe, mais il ne savait pas qui était la cible, seuls Peter et une autre personne connaissaient cette information.

Un autre malheur s’est produit pendant que l’équipe se dirigeait vers sa mission finale.

Soi-disant, des membres de l’armée et des forces de police étaient sur la liste de paie d’Escobar, ce qui signifiait que l’hélicoptère devait voler bas pour esquiver leurs radars.

Malheureusement, cela a entraîné l’écrasement de l’hélicoptère, tuant le pilote.

McAleese a survécu à l’accident d’avion mais a souffert de plusieurs côtes cassées.

Le patron du cartel a été abattu un jour après son 44e anniversaire

« La douleur était atroce. J’ai commencé à penser à ce que je foutais ici, comment est-ce que je me suis retrouvé dans cette merde? »

Le lendemain, l’Écossais a entendu des voix s’approcher de lui et ne savait pas s’il s’agissait de « bons ou de méchants », car tout ce qu’il a entendu était un groupe d’hommes parlant espagnol.

« J’y suis allé, comment je gère ça ? J’ai dit ‘si les méchants m’attrapent, ils rendront ma mort très douloureuse’. Alors, j’ai pris une grenade et j’ai tiré le brochage, puis j’ai attrapé une mitraillette et je l’ai tenue dans une main.

« Les gars se sont approchés de plus en plus; ils ne m’ont pas vu et j’ai enfoncé la mitrailleuse dans son ventre. »

Heureusement, il s’agissait des amis de Peter.

Pablo Escobar a été tué par la police colombienne en 1993

Après un voyage de 8 heures depuis les montagnes attaché à un arbre, il a réussi à se mettre en sécurité.

Ne reculant pas, Peter était déterminé à terminer la mission une fois pour toutes. Cependant, l’équipe n’est jamais revenue à la base d’Escobar.

La police et l’armée avaient ramassé, il y avait toutes sortes d’accusations pour savoir qui était derrière tout ça.

« Ils ont juste dit » Je pense que nous ferions mieux de vous laisser partir « , alors nous sommes revenus au Royaume-Uni.

« Je ne sais pas ce que j’ai ressenti à ce sujet. J’étais juste content de revenir. »

Glasgow McAleese, a servi avec le régiment britannique de parachutistes, le SAS, le SAS de Rhodésie et la Force de défense sud-africaine.

En plus de lutter contre les barons de la drogue en Colombie, il a formé des gardes du corps à Moscou et a assumé des fonctions de sécurité en Algérie et en Irak.

Le père de trois enfants divorcé dirigeait autrefois le pub The Gunmakers Arms, bien nommé, à Birmingham.

Pablo Escobar a finalement été tué lors d’une opération de la police nationale colombienne en 1993, un jour seulement après son 44e anniversaire.

Escobar avec sa femme Victoria Eugenia Henao