Je suis passé à l’iPhone après une décennie sur Android. Voici ce qui m’a convaincu

Après 10 ans passés dans l’équipe Android, j’ai finalement cédé.

Il y a quelques semaines – et après des mois d’allers-retours – je suis allé dans mon magasin Verizon local et j’ai commandé un iPhone 14 Pro. Cela peut sembler être trop dramatique, mais le déménagement a marqué un grand changement pour moi.

J’ai toujours été fier de ne pas avoir adhéré au battage médiatique d’Apple. Malgré des années de harcèlement d’amis pour passer à un iPhone, j’ai repoussé, affirmant que j’aimais être différent des masses. Tout le monde autour de moi a un iPhone. Ça faisait du bien de défier la norme. Et donc pendant des années, je suis resté avec mes appareils Samsung Galaxy, que je considère toujours comme des téléphones incroyables.

Mais après des conversations avec des amis et ma famille sur ce que je pouvais obtenir de l’iPhone et que je ne pourrais jamais obtenir avec mon Android, j’ai commencé à reconsidérer ma position. Oui, j’ai adoré mon Galaxy S10 Plus et tout ce qu’il offrait : un appareil photo de premier ordre, une interface personnalisable et le meilleur outil de tous : Gomme d’objetqui supprime les personnes ou objets indésirables de vos photos (Pixel a une fonctionnalité similaire). Mais à la fin de la journée, il y avait une grande chose que mon Android ne pourrait jamais offrir : un moyen transparent de communiquer avec tous mes amis sur l’iPhone.

On m’a dit d’innombrables fois que je ruine les discussions de groupe en rendant tous les textes “verts”. Ceci, bien sûr, parce que Apple refuse de rendre iMessage compatible avec les téléphones Android, ainsi, lorsque vous envoyez un message à quelqu’un qui n’est pas sur iOS, vous verrez des bulles de texte vertes au lieu des bulles bleues standard. Parce que cela ressemblait à une plainte superficielle – et c’est à 100% la faute d’Apple – je l’ai écarté.

Jusqu’à ce que je réalise que je passais à côté d’autres avantages plus importants de posséder un iPhone.

À moins que vous n’utilisiez une application tierce telle que WhatsApp, il n’existe aucun moyen simple d’envoyer des photos et des vidéos haute résolution directement entre un téléphone Android et un iPhone. J’étais d’accord avec WhatsApp, jusqu’à ce que je commence à envier mes amis qui étaient instantanément AirDropping photos et vidéos après nos sorties. WhatsApp diminue également la qualité des vidéos et Google Drive prend beaucoup plus de temps pour télécharger des vidéos.

Il était également frustrant que des applications comme TikTok diminuent la qualité de mon appareil photo sur Android. Comparer des vidéos TikTok prises sur un iPhone – même une version plus ancienne comme l’iPhone X – avec celles prises sur mon Galaxy S10 Plus, c’est comme le jour et la nuit. Sur mon Galaxy, TikTok a déformé les couleurs et tout flouté de la manière la plus peu flatteuse et la plus irréaliste. Sur l’iPhone, les vidéos sont nettes et claires et s’affichent comme elles le devraient. Pour quelqu’un qui utilise TikTok autant que moi, c’était important.

Ces raisons, ajoutées au fait que j’utilise déjà un MacBook et que je bénéficierais donc de la Écosystème Apple, m’a amené à changer d’avis sur la possession d’un iPhone. Ajoutez des fonctionnalités telles que le nouvel écran toujours allumé sur les modèles d’iPhone 14 Pro – quelque chose que j’ai absolument adoré sur mes appareils Galaxy – et de nouveaux éléments amusants comme Dynamic Island, et tout à coup, j’ai été vendu à l’idée de basculer.

Bien sûr, j’ai dû lutter contre le sentiment d’être vendu. Mais j’ai réalisé qu’en fin de compte, ce n’est qu’un téléphone. Et quoi que vous fassiez, les gens auront des opinions non sollicitées sur l’appareil que vous utilisez. Mon Galaxy a bien fonctionné pour moi pendant de nombreuses années. Maintenant, j’étais prêt pour quelque chose de nouveau. Et pour l’instant, je n’ai aucun regret.

