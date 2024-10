«Je suis parti, j’ai acheté quelque chose, je suis revenu, j’ai vu encore 10 minutes.» C’était assez’

Paul Schrader n’a pas mâché ses mots sur sa réaction négative à « Joker : Folie à Deux ».

Parler à Interview Magazine», le scénariste de « Taxi Driver » a révélé qu’il n’était même pas arrivé à la fin de la suite de « Joker » avant de se retirer complètement.

« J’en ai vu environ 10 ou 15 minutes », a déclaré Schrader. «Je suis parti, j’ai acheté quelque chose, je suis revenu, j’ai vu encore 10 minutes. C’était suffisant.

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il n’aimait pas dans l’aspect musical du film, Schrader a été tout aussi direct : Joaquin Phoenix et Lady Gaga.

« Je n’aime aucune de ces personnes », a-t-il déclaré. «Je ne les aime pas en tant qu’acteurs. Je ne les aime pas en tant que personnages. Je n’aime pas tout ça. Je veux dire, ce sont des gens qui, s’ils venaient chez vous, vous vous échapperiez par la porte arrière.

La question suivante était de savoir si Schrader envisagerait de réaliser son propre film Marvel. Schrader a rejeté la question avant que l’intervieweur ait eu la chance de tout poser.

« Non, non, » dit-il rapidement. « Le moment où je m’en suis le plus rapproché, et j’ai réalisé que ce n’était vraiment pas pour moi, c’est lorsque j’ai essayé de faire le prequel de « L’Exorciste » avec Stellan Skarsgård. C’était censé être un film commercial à gros budget et cela n’a pas été facile pour moi. J’ai eu des problèmes avec les producteurs, des problèmes avec tout. De plus en plus, je réalisais que ce n’était pas une bonne solution.

Schrader n’est pas la seule personne à ne pas aimer la suite de « Joker ». Le film a connu une baisse historique de 81 % par rapport à son premier week-end – une première pour un film dont l’ouverture dépasse les 30 millions de dollars. En revanche, l’original a été le premier film classé R à franchir la barre du milliard de dollars au box-office.

Malgré l’implosion du box-office, de nombreux critiques comme William Bibbiani de TheWrap pensaient que le film prenait l’histoire d’Arthur Fleck dans une direction audacieuse.

« »Folie à Deux » est le film le plus intéressant sur Arthur Fleck », a écrit Bibbiani. «C’est vraiment un peu audacieux, vraiment un peu stimulant et vraiment un peu authentique. Et ce n’est pas une blague.