Je suis parti en vacances et j’ai reçu un texto affectueux du traceur de contact après qu’il ait frappé à ma porte pour voir si je m’auto-isolais

UNE FEMME a été laissée effrayée dans sa propre maison après qu’un traceur de contact du gouvernement qui s’était rendu pour vérifier qu’elle s’isolait puis lui ait envoyé un SMS affectueux.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales a lancé une enquête après que la travailleuse a utilisé les coordonnées de Charlotte Roffey pour lui demander si elle était célibataire.

Charlotte Roffey était seule à la maison après des vacances en Espagne lorsqu’un employé de Test and Trace a frappé à sa porte pour vérifier qu’elle s’isolait

Message effrayant à Charlotte de la part de l’employé du NHS Test and Trace

Elle a déclaré: « Il m’a laissée inquiète dans ma propre maison de savoir qui va frapper à ma porte le prochain. »

L’homme de 27 ans était seul à la maison après avoir profité d’une pause ensoleillée en Espagne lorsque l’employé du NHS Test and Trace a appelé.

Quelques minutes après lui avoir parlé sur le pas de sa porte, il a envoyé un texto effrayant avec un emoji de la main pour lui dire : « Ai-je la permission de sauvegarder votre numéro ?

« S’il vous plaît, ignorez ceci si vous ne le voulez pas ou si vous n’avez pas de mari ou autre lol.

« Des excuses, j’ai demandé. »

Charlotte, de Winchester, Hants, a envoyé une capture d’écran à son partenaire William Machin, 29 ans, qui jouait au rugby.

‘INCONFORTABLE’

Elle a révélé : « Il était très en colère. Il était absent et voulait affronter l’homme mais je l’ai encouragé à ne pas le faire.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Charlotte a déclaré à propos du visiteur : « Je pense que c’est épouvantable qu’il ait utilisé son pouvoir d’une manière complètement inappropriée et cela m’a inquiété pour toute autre femme dans la même position.

« J’étais seul et je me sentais mal à l’aise qu’il ait accès à toutes mes coordonnées.

«Il m’a été forcée de rester à la maison, et les conséquences si je ne le faisais pas étaient une amende pouvant aller jusqu’à 10 000 £.

« Ensuite, quelqu’un arrive à ma porte avec un tel manque de respect pour les règles – en utilisant illégalement mon numéro de téléphone – est ridicule.

« Je peux comprendre pourquoi le gouvernement trouve si difficile de faire respecter les règles et de faire prendre les choses au sérieux par les gens. »

Charlotte est allée à Andratx, Majorque, pour un mini-séjour de trois nuits le 19 juillet avec des copines.

Avant d’atterrir à Heathrow, elle a rempli un formulaire de localisation de passagers.

Elle a fourni son nom, son âge, son numéro de téléphone portable et l’adresse de son domicile afin qu’un traceur de contact puisse se rendre périodiquement pour vérifier qu’elle terminait sa période d’isolement obligatoire de dix jours.

Samedi dernier, deux jours après son retour à la maison, Charlotte a reçu un coup à la porte du traceur de contact.

Elle a déclaré: «Il est venu à ma porte et nous avons parlé pendant un moment.

« Il m’a dit qu’il m’avait déjà marqué comme ‘à la maison’ sur le système qu’ils utilisent, mais qu’il n’avait pas d’uniforme ou d’insigne à ma connaissance.

« Il était sympathique. Cela ne semblait pas du tout professionnel, étant donné que j’avais été anxieux à l’idée que quelqu’un vienne visiter ma maison.

La responsable des contrats, Charlotte, a déclaré que l’homme lui avait dit des « astuces » pour éviter d’être attrapée si elle devait quitter la maison pendant sa période d’isolement.

Horrifiée, Charlotte n’a pas répondu au message affectueux, qui a été envoyé quelques instants après son départ.

» COMPLÈTEMENT INACCEPTABLE «

Elle a également révélé: « Le même homme m’a depuis ajouté sur les réseaux sociaux et a envoyé une demande d’ami sur Facebook. »

Elle partage son calvaire pour sensibiliser les gens à la façon dont leurs données pourraient être exploitées, et est heureuse que le gouvernement enquête sur son interlocuteur méfiant. Elle a déclaré: «Les gens doivent absolument être conscients de ce qui se passe.

« Je suis sûr que ce n’est pas la première fois, mais c’est complètement inacceptable et non professionnel.

« Cela minimise également le système que le gouvernement a mis en place.

« Il est important de partager mon histoire car elle met en lumière des personnes qui sont prêtes à utiliser leur pouvoir à leur avantage.

« Je m’inquiète aussi pour les jeunes femmes ou les personnes vulnérables qui peuvent être naïves. »

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a commenté hier: «Nous prenons les plaintes concernant les traceurs de contact NHS Test and Trace très au sérieux et elles feront toutes l’objet d’une enquête et des mesures appropriées seront prises.

«Le gouvernement s’attend à ce que tous nos agents se comportent de manière professionnelle à tout moment et si les gens ne sont pas satisfaits du service – que ce soit les vérifications téléphoniques ou les visites en personne – vous pouvez vous plaindre auprès du NHS Test and Trace en ligne ou par téléphone au 119. «

Charlotte avec son petit ami William, qui «voulait affronter» le traceur de contacts

Charlotte, 27 ans, a déclaré qu’elle « se sentait mal à l’aise que [the tracer] eu accès à toutes mes coordonnées’

« Je suis sûre que ce n’est pas la première fois mais c’est complètement inacceptable et non professionnel », a ajouté Charlotte