Je suis obsédé par les plus gros seins du monde – je suis maintenant méconnaissable

Une “accro” de la chirurgie plastique autoproclamée qui a dépensé 70 000 £ en plusieurs procédures est désormais méconnaissable grâce à ses seins 36NN.

Amber May est obsédée par l’amélioration de ses seins et la réalisation de son corps sinueux de rêve depuis des années et a été sous le couteau huit fois.

Amber May se vante d’avoir des seins de taille 36NN Crédit : Jam Press

Elle a accumulé des milliers de followers sur OnlyFans Crédit : Jam Press

Le modèle a eu plusieurs travaux de seins, des liftings brésiliens des fesses (BBL), deux chirurgies de rhinoplastie et une ronde d’élimination de la graisse buccale.

Et elle a également subi trois séries de liposuccion complète du corps, et a eu des charges faciales et des travaux sur ses dents.

À ce jour, la belle du Leicestershire a dépensé 30 000 £ seule pour ses énormes seins et affirme qu’elle ne peut même pas voir ses propres pieds.

Mais cela ne l’a pas découragée, car elle a admis qu’elle voulait continuer à se faire opérer indéfiniment.

“J’aime avoir l’air fausse”, a-t-elle déclaré.

“J’aime avoir l’air différent, j’attends avec impatience chaque intervention chirurgicale comme si c’était un passe-temps, j’en ai eu huit au total maintenant.

“Je dirais que je suis accro, je ne suis jamais nerveux le jour où je suis toujours excité.”

Amber affirme qu’elle a financé sa transformation extrême de 70 000 £ en vendant son contenu torride en ligne.

Sa page OnlyFans se situe actuellement dans le top 0,03% des créateurs – et l’artiste adulte dit que ses abonnés aiment la façon dont elle se présente.

“J’aime le look tout en courbes, et mes fans aiment aussi beaucoup me voir grandir”, a-t-elle déclaré.

“J’ai aussi beaucoup de fans qui paient pour voir mes seins grossir.

“Maintenant, j’ai des implants d’expansion que je peux remplir pendant que je suis éveillé. Je prévois d’aller jusqu’à 4000 cc, voire plus.

“Je ne le fais pas pour attirer ou plaire aux gens, je le fais pour moi. J’aime avoir l’air différent et c’est pourquoi je le fais.”

Au cours des deux dernières années, les implants ont vu sa taille de soutien-gorge passer d’un bonnet KK à une taille NN.

Et, par conséquent, ses seins pèsent plus d’une pierre, grâce aux trois litres de solution saline dans chaque sein.

POUPÉE BARBIE

La première incursion d’Amber dans l’amélioration des seins a eu lieu à 19 ans et elle est rapidement devenue obsédée lorsque les parieurs ont commencé à la comparer à une poupée Barbie.

Elle a expliqué : « Je n’avais jamais prévu de subir plusieurs interventions chirurgicales, mais maintenant j’adore ça et c’est addictif !

“Je n’ai jamais vraiment été comparée à qui que ce soit depuis mes opérations, même si j’ai été traitée de ‘bimbo’ ou de ‘Barbie’, ce que j’aime beaucoup.”

Ces dernières années, Amber a partagé ses incroyables images de transformation sur les réseaux sociaux, y compris un cliché qui montre Amber il y a trois ans avant toute intervention chirurgicale.

Et même aujourd’hui, la famille d’Amber a émis des réserves sur les changements qu’elle a apportés à son corps.

Mais le modèle dit que c’est simplement quelque chose qu’ils ont dû accepter au fil du temps.

“Ma famille proche vient d’accepter que c’est comme ça que je suis et la façon dont j’aime regarder, au début, ils pensaient que j’avais des problèmes de dysmorphie”, a-t-elle déclaré.

“Ils ont dit qu’ils voulaient que j’arrête maintenant et que je n’aille pas trop loin, mais ils ont un peu renoncé à me le dire.”

Elle a ajouté: «En public, cependant, je peux parfois ne pas être sûre que les gens me regardent, mais dans l’ensemble, je me sens tellement plus heureuse et meilleure pour mon apparence actuelle.

“Je n’amuse pas les ennemis, tout le monde a le droit d’avoir une opinion et nous avons tous le droit d’avoir une certaine apparence et de changer d’apparence, alors je vais continuer à me faire.”

Amber a conclu que depuis ses multiples modifications corporelles, elle est plus à l’aise que jamais avec qui elle est et ne peut pas voir un avenir sans elle.

“J’ai beaucoup plus confiance. Avant, je n’aimais pas la façon dont j’avais l’air nue ou habillée, maintenant, peu importe ce que je porte, je me sens sexy », a-t-elle déclaré.

“Si je pouvais choisir une chirurgie, ce serait un BBL avec des implants fessiers. J’aime avoir une forme et un bon rapport taille / hanches.

« Mes objectifs pour l’avenir. J’aimerais avoir une autre opération des seins et éventuellement une abdominoplastie.

“Mon plan pour l’avenir est de continuer à m’améliorer, de travailler dur et d’être heureux.”

Amber semble méconnaissable d’après les clichés pris avant de passer pour la première fois sous le couteau Crédit : Jam Press