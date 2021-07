Je suis obsédé par le « vieux ». Le twist : je ne le verrai pas.

Permettez-moi de dire d’emblée que je ne m’attends pas à voir le dernier film de M. Night Shyamalan, « Old », qui est arrivé en salles la semaine dernière, pour la seule raison que je voyage et que je n’ai pas mis les pieds dans un cinéma depuis presque deux ans. Mais ces dernières semaines, j’ai regardé sa bande annonce encore et encore, captivé par sa combinaison d’horreur existentielle et d’humour involontaire. La bande-annonce nous présente des personnes piégées sur une plage isolée, où elles commencent à vieillir à un rythme incroyablement accéléré. Naturellement, ils essaient de comprendre ce qui se passe, flottant des théories et paniqué. S’agissant d’un film de Shyamalan, la bande-annonce promet qu’ils passeront beaucoup de temps à avoir l’air confus et inquiets – le même exploit facial que Mark Wahlberg a subi pendant toute la durée de « The Happening » – et à se crier dessus, exigeant des explications. Il s’agit d’un univers familier, manichéen, à la Shyamalan : un groupe diversifié d’âmes désorientées, seules dans un vide menaçant, jouant sérieusement la logique de fin de partie dictée par le scénario. (C’est comme si le réalisateur était obligé de faire continuellement des versions à gros budget de « En attendant Godot » – vous pensez qu’il ne peut pas continuer, mais il continuera.) Nous voyons donc une famille en vacances, se dirigeant vers le plage. Le casting est bientôt complété par d’autres : un couple, une fillette de 6 ans, une femme en bikini qui fait des grimaces au téléphone, deux autres hommes. Bientôt, les enfants trouvent des choses dans le sable : des objets rouillés de leur hôtel, des lunettes de soleil fêlées, des iPhones de dernière génération. Un jeune cadavre blond décoloré se dirige vers un garçon dans l’eau. (Elle n’est pas morte de vieillesse, mais se décomposera en hyperlapse.) Alors commence le vrai vieillissement. Les parents affrontent l’adolescence soudaine de leurs enfants. La fillette de 6 ans grandit, tombe enceinte et accouche sur la plage. Une force plus grande se prépare, que ce soit le destin, Dieu, le temps, Facebook ou la nature. Quoi qu’il en soit, peu importe le nombre de points de récompense de voyage ou de vacances en famille mémorables que vous avez eues dans la vraie vie. Vers le début de la bande-annonce, le personnage de Vicky Krieps dit rêveusement à ses enfants impatients: « Commençons tous à ralentir. » Ensuite, tout commence à s’accélérer. À un moment donné, elle se tourne vers son mari et s’exclame : « Tu as des rides ! (L’horreur !) Mais bien sûr « Old » ne sera pas une allégorie sur l’importance de la crème solaire. Ce qui nous est montré ici ressemble beaucoup plus à une méditation sur la mortalité enveloppée dans un récit édifiant sur nos vies accélérées – sur la peur du temps qui passe et les enfants qui grandissent trop vite, des corps qui vont en enfer et l’inéluctabilité de la mort, et sur les ravages que nous avons visités sur la Terre, qui resteront recouverts de toutes nos ordures fantaisistes longtemps après qu’elles nous auront transformés en poussière.

Une partie de ce qui est La façon dont il faut un film qui compresse la vie en quelques heures, puis la compresse en une bande-annonce galopante de deux minutes et demie, est si étrange et captivante à propos de la bande-annonce. Son rythme effréné et parodique rappelle le « 15-Minute Hamlet » de Tom Stoppard, dans lequel toutes les scènes les plus célèbres de la pièce de Shakespeare sont entassées (deux fois !) en un quart d’heure. (Dans une adaptation cinématographique que j’ai vue une fois, Ophélie s’est noyée en plongeant sa tête dans un seau.) Le titre à lui seul réduit l’horreur existentielle de la prémisse à une panique de la quarantaine.

Le roman graphique dont ce film est adapté – « Sandcastle », écrit par Pierre Oscar Lévy et illustré par Frederik Peeters – a été inspiré par les souvenirs de vacances d’enfance de Levy. « Il voyageait beaucoup sur une plage exactement comme celle-ci, dans le nord de l’Espagne », a déclaré Peeters au site de bandes dessinées CBR. « Plus tard, il est retourné avec ses propres enfants, et un jour il a eu cette idée. » La plage pourrait servir de microcosme de la société occidentale, « avec certaines de ses figures de base fortes ». Ce n’était pas un thriller, a déclaré Peeters – « c’est une fable. » Il faut un film qui compresse la vie en quelques heures, puis la compresse en deux minutes et demie. Shyamalan est peut-être mieux connu pour ses rebondissements de dernière minute, mais c’était une option que les auteurs de « Sandcastle » ont finalement rejetée. Selon Peeters, Levy avait écrit une résolution à l’histoire, une tournure finale – « mais nous avons finalement décidé que c’était inutile, et aurait détruit la dimension effrayante du livre. » La dimension effrayante, bien sûr, est qu’il n’y a pas d’échappatoire au temps, ni à la mort – et il n’y a pas non plus de simple rebondissement révélateur dans la vie qui expliquera ce que vous êtes censé faire de votre temps ici. Quiconque convertit ce matériel source en un film a un choix à faire : soit vous acceptez l’insignifiance terrifiante de nos courtes vies, soit vous essayez d’offrir une consolation avec une résolution de l’histoire. La bande-annonce indique que Shyamalan a choisi ce dernier : les derniers mots que nous entendons sont le personnage de Gabriel Garcia Bernal disant : « Nous sommes ici pour une raison ! Peut-être que nous le sommes et peut-être que nous ne le sommes pas, mais mon temps sur Terre est limité, et toute histoire qui tente de résoudre le problème de la vie sera considérée comme un gaspillage.

Comme je regardais cette bande-annonce encore et encore, j’étais aussi, par coïncidence, en Espagne, où j’ai vécu pendant de nombreuses années tout en grandissant. Je vous écris depuis le nouvel appartement de mon frère à Madrid, qui se trouve à côté de la maison d’enfance d’un ami d’enfance. En promenant mon chien devant son immeuble, puis en la rencontrant plus tard, je me retrouve à m’attarder sur la remorque, sur la nature du temps qui passe, sur la façon dont il peut se sentir comprimé et accéléré. C’est étrange de s’asseoir en face de personnes que vous avez rencontrées à l’école primaire mais que vous n’avez pas vues depuis des années. Cela vous fait sentir comme les couples dans la bande-annonce, en regardant leurs conjoints se transformer en eux-mêmes. Le temps semble s’écouler à un rythme accéléré lorsque vous revenez à un endroit périodiquement, sur une longue période, avec de grands écarts entre les deux. Au cours de la dernière année et demie de paralysie – cette période reculée, isolée, ralentie, pendant laquelle certains des plus privilégiés d’entre nous ont pu s’isoler en toute sécurité et confort – il pouvait sembler que l’avenir était en suspens. (Ce n’était pas le cas.) Le temps semblait interminable et lent jusqu’à ce que, pour moi, il s’accélère considérablement. J’ai perdu ma mère subitement. Après 18 mois sans voyager nulle part, je suis revenu dans la ville où j’ai perdu mon père, où mes neveux sont nés, où les amis toujours vivants de mes parents sont devenus âgés. C’est amusant de voir combien a changé, et quelles choses ne changent jamais. J’ai rencontré une amie lors d’un vernissage de galerie et j’ai mentionné à mon arrivée que j’avais oublié de repasser ma robe. Il semblait heureux d’entendre ceci : « Tu es toujours toi ! il a dit. Peut-être que pour certains d’entre nous, l’année dernière a été une pause. Mais il n’y a pas eu de pause. Il n’y en a jamais. Vous détournez le regard un instant et votre enfant est grand. Votre chien est vieux. Les amis s’éloignent. Vous commencez à vous demander où tout cela va. Quelle est la torsion? Quand cela va arriver? Et puis peut-être que vous réalisez où vous êtes, qui peut être une très vieille ville – vieille pour vous et vieille dans l’histoire, mais pas aussi vieille que certains – et vous voici, en train de regarder à plusieurs reprises une bande-annonce pour un film, ressentant un sentiment étrange. Carina Chocano est l’auteur de la collection d’essais « You Play the Girl: On Playboy Bunnies, Stepford Wives, Train Wrecks and Other Mixed Messages » et une collaboratrice du magazine.