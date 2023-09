Je suis obsédé par Escape to the Country après avoir repéré des détails déconcertants reliant CHAQUE maison – ça va vous époustoufler

UN ÉCRIVAIN a révélé la raison pour laquelle ils sont obsédés par Escape to the Country – et les téléspectateurs seront surpris d’entendre parler des détails étranges qui relient chacune des maisons.

L’émission à succès de la BBC suit les futurs propriétaires qui espèrent quitter la ville pour la campagne.

BBC

Escape to the Country montre des acheteurs cherchant de nouvelles propriétés[/caption] BBC

Les acheteurs souhaitent s’installer à la campagne[/caption] BBC

Un écrivain a remarqué un détail étrange dans toutes les maisons[/caption]

Un animateur leur fait visiter différentes propriétés potentielles – mais un téléspectateur a remarqué une étrange similitude entre elles.

Et c’est qu’ils abritent tous des téléviseurs étrangement positionnés.

Le pire exemple est celui d’une télévision dans une maison du Dorset qui est placée entre deux lits simples, mais ne fait face à aucun d’eux.

Une autre télévision dans une maison très chère du Gloucestershire est installée devant un seul siège au lieu du plus grand canapé, ce qui signifie qu’une seule personne peut la regarder à la fois.

Dans une maison du Devon, la télévision est également positionnée de manière à ce que personne ne puisse la voir confortablement depuis l’un des grands canapés du salon.

Pendant ce temps, une résidence secondaire dans le Devon présente un ancien téléviseur CRT.

Cependant, les téléspectateurs qui ne souhaitent pas voir des téléviseurs mal placés peuvent toujours profiter de l’émission pour ses propriétés uniques.

Un épisode récent montrait un couple terrassé par un château « hanté » accompagné d’un piège.

Le bâtiment historique était en vente pour la somme énorme de 350 000 £ alors qu’il ne disposait que de deux chambres.

Un autre acheteur potentiel a fondu en larmes au cours de la dernière saison après avoir vu une maison au toit de chaume « tout à fait charmante » du 19e siècle.

BBC

Un téléspectateur a souligné que toutes les maisons avaient d’étranges téléviseurs[/caption]