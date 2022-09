UNE FEMME dit qu’elle a été forcée de vivre dans sa voiture et de se laver dans l’océan parce qu’elle ne trouve pas de logement convenable.

Sharon Crandall, 54 ans, vit dans son moteur depuis deux mois alors qu’elle est garée à la plage de Dingle dans le Kerry.

Sharon Crandall est en colère contre le manque de logements à long terme dans la région

Sharon a admis que la voiture qu’elle partage avec ses deux voitures avait une odeur “funky”

Elle affirme qu’elle ne trouve pas de logement qui lui convienne, mais elle refuse également de renoncer à ses deux chats.

La femme de 54 ans affirme que le manque de logements disponibles permettant aux animaux de compagnie de rester avec leurs propriétaires dans la région l’a laissée dans une situation de vie bizarre.

Sharon, qui est originaire d’Amérique, est restée dans sa voiture depuis juillet après avoir vécu 22 ans en Irlande.

Elle a dit qu’elle était prête à faire le sacrifice car cela signifie que ses chats peuvent rester avec elle.

Sharon a déclaré à l’Irish Mirror : “Je vis dans ma voiture depuis le 8 juillet, avec deux chats, et je ne suis pas allée dans un logement d’urgence parce que vous devez abandonner votre famille ; vos animaux de compagnie sont votre famille.

“Et donc je vis à la plage ici, vous savez, depuis presque deux mois maintenant, et c’est des hauts et des bas, c’est dur.

”Je ne suis pas sans abri parce que je n’ai pas payé mes factures ou que j’ai fait quelque chose de mal. Ou je n’étais pas organisé. J’habite ici depuis près de 20 ans. Je suis sans abri parce qu’il n’y a pas d’options de logement à long terme dans ce quartier.”

Sharon a dû quitter la propriété qu’elle louait après l’expiration de son contrat de 18 mois.

Vivant désormais dans sa voiture sur la plage, elle a installé sur son tableau de bord les gamelles de nourriture de ses chats, se rend tous les deux jours en ville pour acheter de la nourriture et se lave régulièrement à la mer.

Elle a déclaré: “Je me lève et je nage à 7h30 dans la mer. C’est assez calme et je peux changer de vêtements à cette heure-là, puis laisser mes affaires sécher à l’extérieur de la voiture en espérant qu’elles sèchent.

“La voiture peut sentir un peu funky, Febreze serait votre ami. Même avec beaucoup de flux d’air, entre mes cheveux et les poils des chats et les trucs humides qui sèchent… Je me débarrasse de mes déchets tous les deux jours quand je faire les courses, mais un espace confiné peut sentir un peu bizarre. Je m’y suis juste habitué.

Sharon continue de chercher un logement en parcourant des sites Web, des magazines et même en faisant des appels directs aux propriétaires de maisons vides sur le site Web du registre foncier.

Jusqu’à présent, elle a échoué, ses animaux de compagnie bien-aimés se révélant souvent un point de friction.

L’Américain ajoute : « C’est gênant. Il y a des gens qui ne me laissent pas rester avec eux parce que j’ai un chat.

“Les chats ne sont pas très appréciés en Irlande. Je veux dire qu’il y a des gens qui aiment les chats, mais il est surprenant de voir à quel point les gens n’aiment pas les chats. Cela a donc été un problème.”

Mais Sharon a juré de se battre malgré sa situation difficile.

Elle a déclaré: “Les gens ont le droit d’avoir un endroit où vivre. Le logement est un droit humain. Me voici, et je ne m’attendais pas à être ici.

“Personne ne s’attend à être ici. Je ne suis pas toxicomane, je ne suis pas alcoolique. La plupart des gens ne le sont pas. Mais j’ai payé mes factures, je n’ai pas été expulsé pour non-paiement du loyer. Je suis ici sans aucune faute de ma part.”

L’amour de Sharon pour ses chats signifie que ses options d’endroits où vivre sont limitées