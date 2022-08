Je suis obligé de remplir mon étang à poissons parce que mes voisins curieux se sont plaints à la mairie… je suis dévasté

Une FEMME dont les voisins se sont plaints de son étang à poissons a été dévastée après avoir reçu l’ordre de le remplir.

Audrey Whitebrook, 67 ans, utilise la fonction de jardin dans l’espace partagé à l’extérieur de son appartement loué à Tutbury, Staffs., Pour aider à faire face à son anxiété.

Audrey Whitebrook dit que ses problèmes disparaissent lorsqu’elle s’assoit à côté de l’étang – mais elle a reçu l’ordre de le remplir Crédit : BPM

Elle dit que son fils l’a construit pour elle à partir de zéro, mais dès qu’il a été terminé, les voisins ont commencé à se plaindre.

Ils ont déclaré que la pièce d’eau pourrait constituer un danger pour leurs enfants, qui ont également accès au jardin.

La société de logement Trent and Dove a déclaré que l’étang avait été construit sans autorisation et a insisté sur le fait qu’il devait tenir compte de la sécurité des autres.

Audrey a depuis reçu l’ordre de remplir l’étang.

La mère de deux enfants a déclaré à Staffordshire Live: “Quand [the pond] était complètement terminé, les voisins se sont plaints à Trent et Dove et ils sont venus et ont dit que nous devions le remplir complètement.

“Je suis vraiment bouleversé. J’étais dévasté, j’étais hystérique quand ils me l’ont dit.

“J’ai dit que je n’allais pas le remplir – ce n’est même pas si gros. Maintenant, j’ai une mauvaise note contre ma location. Je vis sur le fil du rasoir en ce moment et je ne sais pas que faire ensuite.”

Audrey, qui a des problèmes de mobilité et ne peut se déplacer qu’avec son scooter, a déclaré que son étang avait remplacé un hangar cassé et dangereux qui était à sa place.

Mais elle dit qu’elle a depuis reçu une lettre d’un avocat lui demandant de ne faire aucune modification à la propriété sans son consentement écrit.

Elle a ajouté: “Je me sens merveilleusement assise à côté, tout s’envole, tous mes problèmes disparaissent.

“Je suis assis là et je regarde le poisson et je ne veux pas avoir à me débarrasser du poisson.

“J’en ai eu assez dans ma vie à supporter et maintenant j’en arrive à la fin, ça devrait être paisible et tranquille mais ça ressemble plus à une zone de guerre.”

Audrey, qui est veuve depuis 17 ans, vit dans l’appartement depuis cinq ans sans aucun problème et vit avec son fils Ashley, qui s’occupe de lui.

Trent et Dove, cependant, ont souligné qu’ils devaient tenir compte de la sécurité des autres.

Martyn Hale, directeur des quartiers chez Trent and Dove, a déclaré: “Nous savons à quel point l’espace extérieur et le fait de s’approprier un lieu sont importants pour les clients.

“Donc, notre approche est très souvent d’encourager cela et de permettre aux gens de profiter de leur espace comme ils le souhaitent. Cependant, nous devons parfois intervenir lorsqu’il y a un risque, même minime, pour le client ou les autres.

“Malheureusement, Mme Whitebrook a installé un étang, sans autorisation, dans un jardin partagé. D’autres, y compris de très jeunes enfants, ont un accès légal égal à ce jardin.

“Comme il n’y a pas de clôtures solides ni d’accord avec les voisins au sujet de ce changement, nous avons dû écouter les préoccupations des autres résidents et l’impact de leur jouissance de l’espace.”

Il a ajouté: “En moyenne, selon les professionnels de la sécurité aquatique, cinq enfants de moins de six ans se noient chaque année dans les étangs de jardin. Bien que l’étang soit petit, nous devons donner la priorité à la sécurité des autres à cette occasion et nous assurer qu’ils disposent d’un espace extérieur sûr.

“Malheureusement, Mme Whitebrook a ignoré notre demande informelle de remplir l’étang, et nous avons donc dû légalement écrire pour lui demander de le faire.

“Cette lettre demande également à Mme Whitebrook, à toute personne vivant avec elle ou à tout visiteur de son domicile d’éviter toute répétition d’un comportement antisocial présumé, ce qui n’est clairement pas acceptable, quelle que soit l’émotion suscitée par l’utilisation d’un jardin partagé.”