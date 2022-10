Je suis obligé de gérer ma friterie dans le noir parce que les factures montent à 1 000 £ par mois – mais je n’ai pas le choix

Une propriétaire de FISH and chips a été forcée de gérer son entreprise dans le noir après que ses factures d’énergie ont grimpé à 1 000 £ par mois.

Amy Anemoni n’a repris le Whieldon Fish Bar à Fenton, Stoke-on-Trent, qu’il y a un mois.

Mais avant de diriger l’émission, la jeune femme de 28 ans travaillait comme membre du personnel du restaurant à emporter de Smithpool Road depuis plus d’un an et a donc pu constater de visu comment la crise énergétique frappe des restaurants comme le sien.

Actuellement, contrairement aux ménages domestiques, il n’y a pas de plafonnement des prix pour les entreprises.

Sa facture d’électricité la plus récente était de 1 000 £ par rapport à la même époque l’année dernière où elle était de 150 £.

Elle a également creusé ses déclarations d’utilité montrant les chiffres alarmants.

À cette époque l’année dernière, la facture de gaz était de 36,40 £. En avril 2022, il était de 45,88 £ – et sa dernière facture de gaz était de 386,40 £. C’est plus de 10 fois plus qu’il y a 12 mois.

Les factures d’énergie ne sont qu’un des facteurs auxquels les entreprises de l’industrie alimentaire doivent faire face.

Le coût de la nourriture et des boissons non alcoolisées monte en flèche avec une inflation de plus de 10 %.

Cela a forcé Amy à prendre des décisions difficiles alors qu’elle cherche à économiser de l’argent.

Amy dit que bien qu’elle puisse travailler dans le noir, elle ne peut pas laisser ses employés travailler sans la lumière allumée.

Amy, qui est originaire de Newcastle-upon-Tyne mais a déménagé à Stoke-on-Trent par amour, a déclaré : « Nous éteignons les lumières chaque fois que nous ne les utilisons pas. J’y suis habitué donc je peux y aller mais si j’ai du personnel je ne peux pas les laisser travailler sans lumière.

On ne sait pas si Amy sert les clients dans le noir ou s’il s’acquitte simplement de tâches administratives sans les lumières allumées.

Malgré la hausse des coûts, Amy hésite à augmenter ses prix à un moment où de nombreuses familles de Stoke-on-Trent sont en difficulté.

Travailler dans le noir – ce que dit la loi La législation relève de la loi de 1974 sur la santé et la sécurité. La réglementation sur le lieu de travail concernant l’éclairage est entrée en vigueur en 1992, ce qui exige que chaque lieu de travail dispose d’un éclairage approprié et suffisant. L’éclairage du lieu de travail doit, dans la mesure du possible, être naturel. La règle 8 stipule également qu’un éclairage de secours approprié et suffisant doit être fourni, là où les personnes sont particulièrement exposées au danger, en cas de panne de l’éclairage artificiel. D’autres directives ont été établies par le Health and Safety Executive en 1997. La quantité de lumière requise pour un employé dépend du travail effectué et de la capacité d’un employé à s’acquitter de ses fonctions. Le HSE déclare : « un travail rapproché et précis comme la soudure d’un panneau de commande nécessitera des niveaux d’éclairage plus élevés que de marcher dans un couloir ». Il y a aussi des problèmes de santé liés au travail dans l’obscurité. Travailler dans un environnement mal éclairé peut entraîner une fatigue oculaire, des migraines et des maux de tête. En ce qui concerne le travail dans un magasin de fish and chips, il y a aussi la préoccupation concernant la graisse chaude qui pourrait causer des brûlures à un employé si un accident devait se produire en raison du faible niveau de lumière.

Pour le moment, le chippy sert tous les coupables habituels, y compris les saucisses, les gâteaux de poisson, les pâtés, les tartes, les puddings, le poisson et le kebab.

Amy offre 10% de réduction sur les commandes de plus de 10 £ et les plats spéciaux du Whieldon Fish Bar sont très abordables, à partir de 3,25 £.

Afin de plaire à une clientèle plus large, Amy ajoute également des éléments inhabituels au menu.

Elle a déclaré: «Nous voulons ajouter différents types de pizzas au menu. Pizza aux frites, pizza aux pépites, la London Pizza aura des frites en guise de garniture.”

Amy a déclaré : « Les clients disent que notre nourriture est bon marché, et ils aiment aussi que nous utilisions de la morue plutôt que du bar ou autre chose.

“Les gens ont dit que les frites étaient bonnes maintenant par rapport à avant. Le fish and chips est notre plus gros vendeur.”

La boutique est ouverte de 12h à 22h du lundi au samedi et de 16h30 à 22h le dimanche.