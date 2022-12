Je suis obligé de dormir dans ma voiture avec mes enfants car notre maison du conseil est tellement dégoûtante – j’ai dépensé 700 £ pour essayer de la nettoyer

Une maman prétend qu’elle a été forcée de dormir dans sa voiture avec ses enfants parce que sa maison du conseil est si dégoûtante.

Michelle Cowles a critiqué le conseil local pour les avoir laissés emménager dans un endroit où il y avait “des matières fécales sur le sol et les murs”.

La mère célibataire a déclaré qu’elle avait été forcée de nettoyer la propriété elle-même Crédit : BPM

Michelle a dit que la moisissure noire est partout dans la maison Crédit : BPM

Elle a changé de maison en novembre, mais a déclaré qu’à son arrivée, des objets et des “substances illégales” y avaient également été laissés.

Selon la mère de quatre enfants, sa famille s’est retrouvée sans abri lorsque le conseil municipal de Bristol a “refusé” d’admettre sa responsabilité.

Elle a déclaré à BristolLive: “Nous avons été sans abri pendant plus d’une semaine parce que le conseil a refusé d’admettre qu’il avait une responsabilité ou une obligation et n’a absolument rien fait pour aider à nous adapter.”

Emménageant sans voir les preuves photographiques de l’inspection, Michelle a déclaré qu’elle ne savait pas que la propriété était dans un tel état.

De la moisissure noire a également été trouvée autour de la maison et certaines fenêtres ont été brisées.

La mère célibataire a déclaré avoir dépensé plus de 700 £ pour essayer de faire de la maison un meilleur endroit où vivre.

Prétendant qu’elle a été forcée de régler le désordre elle-même, le jardin de devant est maintenant plein de tout ce qu’elle a vidé – y compris des canapés, des matelas et des ordures.

Michelle a déclaré que le conseil prévoyait d’inspecter à nouveau la propriété en janvier.

Elle a ajouté: “Le conseil a le devoir de s’assurer que la maison et le jardin sont sûrs et sécurisés et celui-ci ne l’est pas.”

Un porte-parole du conseil municipal de Bristol a déclaré: “Cette affaire a maintenant été transmise au conseiller Tom Renhard, membre du cabinet pour la livraison de logements et les maisons, et il a ordonné au service de résoudre cette affaire de toute urgence.”

La famille a emménagé et a remarqué qu’il y avait des fenêtres brisées Crédit : BPM