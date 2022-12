Je suis obligé de couper ma clôture de 10 000 £ par des employés du conseil… ils viennent après moi – c’est de la folie

UN COUPLE a affirmé que leur conseil local “venait après” eux après avoir reçu l’ordre de couper leur clôture de 10 000 £.

Susan Paul, 53 ans, a eu jusqu’à la mi-mars pour réduire de moitié la hauteur de la barrière de six pieds.

Susan et Andrew n’ont eu que quelques mois pour réduire de moitié la hauteur de leur clôture Crédit : Simon Jones

Ils se plaignent que d’autres habitants ont des clôtures similaires mais ne sont pas obligés de les abattre aussi Crédit : Simon Jones

Susan, d’Amesbury, dans le Wiltshire, s’est plainte que “rien ne s’est passé” auprès des propriétaires d’autres clôtures sur la route, qui, selon elle, ont la même hauteur.

Le conseil aurait été alerté de la clôture par un lanceur d’alerte plus tôt cette année, malgré sa montée en janvier 2020.

Il mesure un peu plus de six pieds de haut et s’étend sur 164 pieds à l’extérieur de la maison de 280 000 £ que Susan partage avec son partenaire Andrew Doyle.

L’ancienne administratrice de la RAF, Susan, a déclaré au Sun Online: “C’est une telle injustice, nous avons été vraiment surpris

“D’autres personnes ont exactement le même type de clôture que nous, alors pourquoi sommes-nous punis ?

“Nous sommes injustement pénalisés, c’est de la folie.”

Elle a ajouté que le couple s’inquiétait de pouvoir se permettre le travail “en cette ère d’austérité”.

Andrew, 58 ans, a également exigé qu’on lui dise pourquoi aucune mesure n’avait été prise contre d’autres résidents avec des clôtures.

L’ingénieur aéronautique fulminait: “Nous avons remplacé la haie par la clôture, ignorant la nécessité d’un permis de construire jusqu’à ce que nous ayons soudainement reçu une lettre à l’improviste du Wiltshire Council qui est venu après nous.

“Maintenant, nous devons le réduire de moitié – nous devons le réduire à un mètre (environ 3 pieds 3 pouces) de haut.

“C’est la perte de l’intimité qui m’inquiète. C’est fou parce que je pourrais remettre une haie et la laisser devenir aussi grande que je le souhaite.

“L’ancienne haie mesurait 8 pieds de haut et 6 pieds de large et était sale parce que les gens y jetaient des ordures.”

C’est une telle injustice” Suzanne Paul

La demande du couple pour une autorisation de planification rétrospective a été rejetée par le conseil.

Susan a déclaré que le couple avait été choqué lorsque leur candidature avait été rejetée et qu’ils pensaient que ce serait “juste un exercice de paperasse”.

Un inspecteur de l’urbanisme du gouvernement a également rejeté leur appel contre l’avis d’exécution.

Dans sa décision, l’inspecteur a déclaré: “D’autres exemples de clôtures bien visibles ne constituent pas une raison impérieuse d’accepter la clôture faisant l’objet de la demande de planification réputée.”

Le conseiller Nick Botterill, membre du cabinet du Wiltshire Council pour la planification stratégique, a déclaré: “Les avis d’application en place doivent être respectés d’ici le 16 mars 2023.

“Nous encourageons fortement toute personne envisageant d’entreprendre un développement à vérifier auprès du conseil pour déterminer si un permis de construire est requis avant de commencer des travaux.

“Si nous recevons des rapports officiels sur des problèmes avec d’autres clôtures dans la région, nous enquêterons sur ceux-ci conformément à nos processus normaux et prendrons les mesures appropriées si nécessaire.”

En fin de compte, le couple dit qu’il devra se conformer à l’ordre, Andrew disant: “Nous sommes des citoyens respectueux des lois, s’ils ordonnent de le réduire, nous devrons le faire.”

Ils s’inquiètent de la façon dont ils vont payer le travail étant donné la crise actuelle du coût de la vie Crédit : Simon Jones