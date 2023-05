Je suis nutritionniste – voici l’ingrédient commun qui crée plus de dépendance que la cocaïne – et comment se débarrasser de cette habitude

Gourmand? Bienvenue au club.

Selon des scientifiques de l’Université de Bordeaux, le sucre peut créer plus de dépendance que la cocaïne, il n’est donc pas surprenant que la plupart d’entre nous consomment presque le double de la limite quotidienne de 30 g recommandée au Royaume-Uni.

Les scientifiques pensent que le sucre peut être plus addictif que la cocaïne

Pour être clair, il s’agit de 30 g de sucres libres – ceux ajoutés aux aliments tels que les biscuits, les yaourts aromatisés, les boissons gazeuses et certaines céréales.

C’est aussi le sucre du miel et des sirops, dont le sirop d’agave dit « sain ».

Pour le contexte, un beignet glacé de taille moyenne contient 14g de sucre, un digestif au chocolat 5,1g et 150ml de jus d’orange environ 13g. Ça s’additionne vraiment vite.

Notre apport élevé en sucre contribue à la carie dentaire et à l’obésité, selon l’Association of UK Dietitians.

Il existe également des liens entre le sucre et les maladies cardiaques, le diabète de type 2 et la stéatose hépatique, tandis que des recherches de l’University College London ont montré qu’une consommation élevée de sucre pouvait également entraîner des troubles de l’humeur.

Il peut être difficile de sauter du pudding ou de se passer de sucre dans votre thé, mais il est possible de réduire les ingrédients blancs…

Le sucre n’est pas toujours mauvais

Tous les sucres ne sont pas créés égaux et vous n’avez pas besoin d’éviter tous les types.

« Le sucre ajouté dans une barre de chocolat n’est pas le même que celui que l’on trouve dans les fruits. Ceci est connu sous le nom de sucre naturel ou fructose, et est généralement bien meilleur pour vous que les sucres ajoutés », explique Jess Hillard, nutritionniste sportive chez Warrior, une société de suppléments.

« Il y a aussi du sucre dans le lait, connu sous le nom de lactose. Votre corps utilise une enzyme appelée lactase pour décomposer ce sucre, de sorte que votre système est capable de l’ignorer, bien que les personnes intolérantes au lactose n’aient pas assez de lactase dans leur corps pour le faire.

Êtes-vous accro au sucre ? Nous aimons tous une part de gâteau, mais ne pas pouvoir dire non peut devenir un problème. « Vous pouvez vous sentir accro au sucre si c’est tout ce à quoi vous pouvez penser et que vous ressentez constamment le besoin d’en manger », explique Jess. « Cela vient généralement du fait de ne pas avoir une alimentation équilibrée tout au long de la journée et de ne pas s’autoriser à manger du sucre. « Votre esprit y pense alors tout le temps, jusqu’à ce que vous finissiez par céder et que vous le mangiez en grande quantité. C’est un cercle vicieux. » Voici d’autres signes indiquant que vous mangez trop d’aliments sucrés : Gain de poids ou difficulté à perdre du poids

Problèmes digestifs

Sautes d’humeur

Difficulté à dormir

Mauvaise santé dentaire

Se sentir constamment affamé, car les aliments que vous mangez sont composés de calories vides

Brouillard cérébral

Douleur articulaire

Les aliments sucrés n’ont plus un goût assez sucré

Vaincre l’envie

La moitié de la bataille consiste à écraser les envies de sucre. Comment tu fais ça?

Tout d’abord, soyez prêt. « Faites le plein de fruits et de noix qui vous aideront à satisfaire cette envie », conseille Jess.

Aussi, essayez de suivre une alimentation équilibrée.

Le guide Eatwell du NHS est un bon point de départ, car il vous apprend à trouver un bon équilibre entre les glucides, les protéines et les graisses.

En faisant cela, Jess dit : « Vous serez plus rassasié et beaucoup plus satisfait des aliments nutritifs, plutôt que d’avoir à vous tourner vers des collations caloriques riches en sucre. »

Lorsque vous faites vos courses, achetez à la limite extérieure du supermarché, où vous trouverez des aliments entiers et peu transformés. Évitez les allées du milieu, où des friandises sucrées tentantes peuvent vous attirer.

Connaissez vos étiquettes

Soyez prudent lorsque vous vérifiez les emballages alimentaires.

« Regardez la teneur en « glucides sous forme de sucre » pour 100 g sur l’étiquette », explique Jess.

Si votre aliment contient plus de 22,5 g de sucre pour 100 g, il est classé comme un aliment riche en sucre. Les aliments contenant 5 g ou moins sont considérés comme des aliments à faible teneur en sucre.

« Vérifiez la liste des ingrédients des aliments que vous consommez. Tous les éléments qui se terminent par « ose » indiquent du sucre caché, et plus la liste des ingrédients est élevée, plus il y en a », ajoute Jess.

« Les sucres » naturels « comme le sucre de coco sont une forme de sucre caché et doivent être consommés avec modération. »

Le sucre est parfois remplacé par le xylitol, présent dans les plantes. « Il est souvent utilisé dans les aliments à faible teneur en calories, mais augmente encore votre consommation », explique Jess.

« Il doit être consommé avec prudence, car des doses élevées pourraient être dangereuses et causer des problèmes digestifs. »

Réduisez votre consommation de sucre repas par repas…

Petit-déjeuner

« De nombreuses céréales sont pleines de sucre, alors optez pour un petit-déjeuner riche en fibres et faible en sucre, comme le Weetabix ou l’avoine en bouillie. Associez-le à du lait et à des fruits et vous obtenez un petit-déjeuner copieux à faible teneur en sucre », explique Jess. Les fruits ajoutent de la douceur ainsi que des vitamines et des minéraux.

Le granola est un autre piège à sucre – le granola aux raisins et aux amandes d’Asda contient 8,7 g par portion de 40 g ! Faites le vôtre en combinant de l’avoine, des noix et de la farine d’amande avec du miel et de l’huile, puis faites-le griller au four.

Les laits et yaourts sans produits laitiers peuvent également contenir du sucre ajouté, alors choisissez des versions non sucrées et adoucissez-les vous-même avec des fruits et du miel.

Déjeuner et dîner

Bien que le déjeuner et le dîner contiennent généralement moins de sucre que le petit-déjeuner, méfiez-vous des sucres ajoutés dans les plats préparés.

« Méfiez-vous des plats à emporter, surtout chinois, car les plats ont tendance à être sucrés », prévient Jess. « Des sucres cachés peuvent également être trouvés dans les tomates en conserve, la sauce pour pâtes et les condiments comme le ketchup.

Échanger pour des versions réduites / sans sucre est meilleur en termes d’apport calorique et peut vous éviter de vous lasser d’une alimentation saine.

Préparez également vos propres vinaigrettes en utilisant de l’huile d’olive, du vinaigre de vin blanc et du jus de citron – un pari sûr et faible en sucre.

Collations

Les barres de céréales « saines » peuvent être remplies de sucreries.

«Les fruits entiers, les bâtonnets de légumes et le houmous, les gâteaux de riz, le maïs soufflé maison et les biscuits à l’avoine faits maison contiennent tous moins de sucre et maintiendront votre énergie stable tout au long de la journée», explique Jess.

Si vous êtes un grignoteur passionné, commencez par échanger une collation quotidienne contre une option plus saine et sans sucre.

Puis, la semaine suivante, échangez-en un autre. « Si vous aimez le chocolat et que vous renoncez à la dinde froide, vous n’en voudrez que plus », explique Jess.

Boissons

Les buveurs de thé ou de café devraient progressivement réduire la quantité de sucre qu’ils ajoutent chaque semaine. Avec les boissons gazeuses, les versions diététiques contiennent moins ou pas de sucre, mais contiennent toujours des additifs et des conservateurs.

« Ce ne sont pas beaucoup mieux, donc les boissons gazeuses doivent être consommées avec modération », explique Jess.

Beaucoup de gens pensent que les smoothies et les jus de fruits sont sains, mais ils contiennent beaucoup de sucres libres. La recommandation est de seulement 150 ml de ceux-ci par jour.

Mangez des fruits entiers plutôt que mélangés et arrosez tout jus de fruit. Essayez également les tisanes ou parfumez votre eau avec du concombre, de la menthe, du kiwi ou de l’ananas.