Je suis nutritionniste - Prime est inutile comme boisson pour sportifs... Achetez-le pour 10 pence à la place

UN NUTRITIONNISTE dit que Prime est “inutile” en tant que boisson pour sportifs et est identique aux ingrédients 10p que l’on trouve dans les magasins de santé.

Les fans de Logan Paul et KSI se sont déchaînés pour la boisson qui s’est vendue à travers le Royaume-Uni – et est maintenant fouettée pour 50 000 £ sur eBay.

Prime a été critiqué par un nutritionniste

Les fans se sont battus pour mettre la main sur une bouteille

La boisson, fondée par les stars de YouTube KSI et Logan Paul, est si populaire que les supermarchés ont vu des clients et des parents se démener pour mettre la main sur une bouteille.

La paire de superstars a commercialisé la boisson comme une «boisson pour sportifs» – mais les experts ont maintenant critiqué le rafraîchissement.

Prime se vante que la boisson “vous aidera à vous rafraîchir, à vous réapprovisionner et à faire le plein” – mais le nutritionniste Robert Hobson n’est pas d’accord.

Il a déclaré au Sun : « Je ne sais vraiment pas de quoi il s’agit.

«Pour environ 10p par jour, vous pouvez simplement prendre un supplément de multivitamines et de minéraux pour obtenir presque tout ce qui se trouve dans cette boisson.

“Les BCAA (acides aminés à chaîne ramifiée) peuvent aider à la récupération sportive en fonction du type de sport que vous pratiquez.

“Cependant, si vous prenez déjà un shake protéiné ou si vous récupérez après un repas riche en protéines, vous ne savez pas à quoi servira la boisson.”

Bien que souvent considéré comme équivalent à quelque chose comme Red Bull ou Gatorade, Prime n’est pas techniquement une boisson énergisante car il ne contient pas de caféine.

Il est également peu calorique et ne contient aucun sucre ajouté.

Au lieu de cela, il est composé principalement d’eau et d’eau de coco avec des vitamines et des minéraux ajoutés.

Robert a poursuivi: «Le fait est que le manque d’énergie ou de caféine le rend assez redondant en tant que boisson pour sportifs.

“Ceux-ci sont généralement utilisés pour soutenir de longues périodes d’exercice, ce qui signifie qu’ils doivent vous fournir de l’énergie sous forme de glucose et de fructose.

“La caféine aide à soutenir les performances des athlètes engagés dans des courses d’endurance longue distance.

“De plus, l’électrolyte le plus couramment requis dans le sport est le sodium et non le potassium et il y a très peu de sodium dans cette boisson.

“On dirait juste une énorme quantité de relations publiques et un joli emballage!”

Il vient après qu’il se soit vendu “en quelques secondes” lorsqu’il est arrivé sur les étagères d’Aldi cette semaine et doit être rationné à un de chaque saveur par client.

Un membre du personnel d’Aldi a déclaré à PlymouthLive que leur magasin avait vendu 360 ​​bouteilles en moins de six minutes.

D’énormes files d’attente se sont formées à l’extérieur des magasins dès les premières heures du matin alors que les acheteurs cherchent désespérément à l’acheter.

Le Sun a approché Prime pour un commentaire.