Je suis nul pour les combattants – mais même un noob peut s’amuser pendant des heures avec Street Fighter 6

OLorsque j’ai obtenu mon premier emploi dans un magazine de jeux vidéo, il y avait quelques jeux en rotation constante dans mon bureau sale et lors de réunions après le pub dans les appartements encore plus sales où mes collègues et moi vivions : Pro Evo, Bomberman et Street Fighter. . Malheureusement, je les ai tous sucés. Street Fighter était particulièrement embarrassant pour moi, en tant que jeune de 16 ans désireux de faire ses preuves, car je ne pouvais tout simplement jamais mettre la main sur les mouvements et les commandes de tous les différents personnages. J’étais un batteur de boutons éternel et j’étais humilié si régulièrement que cela m’a dissuadé de jouer à des jeux de combat à vie.

Cela dit, j’ai toujours beaucoup admiré Street Fighter et ses joueurs. C’est un jeu incroyablement énergique plein de caricatures élégantes dont le mouvement et l’arrogance sont fascinants à regarder, surtout entre les mains de concurrents qualifiés. J’ai regardé des tournois de jeux de combat avec admiration et j’ai vu des gagnants démolir leurs adversaires avec des combinaisons habiles de vitesse de réaction, de stratégies à la volée et de pouvoirs de prévoyance apparemment surnaturels. C’est l’esport parfait : les matchs sont faciles à suivre, terminés en quelques minutes seulement et passionnants à voir. Les fioritures stylistiques dans lesquelles Capcom est si doué – animation flamboyante, arrière-plans mouvants, les tenues – ne fait qu’ajouter au spectacle.

Je comprends que les jeux de combat sont comme des échecs à ultra-haute vitesse, dans lesquels chaque coup de pied, coup de poing et élimination en rotation a un mouvement égal et opposé qui peut l’annuler ou le renverser. J’apprécie la compétence et la maîtrise qu’ils permettent. Atteindre même la plus simple imitation de cette maîtrise, cependant, est toujours resté au-delà de moi. Je suis à peu près aussi loin de pouvoir concourir dans Street Fighter que de pouvoir me débrouiller dans le vrai kung-fu.

Capcom a apparemment reconnu qu’il y avait beaucoup de gens dans ma position, car Street Fighter 6, qui sortira la semaine prochaine, a deux fonctionnalités qui plaisent aux aspirants mais terribles joueurs de jeux de combat comme moi. Le premier est un système de contrôle « moderne » simplifié qui standardise les entrées pour les mouvements spéciaux de la plupart des personnages, ce qui facilite l’engagement dans le rock, le papier, les ciseaux à grande vitesse des combats compétitifs sans avoir à se souvenir des combos d’un personnage donné ; le second est un mode aventure solo attachant et dingue.

Une première pour la série, ce mode aventure vous permet de créer votre propre combattant – et vous pouvez vraiment vous déchaîner avec ce concept, en créant un abomination luminescente semblable à Gollum ou géant à petite tête – et déposez-les dans une ville explorable pleine de délicieuses bêtises. C’est à la fois si sérieux et si ridicule que je n’ai pas pu m’empêcher d’aimer ça quand j’ai joué quelques heures dans une démo de pré-sortie. Une fois que vous êtes lâché dans la ville, vous pouvez commencer des bagarres avec des piétons en leur lançant directement un foin, sans provocation. Vous pouvez acheter des chapeaux et des costumes idiots. Vous pouvez lutter contre un réfrigérateur. Vous pouvez utiliser des coups de pied rotatifs pour voler dans les ruelles. J’ai trouvé un super-héros amateur de camp debout sur un toit.

La ville explorable de Street Fighter 6 Photo : Capcom

L’idée est que vous rencontriez certains des personnages réels de Street Fighter – j’ai trouvé Chun-Li exhibant ses mouvements sur un marché de Chinatown – et que vous appreniez leurs styles de combat, vous permettant de personnaliser votre propre combattant avec une combinaison unique de tous leurs différents mouvements. Il existe des arbres de compétences stylisés qui vous enseignent les bases de Street Fighter au fur et à mesure que vos capacités se débloquent. Je pouvais imaginer qu’à la fin, j’aurais peut-être appris à jouer correctement.

J’ai l’impression que Street Fighter 6 est la première entrée qui s’adresse explicitement aux débutants en jeux de combat, sans faire de compromis sur ce que veut sa base de fans. Les combattants expérimentés obtiennent toujours le jeu compétitif qu’ils désirent, avec sa liste finement réglée et ses matchs en ligne classés. Le mode solo traditionnel, dans lequel vous combattez un groupe d’adversaires en séquence tout en en apprenant plus sur le personnage que vous avez choisi, est toujours là. Et par Dieu, tout a l’air chic, des entrées des joueurs aux rubans de couleur de peinture en aérosol qui se déroulent lorsqu’un gros coup arrive.

Je suis aussi un fan des commandes modernes – cela ressemble plus à Smash Bros, et j’ai même gagné quelques matchs une fois que j’ai compris. Cela n’aplatit pas la liste: les personnages techniques et plus simples se sentent toujours très différents les uns des autres. L’un d’eux devient plus dangereux au fur et à mesure qu’il boit, vous devez donc essayer de lui donner un coup chaque fois que vous le voyez aller chercher sa flasque. Un autre ressemble à une Spice Girl dans une veste courte Union Jack. Blanka, mon vieil ennemi Hulk aux cheveux roux, est toujours là, et toujours bon marché.

Cette série a un an de plus que moi, et il faut beaucoup plus d’efforts pour changer à la fin de la trentaine. Félicitations aux développeurs de Capcom pour l’avoir essayé et avoir embrassé leur sottise somptueuse intérieure en le faisant.

A quoi jouer

Yakuza 0. Photo : Sega

Tous ces coups de poing et ces rires m’ont rappelé de manière inattendue la série de jeux la plus hilarante et la plus mélodramatique du Japon : Yakuza, ou comme on l’appelle maintenant en occident, Like a Dragon. Dans ces bagarreurs d’aventure, vous parcourez des reconstitutions de villes japonaises, suivez une histoire impliquée sur les rivalités de gangsters, et battez des voyous de rue et soumettez-vous avec des poings, des chaises et, euh, des cônes de signalisation dans des combats qui alternent entre brutal et burlesque. Les combats ne sont pas aussi raffinés que dans Street Fighter, mais attendez-vous à être amusé et déconcerté par les histoires parallèles sur les vloggers ennuyeux, les voleurs de culottes, les coups de poing de requin et les courses de voitures à sous. Yakuza 0 (photo ci-dessus) est l’entrée la plus accueillante pour commencer, et aussi la plus drôle du lot.

Disponible sur: PlayStation 3 et 4, Xbox One, PC

Temps de jeu approximatif : 20+ heures

Quoi lire

Plus d’un quoi regarder: il y a un Vitrine PlayStation à 21 heures, heure du Royaume-Uni, ce soir, ce qui est probablement le plus proche d’un hypefest ostentatoire de style conférence de presse E3 de Sony. Vous pouvez le regarder sur Youtube ou Twitch.

WB Games annoncé un nouveau jeu Mortal Kombat pour septembre, appelé Mortal Kombat 1, avec un nouvelle bande-annonce qui fait tourner l’estomac. (Faire pas cliquez si vous êtes dans un endroit public ou si vous avez récemment mangé.)

Tom Bissel – qui a écrit Extra Lives, l’un des premiers très bons livres sur les jeux vidéo, et a depuis passé la majeure partie de sa carrière à écrire des films (et des jeux) à Hollywood – écrit pour le Washington Post à propos de regarder sa fille jouer Zelda . C’est presque douloureusement bon, et une belle description de la beauté et de l’atrocité de regarder des enfants jouer à des jeux vidéo.

Regarder le nouvellement annoncé Lego Pac-Man armoire d’arcade. Regarder à elle. Ces liens de jeux vidéo Lego deviennent de plus en plus élaborés (et plus chers – celui-ci coûte 230 £).

Sur quoi cliquer

L’avenir post-console: où Xbox cherche son prochain grand succès

« Tout le monde est victime d’une sorte d’abus »: Stephen « Jorbs » Flavall s’exprime sur le côté obscur du streaming Twitch

Test Lego 2K Drive – un merveilleux premier jeu de course

Comment Assassin’s Creed Mirage a capturé l’âge d’or islamique – dans une centrale électrique désaffectée de New York

Bloc de questions

Skylanders : Imaginators de 2016. Photographie: Activision

Lecteur Adam demande :

« Tears of the Kingdom m’a rappelé une fois de plus l’héritage de Nintendo en tant qu’entreprise de jouets et comment cela est évident dans son approche de la conception de consoles et de jeux. S’il y avait une autre entreprise de jouets qui devait se lancer dans le développement de jeux et/ou la fabrication de consoles, pas seulement l’octroi de licences ses jeux, lequel choisiriez-vous et pourquoi ? »

Vous vous souvenez de l’ère Skylanders/Disney Infinity/Lego Dimensions, où le crossover jouet/jeu régnait en maître ? C’est dommage pour les parents (si ce n’est pour leur portefeuille) que tout cela se soit éteint, car Skylanders (photo ci-dessus) et leurs semblables étaient sur quelque chose quand il s’agit de la façon dont les enfants jouent numériquement et dans la vraie vie : ils adorent jouer dans les deux royaumes. Je pense Dimensions Lego‘ mashup turbocompressé de différents univers de jouets de Batman à Sonic the Hedgehog en passant par Doctor Who et Adventure Time était génial, même s’il a peut-être ravi les parents des années 80 plus que leur progéniture. La collection Super Mario de Lego est un autre bon exemple de la façon dont le jeu numérique et physique peuvent se croiser.

De nombreuses entreprises de jouets considèrent probablement les jeux vidéo comme des ennemis, mais pourquoi devraient-ils le faire ? La marque de chemin de fer en bois Brio a en fait une super application qui recrée le jeu créatif du jouet du monde réel, et toute entreprise qui fabrique des figurines de jeu imaginaires – Playmobil, Schleich, même Mattel avec Barbie – pourrait en tirer des leçons. Tant que les expériences de jeu numériques ne sont pas seulement des moyens d’essayer d’extraire plus d’argent des enfants grâce à des objets achetables dans le jeu, il y a du potentiel là-bas.

