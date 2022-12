Je suis neurodivergent et voici mon problème avec le mercredi de Netflix

KOOKY, effrayant et effrayant, Wednesday Addams a pris d’assaut le monde après la sortie d’une nouvelle série à succès en novembre.

Mais au-delà des éloges grand public, l’émission de Netflix est un petit coup de poing dans les tripes pour de nombreux membres de la communauté autiste. Voici pourquoi.

Mercredi Addams a pris d’assaut le monde sur Netflix[/caption]

La nouvelle série du géant du streaming est sortie le 23 novembre[/caption]

Mercredi Addams – une icône gothique pour les âges

Avant de déferler sur les petits et grands écrans, l’enfant du malheur de mercredi s’est d’abord cantonné à la bande dessinée de Charles Addams.

Présenté au public en 1938, Wednesday est l’aîné de Morticia et Gomez Addams.

Inutile de dire qu’elle n’a jamais été comme les autres filles.

Qu’il s’agisse de décapiter ses poupées, de traîner avec son monstrueux majordome Lurch ou de garder une araignée de compagnie, Wednesday s’est toujours intéressée à tout ce qui est sombre et macabre.

Après quelques décennies passées dans l’obscurité, son lieu de prédilection, le mercredi, est popularisé en 1960 avec l’aide de l’actrice Lisa Loring.

Mais mercredi n’est devenu un énorme succès que dans les années 1990 (merci Christina Ricci) dans La famille Addams et Les valeurs de la famille Addams de Barry Sonnenfeld.

La fille bizarre ultime avant même que Daria Morgendorffer n’atteigne nos écrans sur MTV, mercredi était un réconfort pour tout paria avec des intérêts jugés “étranges”.

Alors que mes parents n’avaient rien à voir avec “Tish” et Gomez, j’étais souvent surpris en train de garder des escargots sauvages comme animaux de compagnie ou de parler sans cesse de tueurs en série et de phénomènes paranormaux à table… même si je n’avais que neuf ans.

Voir mercredi ou d’autres icônes gothiques comme Lydia Deetz dans Beetlejuice célébrée m’a rappelé que je n’étais pas seule et qu’être la « fille bizarre » n’était pas un crime.

En tant qu’ancien métalleux et actuel extraordinaire gothique de la haute couture (selon mon meilleur ami, du moins), mon excitation était tout aussi palpable que je suis devenu un jeune adulte.

Comme beaucoup de ses fans, et Melissa Hunter pour sa série YouTube Adult Wednesday Addams, je recréerais les nattes emblématiques et la tenue d’écolière de mercredi, même en dehors d’Halloween.

Cependant, lorsque l’actrice de You and X, Jenna Ortega, a repris le rôle de manière sensationnelle, mercredi a finalement reçu l’étiquette d’autisme.

Faire la lumière sur une condition mal comprise

Sorti le 23 novembre 2022 (un mercredi évidemment), le spin-off de la famille Addams a connu un énorme succès.

La communauté latino-américaine (j’ai demandé à mes proches chiliens, faites-moi confiance) était notamment ravie de voir Jenna, une actrice d’origine mexicaine et portoricaine, en tant que personnage colorophobe.

Selon Glamour UK, la série a accumulé 341,23 millions d’heures de visionnage sur la plateforme, dépassant un record précédemment établi par son compatriote géant Stranger Things.

La manie du mercredi est revenue à la vie alors que, sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes autistes et neurodivergentes se sont reconnues dans la disposition monotone et brutale de mercredi.

Et elle fait l’affaire.

Le terme générique « neurodivergent » a été inventé en 1998 pour désigner une forme mentale ou neurologique différente de ce qui est considéré comme « normal ».

Cela inclut, mais sans s’y limiter, des conditions telles que l’autisme, le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), la dyslexie et la dyspraxie.

Selon le DSM-5, la classification standard des troubles mentaux utilisée par les professionnels, l’autisme peut être reconnu par une série de comportements.

Ceux-ci incluent l’hyper ou l’hyposensibilité aux odeurs, aux sons ou aux goûts, la difficulté à traiter l’information, à verbaliser les émotions et même à se faire des amis.

L’autisme étant une condition du spectre, beaucoup auront du mal à communiquer et peuvent être entièrement non verbaux.

Un manque de contact visuel, une incompréhension des normes sociales et une forte rigidité d’esprit font également partie des comportements que de nombreuses personnes autistes afficheront.

Pour couronner le tout, dans les goûts de mercredi, la plupart sont considérés comme impolis en raison de leur caractère brutalement honnête et de leur désintérêt pour les interactions sociales.

Avec Wednesday Addams au premier plan, représentant une communauté souvent incomprise et stigmatisée, on peut supposer qu’une sensibilisation suffisante a été diffusée.

Bien que je ne puisse qu’applaudir Netflix pour la lumière qu’ils éclairent sur la communauté autiste, je ne peux m’empêcher de remarquer quelques angles morts.

D’anciens “parias” de la vie réelle s’expriment

Après avoir reçu à tort un diagnostic de trouble de la personnalité borderline, qui souffre d’une stigmatisation massive, j’ai finalement été correctement diagnostiqué avec un autisme de haut niveau (HFA) et un trouble de stress post-traumatique (SSPT) à l’âge de 26 ans.

Deux ans plus tard, mes thérapeutes ont commencé à parler de mon potentiel TDAH, ce dernier allant souvent de pair avec l’autisme.

Tout comme Eddie Munson de Joseph Quinn, Wednesday, un personnage codé autiste, donc neurodivergent, a été un énorme succès sur les réseaux sociaux.

Les utilisateurs de TikTok ont ​​​​rapidement fait et sauté sur une nouvelle tendance reproduisant sa danse dans le quatrième épisode de la série Netflix.

Parmi eux, des personnes reconnues comme des intimidateurs du même type d’individus qui s’identifiaient fortement à mercredi pendant leur enfance ou leur adolescence.

Cela a provoqué un tollé de la part d’anciens “parias” qui avaient survécu aux taquineries et aux brimades qu’ils ont pu endurer parce qu’ils étaient neurodivergents.

Comme l’a dit l’utilisateur de Tiktok, Goblyn Lawless, dans l’un de ses messages : “On me rappelle que je suis plus apprécié en tant que concept, de loin, qu’en tant que personne réelle.”

Un autre utilisateur de TikTok, Reggie 1423, a également ajouté : “La tendance du mercredi Addams, mais vous êtes autiste et vous avez dû cligner manuellement des yeux et travailler sur les expressions faciales en tant qu’enfant pour ne pas effrayer les gens.”

En tant que femme autiste avec un TDAH potentiel, je ne peux que comprendre.

Dès mon plus jeune âge, j’ai appris par moi-même à garder mes sourcils perpétuellement levés pour tenter de paraître plus accessible et plus amical.

Je souriais tellement que mes joues me faisaient mal… avant qu’on me dise que c’était une forme de masquage de ma condition.

J’ai eu la preuve constante que les enfants pouvaient être cruels alors que je serais traité de “monstre” pour m’être intéressé à l’anatomie des jumeaux siamois et au vrai crime à l’âge de neuf ans.

Les livres que je lisais venaient directement de la collection de philosophie de ma mère – et j’étais immédiatement considéré comme un « nerd » chaque fois que j’étais surpris en train de les lire.

J’ai dessiné tout ce qui est effrayant, des Grim Reapers et des cercueils aux cœurs anatomiquement corrects.

Je me faisais jeter des pommes et des livres dans le bus scolaire et j’essayais désespérément de m’intégrer.

Lorsque cela n’a pas fonctionné, on m’a diagnostiqué une dépression à l’âge de 15 ans.

Maintenant à 28 ans, suite à mon diagnostic d’autisme, je ne le masque plus, ayant pleinement accepté qui je suis.

Mon RBF n’a jamais été aussi perceptible mais, promis, je ne mords pas.

Malgré les nombreuses situations embarrassantes dans lesquelles je peux m’embarquer à cause de cela, mon autisme est de haut niveau, donc gérable.

Vous ne sauriez jamais que je suis neurodivergent à première vue.

Cependant, ce n’est pas le cas pour tous ceux qui ont été diagnostiqués autistes.

Selon une étude mentionnée par SpectrumNews.org, “près d’une personne autiste sur trois a une déficience intellectuelle, définie comme un quotient intellectuel (QI) inférieur à 70”.

L’étude a suivi 106 enfants à quatre moments, âgés de 5 à 20 ans.

Je ne peux qu’imaginer ce qu’ils ont dû endurer chaque fois qu’ils étaient entourés d’individus qui ne comprenaient pas leur condition.

De nombreuses personnes autistes ont besoin de l’aide d’un aidant pour vivre leur vie quotidienne et sont parfois isolées en raison de leur autisme et du manque de compréhension qu’elles reçoivent.

Tout comme le TDAH, et comme je l’ai moi-même vécu, la dépression et l’anxiété sont des conditions dont les personnes autistes ont tendance à souffrir.

Voir mercredi était une bouffée d’air frais dont j’avais profondément besoin, mais cela ne veut pas dire que je suis d’accord pour voir ma neuro-divergence devenir une tendance des médias sociaux.

Alors que la représentation ne peut qu’être utile, le mercredi de Netflix ne montre que le côté “décalé” et socialement acceptable de l’autisme.

Je dois admettre que je suis même parfois inquiet que cela frôle la glamourisation alors que la sous-culture gothique prend de l’espace dans les médias grand public et que certaines personnes se diagnostiquent des troubles rares et difficiles pour les vues en ligne.

La vague d’acceptation est-elle là pour durer ?

Ou la sensibilisation à l’autisme sera-t-elle rapidement balayée sous le tapis pour qu’une autre tendance prenne sa place ?

Découvrons-le.

Jenna Ortega a repris de manière sensationnelle le rôle de mercredi Addams[/caption]

Les utilisateurs des médias sociaux affirment que tous les membres de la famille Addams sont codés autistes[/caption]