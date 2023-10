Je suis nerveux à l’idée d’une rencontre avec les grands-mères de mon enfant

chère Amy: J’ai décidé de couper complètement les liens avec ma mère immédiatement après la naissance de mon fils.

C’est une personne extrêmement toxique qui ne respecte aucune frontière, et j’ai décidé qu’il était plus important de protéger mon fils que d’essayer d’avoir une relation avec elle.

Ses actions par la suite m’ont seulement rendu plus confiant quant à ma décision.

Mon fils a maintenant 4 mois.

Ma mère a récemment contacté ma belle-mère et lui a dit qu’elle serait dans sa région et qu’elle aimerait se rencontrer.

Cela me met très mal à l’aise, mais je ne veux pas non plus essayer de contrôler les gens comme le fait ma mère.

Mon MIL en a parlé à mon mari et il me l’a dit. Mon mari pense que c’est normal qu’ils se retrouvent. Je pense que mon MIL pourrait être aussi inconfortable que moi.

Je ne sais même pas si je dois m’impliquer, puisque personne ne me l’a demandé.

– Étrangé et se sentant étrange

Cher Étrangé: Je suggère de contacter votre belle-mère. Dites-lui que vous savez que votre mère l’a contactée et faites-lui savoir que vous êtes d’accord avec le choix qu’elle fait. Assurez-lui que si elle se sent mal à l’aise, elle doit dire non.

Demandez-lui seulement d’être discret lorsqu’il s’agit de transmettre de nombreuses informations sur vous.

chère Amy: Je suis en couple depuis huit mois avec un mec.

Deux mois plus tard, il a perdu son emploi et a emménagé avec ma fille et moi. J’ai pris soin de lui et je l’ai aidé à trouver un bien meilleur travail. Je me réveille avant lui, prépare ses déjeuners, fais sa lessive, cuisine et nettoie après lui.

Il avait un très grave problème d’alcool qui le faisait perdre connaissance et se comporter très mal.

J’ai aussi découvert qu’il était en contact avec d’autres femmes tout le temps.

Finalement, il a arrêté tout alcool fort. Nous nous en sortirions bien pendant un petit moment, mais ensuite il recommençait à boire, me maltraitait verbalement et me laissait pleurer.

Après, j’expliquais pourquoi ce n’était pas OK !

Nous avons rompu il y a environ une semaine parce qu’il m’a mis la main. Je lui ai demandé de partir, et il l’a fait.

J’ai commencé à me sentir beaucoup mieux, mais bien sûr, il me manquait énormément.

Mes copines m’ont emmené sortir et j’ai rencontré un avocat – très respectueux, très gentil, et il a l’air d’un gentleman. Il m’a invité à prendre un café.

Puis mon ex m’a envoyé un long message me suppliant de le reprendre.

Nous avons parlé au téléphone pendant des heures sur le fait que ce qu’il avait fait était mal et que sa vie était bien pire sans moi.

Je l’aimais vraiment. Même s’il m’a mal traité, nous avons passé beaucoup de bons moments. Je ne sais pas quoi faire. Que feriez-vous?

– Cœur en conflit

Chers Conflits: S’il vous plaît, ne me demandez pas ce que je ferais, car je ne peux que penser aux nombreuses choses que je ne ferais pas – à commencer par emménager chez moi un buveur énervé au chômage et en colère avec une fille également là-bas.

Problème évité !

Votre jugement semble extrêmement erroné lorsqu’il s’agit de cette personne, et même si vous êtes manifestement fier de votre martyre, une autre façon de voir les choses est de comprendre que votre choix de croire sur parole un agresseur menteur plutôt que votre propre expérience est extrêmement risqué. .

Votre désir de sauver cet homme et de lui apprendre patiemment à être un humain décent semble refléter un manque d’humilité de votre part.

C’est comme si vous vous considériez comme étant suffisamment puissant pour réparer ses profonds défauts de caractère et ses nombreux problèmes graves. Et votre choix de peut-être le reprendre reflète votre faible estime de soi.

Vous pourrez peut-être faire un travail thérapeutique en profondeur afin de comprendre pourquoi vous êtes attiré par cette situation, mais en attendant, vous ne devriez faire qu’une seule chose : décider de protéger votre fille du chaos que cet homme crée dans votre vie.

chère Amy: « Wanting to Get in the Groove » était bouleversée que son fils se soit marié lors d’une cérémonie civile il y a des mois, avec un mariage officiel dans quelques mois.

J’ai entendu parler de ces seconds mariages après une cérémonie civile appelée cérémonie de bénédiction.

Voici le meilleur conseil à donner à une maman lors du mariage de son fils : « Portez du beige et mordez-vous la langue. »

– Maman de trois fils du Midwest

Chère maman: Une sagesse éprouvée pour tous les parents. Merci.

