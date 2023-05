Je suis millionnaire à 22 ans après avoir vendu une entreprise de 52 millions de livres sterling que j’ai commencée sur la table de la cuisine – je vis le rêve

Un HOMME a révélé comment il était devenu millionnaire à 22 ans après avoir vendu son entreprise de 52 millions de livres sterling qu’il avait lancée sur sa table de cuisine.

Harry Gestetner est co-créateur de la plateforme Fanfix – un rival OnlyFans qui n’a pas de nudité.

Harry Gestetner est co-fondateur de Fanfix et est maintenant millionnaire après avoir vendu la société pour 52 millions de livres sterling Crédit : Harry Gestetner

Harry s’est cassé sous le soleil de Las Vegas, prenant un verre avec un pote au soleil Crédit : Instagram

Le jeune entrepreneur est un chasseur régulier à Bosham, dans le sud-est de l’Angleterre Crédit : Harry Gestetner

Le joueur de 22 ans vit maintenant dans son propre pad somptueux après avoir vendu son entreprise l’année dernière pour un montant stupéfiant de 52 millions de livres sterling, selon Crunchbase.

Mais sa vie de luxe a commencé à sa table de cuisine après avoir cofondé la plate-forme Fanfix « strictement propre », qui, comme OnlyFans, permet aux utilisateurs de s’abonner au contenu.

L’Instagram de Harry est maintenant inondé de photos de voyages aux Bahamas, de soirées à Las Vegas et de soirées arrosées avec ses potes à Mykonos.

Les messages montrent le jeune entrepreneur profitant du soleil, cocktail à la main, alors qu’il sourit avec ses amis près de magnifiques palmiers et de plages de sable.

Aux Bahamas, le millionnaire s’est cassé en serrant un garçon en maillot de bain alors qu’ils se baignaient dans les eaux cristallines.

Harry est même un chasseur régulier à Bosham, dans le sud-est de l’Angleterre. Des clichés sur ses réseaux sociaux le montrent pointant des fusils et exhibant fièrement les faisans qu’il a abattus.

Dans un post glamour, Harry s’est posé avec cinq potes sur une terrasse ensoleillée en France, avec l’emplacement étiqueté Club 55.

Le club de plage est connu pour être un lieu de rencontre populaire pour les riches et célèbres pendant les mois d’été.

Harry a également été photographié en train de célébrer le Mardi Gras avec style entouré d’une armée de copains et a posé avec une douzaine de gars en costume au Derby de Louisiane.

Et maintenant que l’entrepreneur vit son rêve, il doit remercier son entreprise florissante pour sa fortune.

Le service Fanfix permet aux créateurs de médias sociaux et aux influenceurs de tirer profit de leurs bases de fans en proposant un abonnement mensuel payant pour certaines formes de contenu.

Ceux-ci peuvent inclure des DM personnels, des vlogs quotidiens exclusifs et même des premières ébauches non publiées de TikToks.

Le service est similaire à OnlyFans dans ce sens sauf qu’il n’autorise aucune forme de nudité.

Fanfix a connu le succès auprès des influenceurs de la génération Z qui voulaient gagner de l’argent grâce à leurs fans mais qui ne voulaient pas non plus être associés à un cotent explicite.

Pour rejoindre Fanfix, le créateur a également besoin d’au moins 10 000 abonnés sur ses profils de réseaux sociaux.

Harry a déclaré à Insider: « Nous autorisons ce qui est la norme sociétale, et nous ne nous aventurons dans aucun des domaines les plus explicites – les trucs les plus obscènes sur notre plateforme seront similaires aux trucs les plus obscènes sur TikTok ou Instagram ».

L’homme d’affaires a également un passé riche puisque son père, Daniel, était l’un des jeunes entrepreneurs les plus riches du Royaume-Uni en 2000.

Harry a étudié à la prestigieuse Harvard-Westlake School où il a rencontré son co-fondateur de Fanfix, Simon Pompan.

Travaillant ensemble depuis leurs dortoirs, ils ont lancé le service par abonnement et l’ancienne star de Vine, Cameron Dallas, a même sauté à bord en tant que co-fondateur et a utilisé sa plate-forme pour rehausser le profil de Fanfix.

Mais le jeune entrepreneur a révélé au podcast Spotify : For The Record qu’il avait été poussé à vendre après avoir appliqué les frais de 30 % d’Apple sur les achats intégrés, ce qui signifierait que les revenus des créateurs diminueraient considérablement.

Fanxif a ensuite été racheté par SuperOrdinary, un service qui vise à « aider les marques à réinventer la façon dont les consommateurs découvrent et achètent du contenu ».

