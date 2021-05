Je suis mieux sous pression, comme un sentiment d’attente, déclare le tireur olympique Rahi Sarnobat

Se préparer pour sa seconde Jeux olympiques, tireur indien chevronné Rahi Sarnobat dit qu’elle aime être sous la pompe pendant les compétitions car elle tire le meilleur d’elle-même. Sarnobat fait partie de l’équipe indienne de 15 membres qui partira le 11 mai pour Zagreb, en Croatie, pour une tournée d’entraînement et de compétition, d’où elle s’envolera directement vers Tokyo pour les Jeux olympiques.

«Je pense que je fais beaucoup mieux sous pression. J’aime ce sentiment de responsabilité, d’attente », a déclaré samedi Sarnobat, médaillée d’or de la Coupe du monde et des Jeux asiatiques, lors d’une interaction virtuelle organisée par l’Autorité sportive indienne. La première tireuse indienne à remporter une médaille d’or à l’Asiad, a-t-elle ajouté, « J’aime vraiment être sous pression car c’est ainsi que je peux tirer le meilleur de moi. Nous avons aussi des attentes de nous-mêmes. » Les performances passées sont quelque chose à quoi le tireur au pistolet de 25 m ne fait pas trop attention. Depuis le départ de son entraîneur allemand Munkhbayar Dorjsuren l’année dernière, Sarnobat travaille avec l’entraîneur de haute performance Samaresh Jung, mais l’ancien tireur champion ne l’accompagnera pas en Croatie, où l’équipe participera aux championnats d’Europe à Osijek (mai 20 au 6 juin) et Coupe du monde ISSF (22 juin au 3 juillet).

Mais ce n’est pas une source de préoccupation pour Sarnobat. «Je travaillais avec mon entraîneur allemand, mais son contrat a pris fin avant la date initiale des Jeux olympiques, mais il a ensuite été reporté. Puis j’ai commencé à parler à Samaresh bhaiya. «Mais à ce moment-là, je veux être seul. Je suis dans un espace très différent. J’ai été en contact avec lui. «Même s’il ne veut pas être là, c’est une situation vraiment différente. Nous devons être préparés à toutes les situations, nous devons être seuls et nous devons performer », a-t-elle déclaré. Elle a beaucoup lu, en particulier des livres sur la psychologie du sport et plus particulièrement sur le tir, et elle prévoit de voyager avec quelques livres pour réduire son temps d’écran. La lecture a aidé.

«Je prends l’aide de quelques psychologues mais, en tant que tel, je ne travaille vraiment avec personne. Je sens que je suis sur la bonne voie et ils disent la même chose confirmant mon sentiment. « Sarnobat et ses coéquipiers seront loin de leurs familles pendant plus de trois mois, mais le tireur ressent le récent calendrier de la Coupe du monde en Croatie s’assurera au moins qu’ils ne sont pas coincés dans la même ville avec l’entraînement. Alors que l’équipe indienne aura son camp à Zagreb, les tireurs se rendront à Osijek pour les tournois avant de revenir à leur base, s’assurant qu’ils «déménageront». là ». «Nous serons absents pendant trois mois. Mais le plan s’améliore comme je le vois. Avant que la Coupe du monde ne soit programmée en Croatie, j’ai suggéré ma fédération qui permet d’essayer de changer de lieu… mais maintenant nous avons la coupe du monde, donc ça va. «Nous allons déménager de Zagreb à Osijek, donc changer de lieu est mieux pour nous. Il vaut mieux déménager que d’être au même endroit pendant des mois.

«Ce sera un bon camp. Je cherchais de la compétition car il n’y a pas eu de grande compétition au cours de la dernière année (sauf la Coupe du monde ISSF à Delhi). « La Coupe du monde, c’est la Croatie va jouer un rôle très crucial. » Grâce à leur excellent parcours ces dernières années, les attentes seront élevées de la part des tireurs indiens aux Jeux olympiques. « Les attentes viennent des performances passées et je donne du crédit à nos plus jeunes. parce que les attentes sont les leurs en raison de leur brillante performance. Je suis sûr que ces attentes seront remplies dans quelques mois. Ils sont prêts à gérer tout cela. » Outre les livres, dans un monde touché par la pandémie de COVID-19, Sarnobat a déclaré qu’elle aurait des choses supplémentaires, comme un cuiseur à vapeur, des épices pour faire du khada, des sachets de thé ayurvédique, du curcuma maison, des boosters d’immunité, des capsules de vitamine C et de vitamine B, un oxymètre et thermomètre dans son sac. « Si ce n’est pas moi, mes coéquipiers pourraient en avoir besoin, qui sait », a déclaré le tireur qui s’est remis du COVID-19 après avoir contracté le virus en mars.

Elle a été infectée par le virus immédiatement après la Coupe du monde de Delhi. «Après mes compétitions, j’ai commencé à avoir des symptômes, mais je pense que Covid a été gentil avec moi. Mon oxygène n’était jamais en dessous de 95 mais la faiblesse était vraiment grave, il m’a fallu 15 jours pour recommencer. Deux semaines et j’étais absolument de retour sur la bonne voie, faisant mes séances d’exercices. « Sarnobat a déclaré qu’elle allait prendre ses vaccins en Croatie soit dans la dernière semaine de mai ou début juin, et la National Rifle Association of India (NRAI ) s’en chargera.

