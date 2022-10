Je suis menacé par les services sociaux à cause des dettes de dîner scolaire de mes enfants – c’est incroyablement dur et je suis stressé

Une maman est indignée après avoir été menacée par les services sociaux à cause des dettes de ses enfants pour le dîner scolaire.

Elle a qualifié l’action d’incroyablement “dure” et a déclaré que cela ne ferait que créer plus de stress pour les parents dans une période déjà difficile.

Une mère a été stressée après que l’école de ses enfants a introduit un dîner scolaire dettes Crédit : BPM

Cela survient après qu’une école du Leicestershire a envoyé une lettre aux parents les informant que des poursuites judiciaires pourraient être intentées et les services sociaux informés s’ils manquaient un paiement pour les repas du midi de leurs enfants.

La mère, qui souhaite rester anonyme, a déclaré que les gens craignaient déjà de payer leurs factures à temps au milieu de la crise du coût de la vie.

“Personne ne veut penser que les services sociaux sont appelés parce que le dîner scolaire n’est pas payé”, a-t-elle ajouté.

Dans la lettre envoyée par l’école primaire Hall Orchard CE, il était indiqué que les services sociaux pourraient devoir être informés car “les parents n’assument pas la responsabilité des soins en ne fournissant pas de nourriture à leurs enfants à l’heure du déjeuner” s’ils manquent un paiement.

L’école a également affirmé que si des paiements sont manqués, c’est au budget de l’école de payer, ce qui signifie que “l’argent qui devrait être dépensé pour l’éducation des enfants est utilisé pour payer les débits encourus par les parents”.

Partagée en ligne avec quelques parents, la lettre a attiré l’attention d’une personne disant : “Cette menace absolument dégoûtante sur les services sociaux, autour d’un repas qui, à mon avis, devrait être gratuit pour tous les enfants, c’est absolument ridicule”, rapporte LeicestershireLive.

Un autre a ajouté: “Les menaces des services sociaux? Allez-y.”

Le directeur Stephen Dunn a déclaré que l’école avait une politique similaire en 2016 et 2019 avant que son prédécesseur ne la réintroduise en juin de cette année.

Ne devant pas être réexaminé avant 2025, M. Dunn a déclaré que la menace de poursuites judiciaires et de services sociaux ne serait mise à exécution que dans les cas les plus extrêmes où “les parents ne souhaitent pas rembourser une dette – plutôt que d’en être incapables”.

“Il est très peu probable qu’une quelconque procédure judiciaire soit engagée, car notre approche ouverte et inclusive chercherait à offrir une solution plus positive grâce au soutien et à la compréhension des familles en difficulté financière – en particulier en ces temps difficiles”, a déclaré le directeur de l’école primaire. ajoutée.

“Cela dit, à Hall Orchard, nous tenons à travailler avec nos familles et nous répondrons donc à toute demande d’aide ou de soutien individuel.

“Nous continuons de rappeler aux parents la disponibilité des repas scolaires gratuits, l’utilisation du financement de la prime aux élèves pour subventionner les voyages et les événements scolaires et nous nous engageons à soutenir les banques alimentaires locales.”

The Sun Online a contacté l’école pour un commentaire.