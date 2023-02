Je suis menacé d’une amende de 50 000 £ par le conseil pour AMÉLIORER une aire de jeux horrible – c’est une honte

Un papa est menacé d’une amende de 50 000 £ après avoir amélioré le terrain de jeu.

Simon Martin, 43 ans, a pris sur lui de trier un site abandonné entendre sa maison à Barry, dans le sud du Pays de Galles.

Simon Martin est menacé d'une amende de 50 000 £

Le site se trouve à l'arrière de quatre rangées de maisons mitoyennes

Une variété de plantes et d'arbustes ont déjà été plantés dans l'espace

Cependant, le conseil l’a averti qu’il encourt une lourde amende ou même une peine de prison s’il ne démolit pas les améliorations qu’il a apportées.

La zone de terrain en question était autrefois un parc de jeux abandonné jusqu’à ce que M. Martin le ramène à la vie en tant qu’espace de croissance communautaire.

Le conseil a déclaré que sa création était un acte de “poubelle” et, le 20 janvier de cette année, lui a donné sept jours pour la nettoyer.

Lorsqu’il a refusé, les agents d’exécution sont revenus – mercredi la semaine dernière et l’ont averti – “Nous vous verrons au tribunal”.

M. Martin, brasseur artisanal et critique de bière sur YouTube, a déclaré: “Je combats cela avec tout ce que j’ai.

“Je l’ai construit pour le bien de la communauté afin d’aider les gens d’ici à traverser la crise du coût de la vie.

« C’est une région très pauvre et les habitants n’ont parfois pas les moyens de manger. Leurs factures d’énergie ont explosé et ils ont passé l’hiver à choisir entre se chauffer et manger. Je ne veux pas qu’ils aient à faire ces choix l’hiver prochain.

M. Martin a lancé le projet il y a plusieurs mois, après la fermeture du terrain de jeu par des responsables de la santé et de la sécurité, rapporte WalesOnline.

Il a délimité des potagers et planté des haies et même planté des lavandes autour du terrain pour attirer les abeilles.

Alors que l’espace communautaire commençait à prendre forme, d’autres habitants de soutien se sont joints pour aider au projet.

M. Martin a déclaré: “Je rentrerais du travail pour découvrir que plus de terre avait été ajoutée et que quelques ronces et mauvaises herbes supplémentaires avaient été éliminées pendant mon absence.

« Je n’ai aucune idée de qui m’aide, mais c’est très bienvenu et cela signifie que nous pouvons faire le travail plus rapidement. Il ya beaucoup à faire.

«Mais pour le moment, ces gens affairés du conseil sont ma principale préoccupation. Je ne veux pas aller en prison et je ne peux pas me permettre une amende de 50 000 £, mais je ne leur cède pas.

“Ils sont arrivés à l’improviste – trois d’entre eux portaient des caméras corporelles et des cordons – et m’ont dit que ce que j’avais fait équivalait à des pourboires volants et était une infraction.

“Lorsque j’ai ignoré leurs demandes de tout reprendre, deux d’entre eux sont revenus et j’ai de nouveau refusé, alors ils m’ont crié dessus en partant -” Nous vous verrons alors au tribunal. “.

«En conséquence, je me sens très effrayé et anxieux. Ce n’est pas bon pour ma santé mentale.

“Mais il n’y a aucun moyen que je retire notre allocation.”

Les habitants soutiennent les efforts de M. Martin et l’ont encouragé à résister aux efforts de l’autorité locale pour fermer le lotissement.

L’un d’eux, un homme de 87 ans qui se souvient des lotissements originaux de la place, a déclaré : « C’est merveilleux de voir tout cela se remettre en forme. Cela rappelle tant de souvenirs glorieux.

« Il a tout mon soutien.

« Il s’agit d’un espace communautaire et je ne peux pas penser à une meilleure utilisation que d’aider à nourrir les gens dans les moments difficiles.

“Acheter des fruits et légumes au supermarché coûte une petite fortune de nos jours et cela ne coûtera rien. Il faut que ça reste. »

Un autre résident a déclaré: «Simon devrait être applaudi pour ce qu’il a accompli ici, et non menacé de prison par ces idiots.

« C’est un héros à mes yeux.

Un porte-parole du Vale of Glamorgan Council a déclaré: “Nos agents de l’unité de lutte contre les déchets se sont rendus sur la propriété de M. Martin après avoir reçu une plainte d’un résident voisin concernant une grande quantité de déchets de jardin qui avaient été déposés dans l’ancienne aire de jeux à l’arrière de Moxon Street.

“M. Martin a été averti que ses actions pourraient être considérées comme un cas très grave de déversement de mouches mais aucune mesure d’exécution n’a encore été prise.

“Notre équipe s’était rendue sur la propriété en réponse à une plainte similaire en 2021. Bien que l’intention ait pu être de créer des lotissements, en réalité, des bordures de pierre ont été placées le long de la surface caoutchoutée du terrain de jeu et de la terre et du gazon se sont déposés sur le dessus.

“Il y a un gros tas de déchets de jardin et le mur arrière de la propriété de M. Martin semble également avoir été abattu pour permettre l’accès.

«Les espaces communautaires partagés peuvent améliorer de nombreuses zones, mais le site à l’arrière de la rue Moxon est totalement inapproprié pour cette utilisation et aucune autorisation ou orientation n’a été demandée avant qu’une quantité très importante de ce qui pourrait être considéré comme des déchets contrôlés ne soit déposée à la surface de la Cour de récréation.

“L’équipe de contrôle des déchets du Conseil a donné à M. Martin la possibilité de retirer les déchets du site et de les remettre dans leur état antérieur, une action qui coûterait autrement au Conseil des milliers de livres, avant de déterminer s’il convient d’envisager une poursuite pénale.

“Nous espérons vivement que cela pourra être résolu de manière informelle et à l’amiable.”

L'espace abandonné était envahi par la végétation et attirait les bennes basculantes