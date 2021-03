«  Je suis meilleure maman  »: après avoir quitté leur emploi pendant la pandémie pour prendre soin de leur famille, voici comment cela a changé ces femmes

NEW YORK – Plus de 2,2 millions de femmes ont quitté la population active américaine depuis le début de la pandémie. L’automne dernier, il y avait 1,6 million de mères de moins sur le marché du travail que ce à quoi on pourrait s’attendre sans les fermetures d’écoles liées au COVID-19, selon une analyse d’Ernie Tedeschi, économiste de la société de conseil en banque d’investissement Evercore.

Les mères qui travaillent sont depuis longtemps confrontées au «deuxième quart de travail» – rentrer à la maison pour un travail non rémunéré qui comprend le travail domestique et la garde des enfants – et la pandémie a alourdi le fardeau des soignants, les enfants apprenant à la maison au lieu de retourner à l’école.

Les économistes estiment que cela pourrait avoir des effets à long terme sur l’écart salarial entre les sexes et la trajectoire de carrière d’une femme.

Fin septembre, The Journal News, qui fait partie du réseau USA TODAY, s’est entretenu avec des mères qui ont dû prendre la décision difficile de quitter leur carrière pour s’occuper de leurs enfants.

Près de six mois plus tard, nous nous sommes enregistrés pour voir comment ils se portaient.

Leslie Chiaramonte, mère de deux filles âgées de 3 et 6 ans, a dû quitter son emploi d’infirmière gestionnaire de cas à l’hôpital White Plains lorsque le coût d’une gardienne à temps plein a dépassé son propre salaire.

Nicole Johnson a refusé l’offre de retourner à son poste d’aide-enseignante à temps plein parce que son enfant de 6 ans suivait un apprentissage à distance.

Meredith LeJeune, une professionnelle des relations publiques de Garnerville, a été contrainte de prendre du recul par rapport à certains de ses clients pour se concentrer sur ses enfants: des jumeaux de 7 ans qui suivaient un horaire hybride à l’école et une petite fille née en mars. 2020.

Son mari, enseignant à Mount Vernon, a continué à travailler à plein temps, tandis qu’elle assumait davantage de responsabilités à la maison.

Pour Stacy Brodsky, une mère de deux enfants qui avait enseigné au pré-K dans le district scolaire de Scarsdale, il n’a jamais été question qu’elle, et non son mari, resterait à la maison et s’occuperait de ses enfants, qui apprenaient à distance.

Comme LeJeune, son mari a continué à travailler. «Je ne me sentais pas financièrement chargée parce que mon mari travaillait», a-t-elle déclaré.

Les points positifs de la pandémie

Avant la pandémie, Chiaramonte n’était jamais restée à la maison avec ses enfants plus de 12 semaines, ni ce que son congé de maternité lui permettait.

«Nous ne pouvions tout simplement pas nous le permettre», a-t-elle déclaré.

Maintenant, près de six mois plus tard, Chiaramonte vit une partie de la maternité qui lui avait échappé en tant que mère qui travaille.

Elle est maintenant codirigeante de l’équipe Girls Scouts de sa fille aînée et emmène les filles jouer à des rendez-vous dans le parc en semaine.

«Du côté positif, j’ai pu vraiment apprendre à connaître mes enfants d’une manière différente de celle que j’ai connue dans le passé», a-t-elle déclaré. « Et je n’avais jamais interagi avec les autres mamans avant. »

Pourtant, cela n’a pas été facile.

Chiaramonte, qui vit à Peekskill, a déclaré que renoncer à son travail pour être une mère au foyer était un changement difficile. Son mari, qui travaille comme directeur de funérailles, a des heures longues et imprévisibles. La famille vit au-dessus d’un salon funéraire qu’elle a acheté il y a quelques années.

«Les premières semaines, j’étais presque à la limite de la dépression; c’était très isolant», a-t-elle déclaré. « L’hôpital, mon travail, faisait partie de qui j’étais. J’ai pu socialiser avec d’autres adultes. Une fois que c’était parti, c’était comme si tout mon cercle social avait disparu. C’était une chose vraiment difficile à accepter. »

Pour essayer de compenser une perte de revenu, Chiaramonte a déclaré que la famille avait considérablement réduit les commandes à emporter et qu’elle faisait presque toute la cuisine elle-même. Elle coupe des coupons pour faire ses courses. La famille a décidé de ne pas avoir de camp d’été d’une journée entière; ils envisagent plutôt d’inscrire les enfants à des programmes qui dureraient quelques heures tous les deux jours.

«Ils me détesteraient autrement», dit-elle.

Chiaramonte s’est inscrit à un cours de certification en ligne en direction de funérailles. Avec certains de ses crédits en sciences infirmières, elle croit que le cours, qui nécessite un permis, devrait lui prendre une autre année.

«Quand les enfants s’endorment, je vais en ligne et je fais mes devoirs», dit-elle. « Je pense que nous devons saisir cette opportunité pour nous améliorer et créer plus d’opportunités. Vous devez travailler et vous battre pour obtenir les choses que vous voulez. Peut-être que l’univers était en quelque sorte en train de dire, il y a autre chose pour vous. Et je l’ai pris , J’ai sauté dessus. «

Nicole Johnson, qui vit dans un immeuble à logements sociaux à faible revenu à White Plains, a profité d’une partie de son temps libre pour assister à une série de webinaires afin de se renseigner sur l’achat d’une première maison.

À l’automne, Johnson, diplômé en service social, espère trouver du travail en tant que travailleur social. Elle a dit que c’était un sentiment étrange d’être au chômage car elle travaillait depuis son adolescence.

« J’ai mis à jour mon CV. Je suis prêt », a déclaré Johnson. « J’étais très anxieux il y a six mois quand j’ai dû aller au chômage. Mais ça a marché. Je reçois mon chômage; je reçois une aide au logement et à la nourriture. Je suis reconnaissant. »

Johnson a déclaré que même si la mère et la fille ont dû faire quelques sacrifices, elle apprécie l’opportunité d’être une mère pratique pour sa fille de 7 ans, Khloe, qui fréquente l’école à distance.

«Elle s’épanouit à l’école et je me sens chanceuse de pouvoir l’aider», a-t-elle déclaré. «Cet automne, j’espère que ma fille sera de retour à l’école à plein temps, je serai chargée de cas dans le comté de Westchester et je travaillerai pour devenir propriétaire pour la première fois parce que c’est quelque chose que nous voulons tous les deux.

Lutte contre l’isolement

Pour Brodsky, l’enseignant pré-K, obtenir le vaccin COVID-19 a changé la donne. Après six mois, elle est finalement revenue au travail il y a deux semaines.

Elle a dit qu’elle luttait avec l’isolement qui accompagnait le fait de rester à la maison et qu’il n’était pas toujours facile de gérer sa fille aînée, qui venait d’avoir 13 ans. Sa plus jeune fille était en personne à l’école cinq jours par semaine.

«C’est une bonne élève, mais il lui manquait des devoirs et nous nous disputions pour les notes», a déclaré Brodsky. « Il nous a fallu au moins un quart pour obtenir notre rythme, parce que j’étais déprimé d’être sans travail et de ressentir de la situation dans son ensemble, en plus, vous savez, les adolescents, c’est juste dur pour tout le monde. »

Au deuxième trimestre, Brodsky avait conçu un plan qui aiderait sa fille à s’organiser et la mère et la fille avaient trouvé une solution pacifique autour du travail scolaire.

Le temps passé à la maison lui a également permis d’obtenir les documents nécessaires pour refinancer son hypothèque et pour planifier et accueillir la bat-mitsva de sa fille.

Mais une fois qu’elle a été vaccinée au début du mois dernier, Brodsky a déclaré qu’elle avait hâte de retourner au travail. Elle a accepté un emploi dans son ancienne école maternelle.

«C’était tellement agréable d’être avec ces petits enfants dans ma classe», a-t-elle déclaré. « Je pense que j’avais vraiment besoin de ressentir une autre identité. Comme presque instantanément, je me sens à nouveau moi-même. »

Meredith LeJeune, la professionnelle des relations publiques, a déclaré que son séjour à la maison avait été bon pour ses enfants. Elle a pu aider ses jumeaux à faire leurs devoirs, ainsi que parler et jouer davantage avec eux.

« Je sens que je suis meilleure maman. Ma fille est née peu de temps après le début de la pandémie. Cela m’a donc laissé beaucoup plus de temps pour communiquer avec elle. Alors qu’avec mes jumeaux, j’ai eu un mois de congé et je suis retournée travailler », at-elle mentionné.

« Il y a, bien sûr, ce niveau de stress supplémentaire du fait que tout le monde est à la maison en même temps. Mais cela m’a appris à me détendre un peu plus, que les choses sont différentes. »

Pour l’avenir, LeJeune espère qu’elle sera en mesure de s’engager avec les clients au niveau pré-pandémique d’ici la fin de l’année. L’un des premiers clients qu’elle a perdus était de l’industrie du voyage.

«Je prévois que le client reviendra. Les choses vont bien pour eux», dit-elle. « Je ne m’accroche plus à ce que c’était, c’est notre nouvelle normalité et nous devons nous y adapter. »

Swapna Venugopal Ramaswamy couvre les femmes et le pouvoir pour le réseau USA Today Northeast. Suivez-la sur Twitter à @SwapnaVenugopal ou envoyez-lui un e-mail à svenugop@lohud.com