Je suis médecin – voici pourquoi vous ne devriez pas perdre de poids avec ZYN

Ce hack de perte de poids n’est que de la fumée et des miroirs.

Les personnes qui cherchent à perdre du poids rapidement se sont tournées vers un nouvel engouement bon marché contre lequel les médecins tirent la sonnette d’alarme. Appelés « station-service Ozempic », les influenceurs utilisent désormais les sachets de nicotine ZYN pour les aider à supprimer leur appétit et à perdre du poids, affirmant que l’achat bon marché – qui coûte environ 5 $ dans un dépanneur – est une bien meilleure affaire que les médicaments populaires de perte de poids à base de sémaglutide, qui peut coûter des milliers de dollars.

Mais selon les experts, cette habitude est une très mauvaise idée.

« Il existe des dangers de devenir dépendant de la nicotine et de la toxicité potentielle à long terme qui y est associée. Il n’existe aucune étude dans ce domaine, mais je pense que les dangers l’emportent probablement sur les avantages. » Dr Anthony Pickun endocrinologue au Northwestern Medicine Lake Forest Hospital, a déclaré au Post.

Les utilisateurs des réseaux sociaux prennent Zyn pour perdre du poids. instagram/thicccyfowler

Quels que soient les risques pour la santé, ZYN, un sachet de nicotine conçu pour aider les gens à arrêter de fumer, est présenté comme un moyen rapide et facile de perdre les kilos superflus.

Cela a même conduit certains à surnommer les pochettes « O-Zyn-pic ». selon Snaxshot, qui a rassemblé les commentaires sur les réseaux sociaux de personnes qui ont perdu du poids grâce aux pochettes.

«Ouais, je suis accro. Comme l’autre chose qu’ils ne vous disent pas, c’est que vous perdrez tellement de poids en remplaçant simplement Zyn par une faim », a déclaré un utilisateur des médias sociaux : @thiccyfowlerdans une vidéo qui compte à ce jour plus de 67 000 likes.

Le golfeur passionné des médias sociaux a ajouté : « Astuce #golf J’aurais aimé le savoir plus tôt : développez une dépendance paralysante au Zyn, perdez 30 livres en un mois, balancez-vous plus vite maintenant que votre gros intestin ne vous retient plus. Zyn m’a fait passer de 7hdcp à 5hdcp en trois semaines. Des résultats absolument époustouflants. (« Hdcp » fait référence à un handicap de golf, qui est une note correspondant à la difficulté de chaque trou. Un est le plus difficile et 18 est le plus facile.)

La nicotine peut supprimer l’appétit, mais elle est toxique et crée une forte dépendance. Getty Images

Dans une déclaration fournie au Post, ZYN a noté que son produit est « conçu et commercialisé pour les fumeurs adultes existants et les utilisateurs de nicotine âgés de 21 ans et plus comme une meilleure alternative à la poursuite du tabagisme ». Le communiqué indique également que ZYN est vendu aux États-Unis depuis environ une décennie maintenant.

Pick a déclaré que la nicotine peut supprimer l’appétit, mais a averti que la prise de nicotine pour perdre du poids n’est pas recommandée.

« Il est bien connu que la nicotine peut supprimer l’appétit et avoir d’autres effets métaboliques potentiels », a-t-il expliqué.

« Cependant, utiliser une substance hautement addictive à cette fin, sans études cliniques de sécurité ou d’efficacité, est probablement une très mauvaise idée. Le rôle majeur des produits à base de nicotine sans tabac est de pouvoir amener les patients dépendants à la cigarette vers une alternative sans doute plus sûre. L’idéal est d’éviter la nicotine sous quelque forme que ce soit », a-t-il ajouté.

L’American Heart Association a également mis en garde contre les dangers de la nicotine, notant que la substance peut provoquer une augmentation de la pression artérielle, de la fréquence cardiaque, du flux sanguin vers le cœur et un rétrécissement des artères. De plus, la nicotine peut contribuer à une éventuelle crise cardiaque en durcissant les parois des artères.

Pick a mentionné qu’il y avait eu des études précliniques sur des souris traité avec de la nicotine et des médicaments GLP-1 comme Ozempic, qui a découvert que la combinaison était « synergique et pouvait augmenter le taux métabolique » et ainsi inverser l’obésité.

« Cela fait partie du Saint Graal de la gestion du poids et peut faire partie de l’attrait de la nicotine », a expliqué Pick. Bien qu’il reconnaisse le potentiel de perte de poids, Pick affirme que cela ne signifie pas que les gens devraient prendre cette habitude.

Non seulement l’utilisation des patchs ZYN pour perdre du poids est potentiellement dangereuse, mais les gens pourraient reprendre leur poids une fois qu’ils arrêtent de les prendre.

Les utilisateurs des réseaux sociaux vantent les avantages de Zyn. tiktok/@trippsahoy

« La prise de poids se produit lorsque l’on arrête de fumer, c’est donc un autre argument pour éviter de fumer et d’autres formes de nicotine », a déclaré Pick, ajoutant qu’arrêter de fumer est souvent extrêmement difficile car la nicotine est bien connue pour être l’une des substances les plus addictives.

« Toutes les études et l’expérience clinique ont montré qu’il existe une tendance à la reprise de poids grâce à la pharmacothérapie. [or using drugs to treat weight loss]et après une opération de perte de poids », a-t-il également partagé.

Pick a déclaré que l’objectif principal de la thérapie de perte de poids est « d’améliorer les résultats en matière de santé et les chiffres sur une échelle ».

Pick a souligné que les personnes qui souhaitent perdre du poids sans intervention médicamenteuse devront maintenir un bilan calorique négatif – ce qui signifie qu’elles mangent moins et bougent plus -, donner la priorité au sommeil, réduire le stress et devront peut-être utiliser des outils de changement de comportement (comme le suivi de leurs repas). ).

« Des études montrent une perte de poids constante [in the range of] 3 % avec un mode de vie seul et jusqu’à 6 % avec des efforts intensifs de changement de mode de vie », a-t-il ajouté.

Il a ajouté qu’il existe des « rares cas aberrants » qui ont dépassé une perte de poids de 6 % et peuvent ensuite maintenir leur poids.

Il a ajouté que les personnes qui perdent du poids avec des médicaments doivent soutenir leur corps d’une autre manière pendant ce processus.

« Avec une perte de poids [using] « Avec des agents tels que le sémaglutide ou le tirzépatide ou la chirurgie, l’objectif est d’avoir un apport adéquat en protéines et des exercices de musculation pour tenter de compenser la perte invariable de masse maigre qui se produit », a-t-il expliqué.

Pick a déclaré que les personnes qui souhaitent perdre du poids sainement peuvent consulter un médecin qui pourra également les évaluer pour d’autres problèmes de santé, tels que le prédiabète, l’apnée du sommeil ou l’asthme.

Pour faire court, si vous envisagez de prendre de la nicotine pour perdre du poids, vous voudrez peut-être l’étouffer dans le bout.