Je suis médecin — voici 5 conseils diététiques pour vivre plus longtemps

Santé





Le stress lié à votre alimentation vous ronge ?

Vous pouvez prolonger votre espérance de vie en adoptant une alimentation saine, selon un médecin.

Dr Florence Comite, endocrinologue et fondatrice de l’association basée à New York Comité Centre Médecine de Précision & Santé, a déclaré à Business Insider ses cinq conseils diététiques pour vivre plus longtemps.

La Dre Florence Comite a partagé ses conseils pour une alimentation saine. Nick Coleman, Coleman Photo/Graphix

Éviter les aliments ultra-transformés peut vous aider à réduire votre risque de cancer. Pixel-Shot – stock.adobe.com

Abandonnez les aliments transformés.

De nombreuses études ont montré que les aliments ultra-transformés comme la viande rouge et la malbouffe contenant des additifs et des sucres peuvent augmenter votre risque de cancer et raccourcir votre vie.

Comite a mis en garde la population contre les dangers des aliments ultra-transformés.

«Je ne pense pas qu’un groupe alimentaire soit mauvais, mais il est fortement aliments transformés et les boissons trop sucrées peuvent nuire à votre santé », a déclaré Comite.

Les aliments ultra-transformés peuvent également entraîner une prise de poids et l’obésité, ce qui peut créer encore plus de problèmes de santé pour vous.

Manger des protéines vous aide à maintenir votre force musculaire, a expliqué Comite. Getty Images

Mangez des protéines

« Je dis à chaque patient de commencer chaque repas et chaque collation avec une source de protéines. Donc, si vous mangez une pomme, essayez de l’accompagner d’une poignée de noix ou d’un peu de yaourt comme source de protéines. Ou pour le petit-déjeuner, prenez quelque chose comme des œufs ou du fromage cottage », a déclaré Comite.

Comite a expliqué que manger des protéines est un moyen de contrer la perte musculaire qui survient lorsque les gens atteignent la trentaine.

Les protéines contribuent non seulement à la force musculaire, mais également à la perte de poids. selon Healthline.

Manger des repas sains et équilibrés peut vous garder en bonne santé plus longtemps. EdNurg – stock.adobe.com

Mangez des repas équilibrés

Un repas équilibré se compose de protéines, de fibres et de graisses saines, a expliqué Comite.

« Commencer avec des protéines et manger suffisamment de fibres et de graisses saines vous permet de vous sentir rassasié », a déclaré Comite.

« Cela déclenche la libération appropriée de glucose et d’insuline qui s’ensuit afin que vous ne vous sentiez pas faible et nerveux peu de temps après avoir mangé », a-t-elle poursuivi.

Le régime méditerranéen est bon pour le cerveau ainsi que pour la santé globale. bit24 – stock.adobe.com

Suivre un régime méditerranéen

De nombreuses études ont vanté les avantages d’un régime méditerranéen, qui, selon les scientifiques, peut tout faire, depuis la prévention de la démence jusqu’à la réduction des décès prématurés de 29 %.

Le régime méditerranéen se compose de fruits, légumes, céréales complètes, pommes de terre, noix et graines. Il contient également une quantité modérée de protéines maigres comme le poisson et le poulet, ainsi que des œufs et des produits laitiers, selon l’American Heart Association.

« Ne restez pas obsédé par un régime particulier. La façon méditerranéenne de manger est probablement la plus saine », a déclaré Comite.

Ne suivez pas les régimes à la mode

Comite a déclaré que les besoins alimentaires de chacun sont différents et que les gens devraient manger ce qui leur fait du bien.

Les régimes à la mode comme le céto, qui impliquent une consommation riche en graisses et faible en glucides, ne font pas l’objet de suffisamment d’études pour déterminer s’ils sont sains ou non à long terme, selon la diététiste et auteure Joyce Patterson.

« Nous vivons dans un monde plein de messages à restreindre, à éliminer et à jeûner, et les idées fausses liées aux tendances alimentaires sont courantes, comme les besoins en macronutriments ou en suppléments », Patterson, qui a écrit « Pensez comme un diététiste », a déclaré au Daily Mail.

Les régimes restrictifs comme le jeûne intermittent, consistant à manger uniquement pendant des plages horaires, ne sont pas faciles à adopter pour le mode de vie de chacun.

« Pour certains d’entre nous, cela signifie manger de petites quantités toutes les quelques heures. Pour d’autres, cela signifie trois repas par jour. Pour d’autres, cela signifie jeûner pendant huit ou douze heures pendant la nuit, en ne mangeant qu’entre midi et huit heures », a expliqué Comite.











Charger plus…









{{#isDisplay}}

{{/isDisplay}}{{#isAniviewVideo}}



{{/isAniviewVideo}}{{#isSRVideo}}



{{/isSRVideo}}