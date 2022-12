Je suis méconnaissable après avoir reçu 30 injections pour avoir les plus grosses lèvres du monde – les gens se moquent de moi mais je m’en fiche

Une fanatique de la chirurgie plastique qui a l’air méconnaissable après avoir reçu des dizaines d’injections dans ses lèvres prévoit de faire sa moue encore plus grosse.

Andrea Ivanova, 25 ans, de Bulgarie, affirme avoir établi le record du nombre impressionnant d’injections d’acide hyaluronique dans ses lèvres.

Andrea a complètement transformé son look avec une série de procédures cosmétiques Crédit : mediadrumimages/AndreaEmilovaIva

La jeune femme de 25 ans avant ses 30 injections de lèvres Crédit : mediadrumimages/AndreaEmilovaIva

Elle prévoit de faire encore plus de travail Crédit : mediadrumimages/AndreaEmilovaIva

Elle a déboursé près de 18 000 £ pour 43 procédures cosmétiques différentes, dont 30 injections dans les lèvres.

Andrea aspire à ressembler davantage à une poupée Barbie et a l’air complètement différente après être passée sous le couteau et pomper ses lèvres massives avec des injections mensuelles.

Des clichés avant sa transformation la montrent avec des lèvres naturelles beaucoup plus petites.

Depuis, elle a reçu d’énormes quantités de produit de comblement dans ses lèvres ainsi que des injections d’acide hyaluronique au total dans le menton, la mâchoire et les pommettes.

Andrea a précédemment augmenté la taille de sa poitrine d’un bonnet 75C à un bonnet 75E et veut maintenant le titre de “menton le plus allongé et pointu au monde”.

Elle a toujours aimé la beauté artificielle et les choses exagérées, ce qui la motive à subir de multiples procédures.

Andrea a déclaré: “J’aime les choses exagérées comme les lèvres énormes, un visage avec beaucoup de charges, un maquillage lourd et excentrique.

« Je n’aime pas les apparences ordinaires ennuyeuses et je suis fan des formes énormes et des beautés excentriques.

“La beauté naturelle m’ennuie alors j’ai décidé de changer radicalement mon apparence.

« Je voulais me voir avec un look drastique avant et après et j’ai encore beaucoup de changements devant moi car je n’ai pas encore fini de changer.

Andrea, qui est célibataire, vend maintenant aux enchères le plus gros baiser de gui de Noël au plus offrant.

Elle a déclaré: “Je suis sûre qu’il y aura beaucoup d’hommes prêts à enchérir pour mon plus gros baiser ce Noël.

“Pour Noël, j’aurai de nouvelles procédures sur mon visage, j’aurai de nouvelles injections d’acide hyaluronique dans les lèvres, le menton et les pommettes comme cadeau de moi à moi-même pour Noël,

“Je vais rendre mes lèvres encore plus grandes et poursuivre mon nouvel objectif pour le plus gros menton.

“Je prévois beaucoup de nouvelles procédures sur mon visage et une nouvelle augmentation mammaire avec des implants en silicone encore plus gros.

“En plus d’avoir les plus grandes lèvres du monde, je veux bientôt me voir avec le menton le plus gros et le plus pointu du monde et avec de nouveaux énormes seins en silicone.”

La fan de remplissage, qui voyage beaucoup pour le travail et le plaisir, a déclaré qu’elle recevait des réactions positives et négatives de la part des gens.

Elle a déclaré : “Il y a toujours des réactions positives et négatives… les gens se tournent toujours vers moi, me commentent, se chuchotent.

“Certains me pointent même du doigt, ils discutent de moi, ils discutent de mon apparence, certains me sifflent, il y a ceux qui rient, se moquent de moi, et bien sûr, il y a des gens qui viennent vers moi et me félicitent et veulent pour prendre des photos avec moi.

“Où que j’aille, il y a toujours des gens prêts à prendre des photos avec moi, ce qui est merveilleux pour moi.”

Le singleton vend aux enchères un baiser de Noël Crédit : mediadrumimages/AndreaEmilovaIva