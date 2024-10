« Je suis Martin Parr », portrait du photographe Maverick, première bande-annonce

La société internationale de vente et de production de documentaires basée à Londres, Dogwoof, a dévoilé la bande-annonce de « I Am Martin Parr », avant sa première mondiale jeudi au Festival du film de Rome.

Le documentaire, réalisé par le réalisateur Lee Shulman, est un portrait du photographe Martin Parr, qui a révolutionné la photographie contemporaine en « inventant un langage photographique politique, humaniste et accessible », a déclaré Dogwoof.

Le film, qui met en vedette des contributeurs tels que l’artiste Grayson Perry et le musicien Mark Bedford, retrace le non-conformiste derrière certaines des images les plus emblématiques du siècle dernier lors d’un road trip à travers l’Angleterre avec Parr.

Commentant son approche, Parr déclare : « Une bonne photo est celle qui raconte une histoire avec une énergie qui attire le spectateur. Être photographe, c’est savoir choisir une image. Ce n’est pas quelque chose qui peut être théorisé. Si j’avais trouvé la formule parfaite, je ne serais peut-être pas encore là à prendre des photos.

Dans un communiqué, Shulman a déclaré : « Nous sommes emmenés dans un road trip avec cet aventurier infatigable‚ son appareil photo toujours prêt à capturer les moindres détails de la vie quotidienne. Il est l’un des photographes contemporains les plus controversés de son époque‚ ses images amusent et divertissent souvent ceux qui en sont témoins. Et pourtant, il nous met un peu mal à l’aise‚ coincé entre un rire silencieux et la prise de conscience effrayante de se reconnaître dans son portrait sans concession de la société consumériste. Nous aurons la chance de le suivre en détail dans son travail‚ au-delà de sa vision singulière du monde tout en retraçant sa vie trépidante de photographe souvent incompris.

Le documentaire est produit par Emma Lepers de Haut et Court (« Christophe… Définitivement », « Comment j’en suis venu à détester les mathématiques ») et produit par Oli Harbottle et Anna Godas de Dogwoof. Le directeur de la photographie est Maxime Kathari.

Dogwoof gère les ventes internationales.

Le film est une coproduction avec Avrotros avec le soutien de France Télévisions. La rédactrice en chef est Jessica Raspe. Il est réalisé en association avec Dogwoof et en partenariat avec le Centre National Du Cinéma et de L’image Animée.