Je suis marqué à vie après qu’un inconnu m’ait attaqué avec un couteau zombie – je ne savais pas à quel point c’était grave jusqu’à ce que je baisse les yeux

UNE NOUVELLE maman a raconté comment elle est marquée à vie après qu’un inconnu fou l’ait frappée avec un couteau “zombie” lors d’une soirée.

Lauren Foster, 23 ans, a été tranchée avec l’arme “horrible” par l’étranger Joshua Clow, 18 ans, qui est devenu “complètement fou” à l’extérieur du Revival Bar, Northwich, en novembre 2021.

Lauren Foster, 23 ans, a été attaquée par un homme avec un couteau zombie 1 crédit

Elle est maintenant marquée à vie après avoir été tailladée 1 crédit

Elle était à sa première soirée après être devenue maman 1 crédit

Clow a d’abord approché Lauren et ses amis à l’intérieur du bar pour lui demander où il pouvait se procurer de la drogue – outrées, les filles lui ont demandé de les laisser tranquilles.

Plus tard dans la nuit, alors qu’il était à l’extérieur du parking, des images de vidéosurveillance ont filmé Clow chargeant vers Lauren avec la lame à la main – la frappant plusieurs fois sur le bras gauche et le dos.

L’attaque aléatoire a laissé la nouvelle maman avec des coupures profondes dans le dos et le bras – y compris une blessure de quatre pouces qui nécessitait des points de suture internes et externes.

Joshua Clow, de Manchester, a comparu devant le Chester Crown Court en mai 2022, où le juge a déclaré qu’il aurait facilement pu y avoir un décès.

Il a été condamné à six ans de prison pour coups et blessures volontaires, possession d’un objet tranchant et voies de fait.

Bien qu’elle ait laissé des cicatrices permanentes, Lauren a refusé de laisser les événements de la nuit “ruiner” sa vie et est revenue à la normale.

Lauren, une femme de ménage de Northwich, Cheshire, a déclaré: “Tout s’est passé si vite – je n’ai réalisé ce qu’il faisait que lorsqu’il était trop tard.

“C’était la première fois que je sortais depuis que j’avais un bébé et puis c’est arrivé.

“Je ne savais pas à quel point c’était grave jusqu’à ce que je baisse les yeux et que je voie le tissu blanc à l’intérieur de mon bras.

“Je n’ai pas l’impression que c’était assez long pour ce que j’ai vécu.

“Il servira environ trois ans, mais j’aurai ces cicatrices à vie.”

Lauren était ravie de profiter d’une soirée pour la première fois depuis la naissance de son fils, Jaxon, 15 mois, en novembre 2021.

Après quelques verres au Wetherspoons local, le groupe s’est rendu au Revival Bar, à Norwich, pour continuer à s’amuser.

Mais peu de temps après leur arrivée, Lauren et ses amis ont été approchés par Clow, qui leur a demandé où il pouvait se procurer de la drogue.

Une dispute a éclaté quand ils lui ont dit qu’ils ne savaient pas et Clow a été conduit à l’extérieur des locaux par des videurs, où il est resté près de la porte d’entrée.

Plus tard dans la soirée, lorsque Lauren est partie avec ses amis, Clow a été surpris par CCTV en train de courir vers elle avec le « couteau zombie » à la main.

Il l’a frappée quatre fois – la laissant avec des coupures aux bras et au dos.

Lauren a déclaré: “Je n’avais aucune idée de qui il était, et nous lui avons dit de nous laisser seuls quand il nous a approchés pour la première fois.

“J’ai essayé de l’ignorer dehors mais j’ai couru vers nous.

“Le videur a essayé de sauter dans le sens car il n’était pas assez rapide.

“Je n’ai pas vraiment remarqué la douleur – je pense que mon adrénaline est montée.

“Mais j’ai tout de suite vu le sang et j’ai pensé au pire.”

La police et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et Lauren a été emmenée à l’hôpital North Staffordshire, dans le Staffordshire.

La mère a été laissée avec des coupures profondes, dont l’une a nécessité des points de suture internes et externes, et a laissé des cicatrices permanentes.

Joshua Clow a été arrêté et l’affaire a été portée devant le Chester Crown Court en mai 2022.

Clow a plaidé coupable et a été condamné à six ans dans un établissement pour jeunes contrevenants pour blessures intentionnelles, possession d’un article à lame et voies de fait.

En guise d’atténuation, Ryan Rothwell, en défense, a déclaré que Clow avait eu une “éducation difficile” avec “des problèmes de santé mentale et manquait de maturité”.

M. Rothwell a ajouté que son client montrait de véritables remords et a déclaré que Clow lui avait dit: “Si je pouvais le reprendre, je le ferais.

“Je veux que le plaignant sache à quel point je suis désolé.”

Depuis l’attaque, Lauren est “ébranlée” mais a juré de ne pas la laisser ruiner sa vie.

Elle a déclaré: “J’avais l’impression que la peine aurait pu être plus longue.

“L’attaque m’a laissé des cicatrices mentales et physiques.

“J’avais besoin d’aide pour m’occuper de mon fils parce que je ne pouvais pas me déplacer correctement.

“Mais je suis déterminé à ne pas laisser cela m’empêcher de vivre ma vie.

“Depuis, je sors le soir et j’essaie de revenir à la normale.”