Fury, le détenteur du titre des poids lourds WBC, a été photographié au luxueux complexe hôtelier de Fontainebleau Miami Beach, où une vidéo et des photos dans un article de The Sun semblaient le montrer en train de bavarder avec un groupe de filles admiratives et de se faire appliquer une lotion sur ses bras.

Le Mancunien, qui se prépare à affronter son grand rival Anthony Joshua dans un méga-combat qui devrait avoir lieu en Arabie saoudite cet été, prenait le temps de s’entraîner en se relaxant sur des chaises longues avec son cousin Tommy Fury, un boxeur professionnel invaincu surtout connu pour son partie de la télé-réalité britannique a frappé «Love Island».

Partageant une photo de lui-même avec son épouse adorée et la mère de ses enfants, Paris, Fury a déclaré que le couple était « 100 pourcent ».

« J’ai pris mille photos hier à Fontainebleau mais elles ne montrent que les filles », le ‘Gypsy King’ a riposté, ajoutant un jokey « haha ».

« Paris et moi sommes mariés depuis 13 ans. Aucun article de journal ne pourra jamais faire de mal à cela, juste pour vous dire l’heure qu’il est. »

La femme glamour de Fury semblait être de retour à la maison au Royaume-Uni alors qu’elle utilisait son propre compte Instagram pour réfléchir à une journée au cours de laquelle elle avait effectué une liste de contrôle des tâches, notamment emmener ses enfants à l’école et ranger la maison.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Tyson Fury (@ gypsyking101)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paris Fury (@ parisfury1)

La femme enceinte de 31 ans, qui a commencé à sortir avec Fury lors de leur rencontre dans la ville britannique de Doncaster à l’âge de 16 ans, est sur le point de suivre les traces de son mari en publiant un mémoire, « Love & Fury – the Magic and Mayhem de la vie avec Tyson ‘.

« Ce livre est mon histoire d’amour pour mon mari et ma famille, » a-t-elle déclaré lorsqu’elle a révélé son enthousiasme pour la sortie plus tôt cette année.

«Mais c’est aussi un livre pour toutes les femmes qui jonglent avec beaucoup de responsabilités. Je suis maman, je suis une femme occupée, j’ai affaire à un mari avec une carrière folle.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paris Fury (@ parisfury1)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paris Fury (@ parisfury1)

Fury n’a pas fait un voyage vraiment agréable aux États-Unis après avoir vu son ami proche et compagnon de confiance Billy Joe Saunders tenter de battre sans doute le meilleur boxeur du monde livre pour livre samedi.

Il a été vu en train de regarder l’action en tenue kaléidoscopique alors que Saunders subissait une fin fracassante à son défi contre le Mexicain, recevant un coup de tonnerre à l’œil qui a mis fin à sa nuit de façon déchirante.

Le combattant précédemment invaincu a été hospitalisé et a dû être opéré, Fury a émis un message de soutien tout en décrivant Saunders comme « toujours être mon frère ».