Je suis maman de 4 enfants et mon fils de 7 ans a été renvoyé de l’école et c’est de leur faute s’il ne sait toujours pas écrire son nom

Une maman de quatre enfants a été forcée de quitter son emploi pour s’occuper de son fils de sept ans car le conseil ne lui a pas trouvé de place à l’école.

Le petit Nicholas Bailey a été exclu avant les vacances d’été mais trois semaines après le début du nouveau mandat et il n’a toujours pas de place.

Kellie Lees et son fils de sept ans, Nicholas, qui n’a pas de place à l’école Crédit : BPM

Le jeune est incapable d’écrire correctement son propre nom, dit sa mère Crédit : BPM

Le jeune serait déjà derrière ses pairs – incapable d’écrire son propre nom en entier – grâce à des blocages présumés du TDAH et de Covid.

Mais maintenant, maman Kellie Lees craint qu’il lui soit encore plus difficile de rattraper son retard grâce à l’exclusion et aux nouveaux retards.

Le joueur de 35 ans, de Longton, Staffordshire, a déclaré à StokeOnTrentLive: “Il a au moins un an de retard et maintenant il rate le début de la troisième année. Il mérite mieux.

“Il ne peut même pas écrire correctement son nom complet ou lire correctement. Il doit suivre des études.

“Il a eu plus de 10 semaines d’absence à l’école et n’a rien appris après une année perturbée. Nous étions également en confinement l’année précédente.”

Kellie a dû arrêter de travailler comme aide-soignante car elle n’a personne pour s’occuper de Nicholas quand il devrait être en classe.

Et elle est de plus en plus frustrée à mesure qu’elle doit attendre, tout comme ses trois autres enfants.

“Maintenant, il pense qu’il n’a pas besoin d’aller à l’école parce qu’il n’y est pas allé depuis si longtemps, et ses frères et sœurs pensent, s’il n’y va pas, pourquoi devraient-ils le faire ?”, a ajouté Kellie.

Nicholas a été exclu de la Co-op Academy Clarice Cliff à Fenton pour des problèmes de comportement trois semaines avant la fin du trimestre en juillet.

Mais son éducation avait été perturbée depuis la rentrée, ses journées étant divisées par deux puis réduites à une heure avant d’être définitivement exclues.

Kellie pense que son fils souffre de TDAH et demande qu’il soit testé depuis qu’il a commencé la crèche – mais on lui a dit à plusieurs reprises d’attendre jusqu’à ce qu’il ait sept ans.

Maintenant que Nicholas a atteint l’âge requis, il est enfin examiné.

“J’ai quatre enfants, Nicholas est le plus jeune, et je peux voir les différences en lui par rapport à mes autres enfants”, a déclaré Kellie.

“Il ne reste pas assis, il est constamment en mouvement, et le seul moment où il est calme, c’est quand il dort.

“Il n’aime pas qu’on lui dise ‘non’, mais l’école n’arrêtait pas de lui dire ‘non’ alors il a été définitivement exclu.”

Il est entendu que le conseil municipal de Stoke-on-Trent essaie maintenant d’obtenir une place pour Nicholas au Kaleidoscope à Wolstanton – une école pour enfants ayant des besoins supplémentaires.

Mais un porte-parole de l’autorité locale a déclaré: “Nous ne commentons pas les cas individuels”.

Diane Broadhurst, directrice de la Co-op Academy Clarice Cliff, a déclaré: “Exclure un élève est une décision très rare et déchirante pour toute école, en particulier dans le cas où un enfant est avec nous depuis la crèche.

“Cependant, après un long processus pour essayer de lui apporter le soutien dont il a besoin et consulter de multiples agences externes, des spécialistes, des professionnels et l’autorité locale, et mettre en œuvre leurs conseils, il a été décidé que Clarice Cliff ne pouvait pas répondre à ses besoins d’apprentissage, nous ne pouvions pas non plus assurer sa sécurité à l’école.

“Nous apprécions que cela ait été un processus vraiment difficile et frustrant, et la famille a tenu à ce qu’il soit évalué.

“Nous l’avons donc référé pour les tests appropriés avec en plus de compléter nos propres évaluations pour soutenir son apprentissage car Nicholas mérite une éducation qui répond à ses besoins individuels.

“Savoir que les autorités locales n’ont pas été en mesure de lui trouver une place est naturellement très frustrant pour lui et ses parents, et vraiment bouleversant pour nous car nous voulions l’aider à trouver un cadre dans lequel il pourrait s’épanouir.

“Nous faisons tout ce que nous pouvons pour soutenir la famille, et plaidons pour eux auprès de l’autorité locale pour lui trouver une place.”

Qu’est-ce que le TDAH ? Le TDAH – ou trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité – est l’une des affections infantiles les plus courantes. Il peut être classé en deux types de problèmes de comportement – l’inattention et l’hyperactivité. Alors que la plupart des gens présentent des symptômes de ces deux manières, ce n’est pas toujours le cas. Selon le NHS, les symptômes peuvent inclure : Inattention

Avoir une courte durée d’attention et être facilement distrait

Faire des fautes d’inattention – par exemple, dans le travail scolaire

Avoir l’air oublieux ou perdre des choses

Être incapable de s’en tenir à des tâches fastidieuses ou chronophages

Apparemment incapable d’écouter ou d’exécuter des instructions

Activité ou tâche en constante évolution

Avoir des difficultés à organiser les tâches

Hyperactivité et impulsivité

Être incapable de rester assis, en particulier dans un environnement calme ou tranquille

Agiter constamment

Être incapable de se concentrer sur les tâches

Mouvement physique excessif

Parler excessivement

Agir sans réfléchir

Interrompre les conversations

Peu ou pas de sens du danger

Sautes d’humeur, irritabilité et tempérament rapide La cause exacte n’a pas encore été entièrement identifiée, mais il est entendu qu’elle est héréditaire. Le diagnostic doit provenir d’une évaluation par un spécialiste, et les médicaments et la thérapie peuvent être utilisés comme traitement.