Je suis maman de 12 ans – préparer mes enfants pour l’école est toujours un défi

UNE SUPERMUM a dévoilé son plus grand défi lorsqu’elle prépare ses 12 enfants à l’école.

Zoe et Ben Sullivan vivent dans une maison de six chambres avec leur progéniture exceptionnelle à Burghead, Moray.

La super maman a révélé son plus grand défi lorsqu’elle prépare les enfants à l’école Crédit : Zoé Sullivan

Zoe dit que trouver toutes les chaussures d’école est la chose la plus difficile pendant la ruée du matin. Crédit : Instagram

Zoé a partagé ses réflexions sur la chaîne YouTube familiale

Les Sullivans forment l’une des plus grandes familles d’Écosse, avec Elizabeth, 17 ans, Olivia, 16 ans, Noah, 13 ans, Evangeline, 11 ans, Tobias, 10 ans, Agnes, 5 ans, et Joseph, 4 ans, deux paires de jumeaux, Charlotte et Isabelle, 15 ans, et Leah et Erin, 7 ans, et Florence, bébé de huit mois.

La famille YouTube partage régulièrement des vlogs, des trucs et astuces pour la vie de tous les jours sur sa chaîne.

La femme de 44 ans a déclaré que trouver toutes les chaussures d’école assorties le matin pour sa progéniture exceptionnelle était une mission et demie.

Partageant avec ses 16,5 000 abonnés sur les réseaux sociaux, Zoe a déclaré : « Les matins d’école sont toujours intéressants.

« Surtout quand nous partons un peu plus tôt.

« Pourquoi ne trouvent-ils jamais leurs chaussures le matin ?

« Il y a toujours quelqu’un qui ne trouve pas de chaussure.

« Tu es rentré à la maison avec toutes tes chaussures aux pieds hier soir en rentrant de l’école.

« Et tu n’as pas porté ces chaussures depuis

« Ils doivent donc être quelque part dans la maison

« Où vont-ils ? Où sont les chaussures ?

« Pourquoi y a-t-il toujours quelqu’un qui dit que je ne trouve pas mes chaussures ? »

Alors que l’année scolaire est en cours, Zoé a ajouté que ce sont les plus jeunes qui ont le plus de mal à trouver leurs chaussures.

Elle a poursuivi: « Je sais que cela n’arrive pas qu’à moi, cela arrive à tout le monde.

« En vieillissant, ils savent où se trouvent leurs chaussures, car les chaussures deviennent de plus en plus précieuses à mesure qu’ils vieillissent – et probablement beaucoup plus chères, donc ils gardent leurs chaussures en sécurité.

« Mais les petits, si vous les mettez sur l’étagère en entrant, il faut que les chaussures soient là. »

Nous avons déjà expliqué à quel point Zoé se sentait frustrée après avoir déjà vu le stock de Noël chez B&M – car il est trop tôt pour dépenser de l’argent en cadeaux.

Zoé a révélé qu’elle venait juste de surmonter le coût de l’équipement des enfants pour la rentrée scolaire – avec peu d’argent de côté pour commencer à penser à Noël.

« Cela arrive de plus en plus tôt chaque année », a-t-elle déclaré.

Nous payons pour vos histoires et vidéos ! Avez-vous une histoire ou une vidéo pour The Scottish Sun ? Envoyez-nous un e-mail à [email protected] ou appelez le 0141 420 5200