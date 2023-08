"Je Suis Mal…": Infirmière britannique en note après avoir tué 7 nouveau-nés en un an

Une infirmière britannique a été reconnue coupable vendredi du meurtre de sept nouveau-nés et d’avoir tenté d’en assassiner six autres dans l’unité néonatale de l’hôpital où elle travaillait, devenant ainsi le tueur d’enfants le plus prolifique du Royaume-Uni.

Lucy Letby, 33 ans, jugée depuis octobre dernier, a été accusée d’avoir injecté de l’air à ses jeunes victimes, malades ou nées prématurément, de les avoir suralimentées avec du lait et de les avoir empoisonnées avec de l’insuline.

Le jury du Manchester Crown Court, dans le nord de l’Angleterre, a rendu tous ses verdicts après avoir délibéré pendant 22 jours.

Lucy Letby a été arrêtée à la suite d’une série de décès de bébés à l’unité néonatale de l’hôpital Countess of Chester, dans le nord-ouest de l’Angleterre, entre juin 2015 et juin 2016.

Décrite par le parquet comme une femme « calculatrice » qui utilisait des méthodes de mise à mort qui « ne laissaient pas beaucoup de traces », Lucy Letby avait nié à plusieurs reprises avoir fait du mal aux enfants.

« Lucy Letby a été chargée de protéger certains des bébés les plus vulnérables. Ceux qui travaillaient à ses côtés ne savaient pas qu’il y avait un meurtrier parmi eux », a déclaré la procureure principale de la Couronne, Pascale Jones, dans un communiqué.

« Maintes et maintes fois, elle a fait du mal à des bébés, dans un environnement qui aurait dû être sûr pour eux et leurs familles », a ajouté le procureur, qualifiant les meurtres de « trahison totale de la confiance placée en elle ».

‘Jouer à Dieu’

Le tribunal a appris que des collègues avaient fait part de leurs inquiétudes après avoir remarqué que Lucy Letby était en poste lorsque chacun des bébés s’est effondré, certains des nouveau-nés ayant été attaqués au moment même où leurs parents quittaient leurs lits.

Le procureur Nick Johnson a déclaré que Lucy Letby avait « incité » ses collègues à croire que la série de décès n’était « qu’une série de malchance ».

Les dernières victimes de Lucy Letby étaient deux triplés, appelés au tribunal les bébés O et P.

L’enfant O est décédé peu de temps après le retour de Lucy Letby de vacances à Ibiza en juin 2016, tandis que l’enfant P est décédé un jour après son frère.

Lucy Letby aurait également tenté de tuer le troisième triplet, l’enfant Q, mais le jury n’a pas été en mesure de se prononcer sur l’accusation.

Johnson a déclaré qu’à ce moment-là, Lucy Letby était « complètement hors de contrôle », ajoutant qu ‘ »elle jouait en fait à Dieu ».

Lucy Letby a été arrêtée et relâchée deux fois. Lors de sa troisième arrestation en 2020, elle a été officiellement inculpée et placée en garde à vue.

Lors de perquisitions à son domicile, la police a trouvé des papiers d’hôpital et une note manuscrite sur laquelle Lucy Letby avait écrit : « Je suis diabolique, j’ai fait ça. »

Lucy Letby a ensuite tenté d’expliquer la note en disant qu’elle l’avait écrite après avoir été affectée à des tâches de bureau après la mort des deux triplés.

‘Quelque chose ne va pas’

Elle a dit que la décision de la retirer de ses fonctions médicales lui avait donné l’impression d’avoir « fait quelque chose de mal ».

L’avocat Ben Myers, défendant Lucy Letby, a déclaré au tribunal qu’elle était « travailleuse, profondément engagée » et « adorait son travail ».

Il a souligné la santé fragile des bébés, dont beaucoup sont nés prématurément, et a déclaré que l’unité néonatale était surchargée et en sous-effectif.

Lucy Letby a également suggéré qu’un « gang » de quatre médecins expérimentés l’avait blâmée pour couvrir les défaillances de l’hôpital.

Lorsque Lucy Letby a pris la parole lors de son procès, elle a insisté sur le fait qu’elle « avait toujours voulu travailler avec des enfants » et a déclaré qu’il était « dévastateur » de découvrir qu’elle était responsable des décès.

L’affaire a ravivé les souvenirs de deux des infâmes meurtriers médicaux britanniques, le docteur Harold Shipman et l’infirmière Beverley Allitt.

Shipman, un médecin généraliste, s’est pendu en prison en 2004, quatre ans après avoir été reconnu coupable du meurtre de 15 de ses patients.

Une enquête publique ultérieure a conclu qu’il avait tué environ 250 patients avec des injections mortelles de morphine entre 1971 et 1998.

Allitt – une infirmière surnommée «l’ange de la mort» – a été emprisonnée à vie en 1993 après avoir été reconnue coupable du meurtre de quatre jeunes enfants dont elle avait la charge, d’avoir tenté d’en assassiner trois autres et d’avoir causé des lésions corporelles graves avec intention à six autres.

