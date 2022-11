Je suis maintenu en vie par les câlins de ma fille car notre maison est glaciale – nous ne pouvons pas nous permettre de la chauffer

Un PAPA vivant dans une maison glaciale qu’il n’a pas les moyens de chauffer dit qu’il est maintenu en vie par les câlins de sa fille.

Ian Copete, 41 ans, compte sur les boissons chaudes et les câlins de Lyra, neuf ans, après que les factures d’énergie de sa maison familiale soient passées de 150 £ par mois à 400 £.

Ils disent que cela ne leur a pas laissé d’autre choix que de laisser le chauffage éteint jusqu’en décembre dans leur petit appartement à deux lits – et d’utiliser parfois la chaleur du four lorsqu’il est allumé.

L’enseignant du primaire de High Wycombe souffre d’insuffisance rénale chronique depuis sa naissance, ce qui lui a valu d’avoir subi quatre greffes de rein dans sa vie.

En raison des mesures de réduction des coûts du NHS, il ne peut faire de dialyse que pendant les 12 heures minimales requises à l’hôpital chaque semaine, au lieu des 20 heures par semaine dont il a besoin pour rester en assez bonne santé pour travailler.

En conséquence, il doit choisir entre la dialyse à domicile à grands frais pour rester en assez bonne santé pour travailler, ou ne pas travailler.

L’épouse de Ian, Heather, 41 ans, et sa fille Lyra ont donc dû être sur place pour le couvrir de couvertures et lui faire des câlins – et lui apporter des boissons chaudes pour le garder au chaud.

Pire encore, le plafond des prix de l’énergie l’a à peine affecté car le plafond est basé sur la consommation moyenne d’énergie par mois, laissant la famille massivement déboursée même avec l’aide sociale du gouvernement.

Ian a déclaré: “C’est terrible, mais je me sens presque chanceux d’avoir eu la maladie toute ma vie, car cela signifie que je peux passer à travers et je suis habitué à ce que je ressens – où d’autres patients peuvent ressentir un tel choc face aux symptômes et la plupart ne peut pas fonctionner.

“J’essaie de faire jusqu’à 20 heures de dialyse par semaine parce qu’évidemment, plus vous en faites, mieux vous vous sentez et vous êtes en meilleure santé.

“Les reins normaux fonctionnent tout le temps, mais les miens sont totalement inactifs, donc en fait, la seule fois où j’ai une fonction rénale, c’est pendant que je suis sous dialyse.”

Il dit que sa femme propose des idées d’économie de chaleur et que de grands rideaux épais aident à conserver la chaleur.

La famille laisse le four ouvert après l’avoir utilisé pour obtenir une chaleur supplémentaire, et ils utiliseront la sécheuse pour chauffer leur maison et sécher les vêtements en même temps.

Ian dit : « C’est mieux que rien, et nous avons beaucoup de couvertures. Nous devrions pouvoir mettre le chauffage en marche, mais nous sommes déterminés à essayer de le faire jusqu’en décembre car nous ne pouvons pas nous le permettre.

“Ma fille Lyra viendra m’apporter des couvertures, elle me préparera une boisson chaude, me fera un câlin, elle a été formidable.

”Mais elle ne devrait pas avoir à le faire – nous devrions pouvoir nous permettre d’allumer le chauffage.

“C’est une petite fille incroyable, et elle mérite l’attention et la possibilité de voir les lumières de Noël et moi d’être à la maison.

” Nous voulons juste lui donner autant de vie que possible parce qu’elle la gagne au quotidien. ” Heather dit qu’elle se sent impuissante en le regardant frissonner sous une couverture.

Sa femme s’est dite fière de voir sa fille passer à l’action pour aider son père.

Elle a déclaré: “Lyra est si gentille avec lui, elle l’enveloppe dans une couverture et elle le câline pour le garder au chaud.

” Nous nous ressaisissons simplement en équipe parce que c’est la seule façon de traverser ces moments difficiles. ” Ian dit que les mesures d’économie et la demande des patients dans les hôpitaux du NHS pour la dialyse ont signifié que les patients subissent une ‘ taxe fictive ‘ sur leur santé en payant les factures énergétiques nécessaires pour rester en bonne santé et travailler.

Ian a déclaré: “Nous avons dû ajuster nos dépenses. Je travaille à plein temps, ce qui aide, car de nombreux autres patients dans ma position ne peuvent pas travailler.

“Ma femme doit commencer les achats de Noël en janvier après le Noël suivant, nous avons donc des choses à lui offrir – nous devons y penser longtemps à l’avance.

“Le problème que beaucoup de gens qui doivent dialyser ont maintenant est qu’ils ont peur de le faire eux-mêmes à la maison, combiné maintenant avec le coût, ce qui signifie que beaucoup ne veulent plus le faire qu’à l’hôpital.”

Il dit que cela ne le dérange pas d’aller à l’hôpital, mais qu’il déteste être loin de chez lui et de sa fille.

Il dit: “J’ai raté deux de ses anniversaires et un nouvel an parce que j’ai déjà été à l’hôpital, ce qui est terrible car je ne peux rien y faire, alors quand je peux être à la maison, je veux être à domicile.

“L’annonce du gouvernement l’autre jour d’augmenter l’aide que nous recevons en fonction de l’inflation ne nous affecte pas avant avril, donc cela ne nous aide pas vraiment car nous aurons déjà traversé l’hiver.”