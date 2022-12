Je suis maintenant maigre après avoir dépensé une fortune dans des marchés de Noël arnaques – j’ai des sentiments forts pour la nourriture

WINTER Wonderland a été surnommé une “arnaque” après qu’une fille a dit que cela lui avait laissé “la peau”.

Scarlett Gladwin est allée au Winter Wonderland de Hyde Park et a mis en ligne un vlog sur TikTok montrant à ses abonnés la nourriture qu’elle a achetée.

Elle a noté cinq articles du marché sur dix et a publié ses opinions pour avertir les autres avant qu’ils ne déboursent leur argent durement gagné.

Scarlett a sous-titré sa vidéo et a écrit: “Je suis maigre maintenant.”

Scarlett a d’abord évalué les chips tornade controversés vendus dans l’un des stands et leur a donné un généreux huit sur dix.

The Sun Online a déjà visité le marché de Hyde Park et a découvert que la pomme de terre sur un bâton était au prix de 7 £

Quelqu’un a commenté la vidéo: “Fille, tu as gaspillé environ 10 000 £ de chips de tornade là-bas” alors que les tranches de pomme de terre se sont cassées et sont tombées au sol.

Ensuite, le créateur de contenu a goûté un bretzel de pizza super au fromage et l’a marqué sept.

Mais un chocolat chaud Baileys réchauffant a été le meilleur buteur de Scarlett, obtenant la note maximale à 10/10.

Le prix moyen d’une tasse de coco ordinaire à Winter Wonderland cette année était entre 4 et 5 £, selon MyLondon

Les fraises enrobées de chocolat “saines et délicieuses” suivaient de près et méritaient un 9 sur 10.

Sa portion de macaroni au fromage s’est classée dernière avec un cinq sur dix car elle l’a décrite comme “un peu aqueuse”.

Tel que rapporté par MyLondon, le coût du Ho-Ho Hog Mac and Cheese de The Mac Factory coûte 10 £, en hausse d’un peu plus d’une livre par rapport à l’année dernière.

D’autres visiteurs déçus se sont tournés vers les médias sociaux pour partager leurs frustrations face aux prix élevés.

Une personne s’est rendue sur Facebook et a fulminé : “Je dirais que c’est une arnaque totale, si chère et trop chère.”

Une autre personne a ajouté: “C’est une grande fête foraine, tout est hors de prix, et ce n’est même pas comparable à un bon marché de Noël.”

Un autre parent s’est empressé de se joindre en ajoutant : “[The] les enfants vont s’amuser. Cher oui, trop cher bien sûr, mais faites quelques trajets puis partez et mangez avant de partir, cela aide.”

Pendant ce temps, quelqu’un d’autre a simplement dit: “C’est une arnaque.”

Un couple qui a visité l’attraction saisonnière a dépensé 176 £, ce qui leur a fait mal aux “poches”.

Le couple a également révélé dans une vidéo TikTok comment ils avaient dépensé plus de 35 £ en nourriture au total tout au long de la soirée.

Mais la dépense la plus importante a été de loin un énorme 60 £ dépensé pour des jeux avec le TikToker se filmant en train de tirer des paniers de basket-ball et d’abattre des cibles avec un ballon.

Alors que les Britanniques à travers le pays luttent ce Noël au milieu de la crise du coût de la vie paralysante, beaucoup ont rejeté Winter Wonderland comme une journée festive et amusante.

Mais ce n’est pas le seul marché de Noël à pratiquer des prix élevés.

Des parieurs enragés ont critiqué les étals de Manchester comme n’étant pas assez Noël, les vendeurs proposant à la place une gamme de plats et de boissons hors de prix.

Les Britanniques indignés ont affirmé qu’il serait “moins cher d’aller en Allemagne” que de rester à Manchester car le coût des hôtels et des transports monte en flèche.

Un autre a expliqué que lui et son partenaire avaient été « arnaqués » après que leur facture pour deux tasses de cacao soit passée à 16 £ – et lorsqu’ils sont revenus plus tard, ils ont vu qu’elle avait augmenté à 18 £.

