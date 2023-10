Je suis l’un des hommes les plus grands du monde : ma tête sort du toit ouvrant de ma voiture et je suis devenu trop grand pour mes vêtements d’adulte à 12 ans… maintenant je veux l’amour

L’UN des hommes les plus grands du monde, devenu trop grand pour ses vêtements d’adulte à 12 ans, est maintenant à la recherche de l’amour après s’être lassé de sortir seul la tête par le toit ouvrant.

Jannik Konecke, 23 ans, est officiellement l’homme le plus grand d’Allemagne avec ses 7 pieds 4 pouces et est traité comme une célébrité dans sa ville natale.

Jannick Konecke mesure 7 pieds 4 pouces et a du mal à faire les choses de tous les jours comme conduire une voiture

Le géant de 23 ans est à la recherche d’une petite amie

L’homme énorme n’a jamais eu de petite amie auparavant, mais dit qu’il est maintenant temps pour lui de s’installer.

Il ne se soucie pas de la taille de son nouvel amant et pense que tant qu’ils ont une bonne personnalité, ils s’entendront bien.

Jannik comprend pourquoi certaines femmes seraient rebutées par la plus grande célébrité allemande.

Il a déclaré dans un documentaire YouTube sur lui-même : « Ce qui est très difficile, c’est d’être aux yeux du public.

« Tout le monde ne peut pas gérer ça, mais c’est ma vie et je dirai, d’accord les gens, oui, bien sûr, nous pouvons prendre une photo. »

L’homme géant ne peut pas passer à travers des portes de taille moyenne et n’a aucune chance de se faufiler dans des voitures normales ou d’enfiler une chemise et une cravate d’homme ordinaire.

Depuis l’âge de 12 ans, les vêtements sont tout simplement devenus trop petits car Jannik mesurait un énorme 8XL, ce qui signifie que seuls certains magasins envisagent même de stocker ses tenues indispensables.

Pour les pantalons, il peut trouver une poignée d’options en ligne et en magasin, mais c’est pour les hauts que le grand homme se retrouve à court de rien sur le marché.

Jannik, qui vit à Hanovre, a toujours été un enfant de grande taille, mais il pense qu’il a commencé à grandir au-dessus de la normale alors qu’il consommait en moyenne 24 yaourts et 12 litres de lait par semaine.

Trouver un emploi a toujours été difficile pour Jannik, car les choses normales ne lui conviennent pas souvent.

Il s’est essayé à devenir mécanicien de systèmes, mais lorsqu’il n’y est pas parvenu, il a visé un peu plus grand et a essayé de devenir un lutteur professionnel, suivant les traces tout aussi grandes d’André le Géant et du Grand Khali.

Après avoir échoué et être devenu un mannequin taille plus, il a commencé à se concentrer sur le fait de devenir le plus grand bodybuilder du monde et une mégastar des médias sociaux.

Il s’entraîne régulièrement au gymnase, essayant d’une manière ou d’une autre d’obtenir une silhouette encore plus grande.

Du côté des réseaux sociaux, il a rencontré beaucoup de succès.

Avec 29 000 abonnés sur Instagram et 142 000 abonnés sur TikTok, les réseaux sociaux sont désormais son métier à plein temps.

Son TikTok le plus vu compte 7,2 millions de vues et montre une petite femme essayant ses énormes chaussures de taille 18,5.

Ses autres vidéos populaires, vues des millions de fois, le montrent tenant des objets de taille normale dans ses énormes mains et les éclipsant d’une manière incroyable.

Il rêve de devenir un jour une star de cinéma et de jouer dans des publicités afin que les gens voient le grand géant sympathique pour ce qu’il est vraiment et pas seulement pour sa taille.

La personne la plus grande de tous les temps est le sultan Kösen, qui mesure 8 pieds 3 pouces, soit presque un pied de plus que le géant allemand.

Il s’est rendu à Moscou en 2021 dans le but de trouver une nouvelle épouse qui puisse « l’adorer pour toujours », après que son premier mariage avec une femme de 1,70 m s’est soldé par un divorce après plusieurs années.

Le Guinness World Records indique qu’il n’a enregistré que dix cas confirmés ou fiables de personnes mesurant plus de 8 pieds dans l’histoire.

Ils ont également noté que seulement 50 personnes mesuraient plus de 7 pieds 5 pouces sur la planète aujourd’hui.

Rumeysa Gelgi, 25 ans, mesure 7 pieds 0,7 pouces et souffre d’une maladie génétique rare appelée syndrome de Weaver, qui la fait grandir.

Elle est officiellement la femme la plus grande du monde et aime être différente.

Mesurant plus de 7 pieds, Jannik fait partie d’un groupe très rare de personnes extrêmement grandes.

Jannik est une célébrité en Allemagne et il est constamment arrêté pour des photos afin que les gens puissent comparer leur taille à la sienne.