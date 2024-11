« Je suis l’industrie ! » : Keke Palmer parle d’être la reine du contenu à Hollywood | Films

jeÀ une époque où les médias sociaux ont fait de nous tous des produits à promouvoir, Keke Palmer est toute une foutue entreprise. En tant que conglomérat multimédia et multiplateforme à une seule femme, l’homme de 31 ans joue dans des films acclamés (le film de braquage de strip-teaseuse Hustlers, volé aux Oscars; l’hybride science-fiction-western-horreur de Jordan Peele en 2022, Nope), publiant de la musique pop R&B ( dont Virgo Tendencies, Pt II de 2020), animant des jeux télévisés (le mot de passe produit par Jimmy Fallon sur NBC), des talk-shows (Just Keke sur BET, plus un passage sur Good Morning America) et son propre podcast (Baby, This Is Keke Palmer), tout en servant régulièrement des mèmes impertinents aux hordes Internet affamées avec autant de désinvolture que McDonald’s sert des frites. C’est comme Keke Palmer l’écrit dans l’introduction de son nouveau livre Master of Me : The Secret to Controlling Your Narrative – à la troisième personne diva, bien sûr – Keke Palmer peut tout faire, chérie !

Ce matin, cela signifie être à New York pour enregistrer des dialogues supplémentaires sur son nouveau film et terminer le montage d’une nouvelle émission de télévision qu’elle produit, puis passer un peu de temps à regarder Sesame Street avec son fils de 20 mois, Leodis, avant nous nous esquivons pour trouver un endroit tranquille pour continuer notre conversation vidéo sur Master of Me – qui, dit-elle, n’est pas exactement un mémoire. «Je pense que je m’oppose au mot parce qu’il me semble tellement moi, moi, moi», dit-elle.

Une longueur d’avance… Palmer avec Laurence Fishburne dans le film Akeelah and the Bee de 2006. Photographie : Alamy

Elle tient son téléphone-appareil photo sous son menton pendant qu’elle marche, parle et mâche du chewing-gum, donnant une vue en contre-plongée de ses lunettes surdimensionnées à monture carrée, de ses cheveux mi-longs lisses et de sa casquette de baseball. Il y a beaucoup à jongler, mais Palmer ne manque pas un instant lorsqu’elle expose sa philosophie de la performance en tant que service public, avec cette cadence caractéristique et chantante du prédicateur. « Même s’il s’agit de moi, il s’agit de la façon dont mes histoires reflètent [the reader’s] des histoires… Je voulais vraiment que cela se sente assez communautaire.

À cette fin, Master of Me combine les éléments habituels de l’autobiographie de célébrités : un aperçu des hauts et des bas de sa carrière, des expressions complètes de gratitude envers ses mentors et des détails sur sa vie personnelle (à savoir la rupture avec le père de son fils, Darius Jackson, qui a incité une piste dissidente d’Usher dans sa direction) avec un fort sentiment de la mission d’autonomisation des lecteurs de Palmer. Les titres des chapitres incluent Affirmations pour Keke (et toute autre personne ayant besoin d’entendre ceci) et Pour mes méchants entrepreneurs, tandis que chaque section est complétée par un « exercice d’auto-évaluation » à choix multiples. « Si je demande à quelqu’un d’acheter un livre, je veux vraiment que ce soit comme si c’était quelque chose dont vous allez beaucoup vous servir, vous savez? » dit-elle.

La création de contenu est une excellente chose à exploiter et à diversifier votre portefeuille… mais je ne faisais en réalité que suivre le bug de la créativité

Multitâche, à la fois par vocation et par nécessité, Palmer a tiré le titre de son livre d’une variation plus longue et moins désobligeante de l’adage : « Un touche-à-tout n’est maître de rien », cite-t-elle maintenant, après avoir trouvé un canapé sur lequel s’installer, « mais c’est souvent mieux qu’un maître en un ! C’est ce dernier morceau qui a résonné : « Voilà, c’est la vérité ! Parce que si je me concentre uniquement sur une chose, alors tout mon pouvoir y est consacré, au lieu de me maîtriser, ce qui est la chose la plus difficile à faire, mais cela vous rend capable de faire plus.

Si cela semble solipsiste, notez que cela correspond également à son analyse plus large de l’histoire économique : « Ce dicton était populaire pendant la révolution industrielle, alors bien sûr, ils veulent que vous maîtrisiez un métier particulier, car cela aide l’industrie. Nous entrons maintenant dans une nouvelle époque où il ne s’agit plus de l’industrie ; Je suis l’industrie. Je me mets au centre, je ne donne pas tout à une seule entreprise.

Il n’en a pas toujours été ainsi. Palmer est devenue une enfant interprète, se donnant entièrement à deux sociétés en particulier, Disney et Nickelodeon. Aujourd’hui, elle se décrit, non sans fierté, comme diplômée de « la Disney School », un établissement informel mais influent qui compte notamment Selena Gomez, Ryan Gosling et Zendaya. Qu’a-t-elle appris là-bas ? «C’est un peu dans le style vaudevillien ou MGM», dit-elle, faisant référence au studio hollywoodien de l’âge d’or responsable du développement de Judy Garland. «Ils vous apprennent simplement à être un artiste aux multiples facettes et à vous réorienter de toutes les manières possibles. Parce que, essentiellement, c’est ce qu’ils essaient de faire en tant qu’entreprise : obtenir le meilleur rapport qualité-prix.

Palmer avait neuf ans lorsqu’elle a commencé à travailler et à peine 12 ans lorsqu’elle est devenue le principal soutien de famille de sa famille : maman Sharon, papa Larry, sœur aînée Loreal et frères et sœurs jumeaux cadets Lawrencia et Lawrence. Cela a dû perturber la dynamique à la maison ? « C’est certainement le cas », déclare Palmer, qui répond à chaque question avec une sincérité attachante. « C’était bizarre pour moi. »

Western bête… Keke Palmer, au centre, avec Daniel Kaluuya et Brandon Perea dans Nope de Jordan Peele. Photographie : Images universelles/AP

Ils ont cependant réussi à rester proches, ce que Palmer attribue à une culture familiale de collaboration flexible et d’évitement des rôles de genre traditionnels : « Parce que c’est ce à quoi la vie nous appelle tous… Vous savez, je regarde aujourd’hui ce que les enfants disent en ligne – et par « les enfants », je veux dire les gens, tout le monde – nous avons ces idées étranges sur ce que signifie être un homme ou une femme, et c’est tellement strict. Mes parents ont rebondi pour jouer tous les rôles différents.

Le plus étrange, après réflexion, était le comportement des autres adultes de l’industrie, ceux extérieurs à sa famille. «Surtout en tant qu’enfant noir. C’était un type d’énergie du type « Tu es trop bien pour être ici… tu mérites de faire partie d’une famille différente ». C’est comme si, eh bien, cette famille était la mienne. Ce n’est pas grave s’ils viennent du Midwest ou s’ils ne ressemblent pas à ce que vous pensez qu’ils devraient ressembler. Il y avait cet élitisme qui s’est projeté sur mes parents, même si ce sont eux qui m’ont élevé pour devenir la personne que je suis ; la personne dont les gens pensent qu’elle ne pourrait pas être leur enfant.

Les interactions inconfortables ne se sont pas arrêtées là non plus. Dans Master of Me, Palmer détaille plusieurs rencontres, sur le plateau et en dehors, qui vont d’un comportement inapproprié à ce qu’elle appelle du « harcèlement sexuel régulier ». A-t-elle depuis développé un instinct pour trier les rumeurs calomnieuses des graves signaux d’alarme ? « Eh bien, parfois, c’est tout simplement ‘cette personne ne m’a rien fait' », dit-elle avant de se calmer. « Mais j’ai appris que cela ne veut vraiment rien dire. »

En fin de compte, dit-elle, « si ce sont des principes que vous respectez, alors vos actions et les personnes avec lesquelles vous traitez doivent s’aligner ». Cela dit, elle ne voudrait pas être confondue avec une base de données omnisciente des méfaits des célébrités : « Je pense que c’est aussi quelque chose que nous supposons parfois de nos jours : que tout le monde sait ce que tout le monde a fait ! Tu sais, parfois tu ne sais pas ! Vous ne lisez pas ou vous n’y prêtez pas attention ! Et il est juste de dire ‘Attendez une minute, je ne connaissais pas tous les détails’ ou ‘Je ne suis pas sûr’.»

La prochaine étape… Keke Palmer se produira au festival de musique Outloud à Hollywood en juin de cette année. Photographie : Sarah Morris/WireImage

Cependant, Palmer est généralement branchée sur le discours, car lorsqu’elle a quitté la célébrité enfantine, ce sont les médias sociaux qui lui ont permis de s’imposer en tant que méchante entrepreneure autonome. «La création de contenu est une excellente chose à exploiter et à diversifier votre portefeuille», dit-elle, ressemblant à l’un des frères de Wall Street que son personnage escroque dans Hustlers. « J’aurais aimé pouvoir dire que j’ai immédiatement su que c’était mon chemin vers la liberté, mais en réalité, je ne faisais que suivre le virus de la créativité. » Elle a commencé à produire des sketchs et des croquis sur TikTok, Instagram et Snapchat, ce qui a ensuite conduit à des opportunités plus traditionnelles, comme celle d’entrer dans l’histoire du théâtre musical en tant que première Cendrillon noire de Broadway en 2014. Même aujourd’hui, si vous suivez Keke « Gardez un emploi « Palmer (comme ses fans la surnomment affectueusement) au cinéma et à la télévision, vous ne voyez qu’une fraction de sa production totale.

Pendant ce temps, elle maintient cette diversité de portefeuille en ayant toujours plusieurs projets en cours. En plus de Master of Me, cela inclut actuellement une co-vedette avec le musicien en tête d’affiche de Glastonbury, SZA, dans un prochain film produit par Issa Rae ; un rôle aux côtés de Keanu Reeves et Seth Rogan dans le premier long métrage d’Aziz Ansari, Good Fortune, et des clips vidéo taquins pour son groupe de filles semi-satirique – mais apparemment entièrement fonctionnel –, DivaGurl. «C’est un peu ma version de Spinal Tap», dit-elle.

Ce sont également les réseaux sociaux qui ont permis à Palmer de mettre en valeur sa personnalité de carte de visite ; le « Moi » qu’elle a réussi à maîtriser et à monétiser. C’est ce qui a persuadé Jordan Peele de la lancer dans Nope sans audition, et cela l’a liée à la co-star de Hustlers et collègue multitâche Jennifer Lopez. « Elle a toujours eu cette ambiance de ‘Je t’aime bien’ envers moi… Tu sais, son cul est vraiment toujours ‘Jenny from the Block’. Elle est vraiment réelle comme ça.

Rires présents… Palmer, au centre, animant Saturday Night Live en 2022, avec SZA et Natasha Lyonne. Photographie : NBC/Will Heath/Getty Images

Le personnage de Keke Palmer est moins « du Block », plus « de la comédie musicale en coulisses », en partie à cause de l’éthique du spectacle à l’ancienne qui lui a été inculquée depuis son enfance. Elle appelle tout le monde « chérie » ou « bébé », par exemple, quelles que soient les circonstances ou l’ancienneté. « J’ai remarqué quand j’étais adolescente que des gens comme Whitney Houston, toutes les femmes vraiment fabuleuses, disaient toujours ‘chéri’, ‘bébé’ aux gens », explique-t-elle. Cela se marie bien avec sa gamme de slogans faits maison, tels que « Désolé pour cet homme » (résultant de son incapacité à identifier l’ancien vice-président américain Dick Cheney) et « Le gag est… », qui est généralement accompagné de quelques slogans. agression vaudevillienne devant la caméra.

Le gag ici est que, à tous autres égards, Palmer est un millénaire résolument moderne. Elle est obsédée par l’astrologie (« Ce n’est pas exactement comme la science… Mais c’est un peu comme la science »), décrit le rôle des présidents américains comme « la forme la plus extrême d’influenceur » et – la plus codée par les millénaires – a appris à surfez sur les vagues de la gig economy et des médias sociaux, sans sombrer.

«Je ne sais pas si j’ai une vie extrêmement salace et intéressante», dit-elle lorsque je lui demande comment elle décide ce qu’elle veut partager publiquement et ce qu’elle doit retenir. « Mais cela ne peut pas être uniquement destiné au divertissement, cela doit avoir une signification plus large. Pas en termes de paix mondiale, mais si je veux devenir personnel, si je veux être réaliste avec vous, alors en quoi cela peut-il être utile ? Keke Palmer n’a peut-être que 31 ans, mais dans ses années d’ancienne enfant star, cela représente environ 100 ans.

Master of Me: The Secret to Controlling Your Narrative de Keke Palmer est publié par Orion le 19 novembre.