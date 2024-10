«Je suis libre parce que j’ai plaidé coupable au journalisme» – Assange — RT World News

Le fondateur de WikiLeaks a fait sa première apparition publique depuis sa sortie de prison

Le fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a exhorté les législateurs européens à agir contre le soulèvement. « répression transnationale » du journalisme par les grandes puissances lors d’un discours prononcé mardi devant l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). Il s’agissait de sa première apparition publique depuis sa sortie de prison fin juin.

Assange a passé des années enfermé dans une prison de haute sécurité au Royaume-Uni alors qu’il luttait contre son extradition vers les États-Unis, qui l’accusaient d’avoir obtenu et divulgué illégalement des informations classifiées relatives à la défense nationale. En juin, il a conclu un accord de plaidoyer avec le ministère américain de la Justice, reconnaissant formellement une certaine culpabilité et renonçant à tout recours juridique, par exemple auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, en échange de la liberté.

«Je veux être totalement clair. Je ne suis pas libre aujourd’hui parce que le système a fonctionné. Je suis libre aujourd’hui, après des années d’incarcération, parce que j’ai plaidé coupable au journalisme. » » a-t-il déclaré aux membres de la commission des affaires juridiques de l’APCE à Strasbourg.

Dans son témoignage, Assange a raconté sa situation juridique difficile et ce qu’il a appelé un « Campagne de représailles » par la CIA sous la direction de Mike Pompeo pendant la présidence de Donald Trump. Selon les médias et d’autres documents, l’agence a mené une vaste campagne de surveillance contre l’éditeur, sa famille et ses associés. Il aurait envisagé d’enlever ou de tuer Assange alors qu’il était protégé par l’asile politique à l’ambassade d’Équateur à Londres.















Assange a déclaré que, même si son histoire personnelle était déchirante, d’autres personnes se trouvant dans la même situation ne bénéficiaient pas du même niveau de publicité et de soutien international. Pendant ce temps, le monde a radicalement changé depuis qu’il a fondé WikiLeaks, a-t-il ajouté.

« Je vois plus d’impunité, plus de secret, plus de représailles pour avoir dit la vérité et plus d’autocensure. » dit-il. « Il est difficile de ne pas faire le lien entre les poursuites engagées contre moi par le gouvernement américain – le fait qu’il ait franchi le Rubicon en criminalisant le journalisme au niveau international – et le climat froid qui règne actuellement en faveur de la liberté d’expression. »

Les États-Unis ont réussi à abuser des procédures judiciaires européennes pour exercer des représailles contre un éditeur et ont été encouragés à utiliser à nouveau le même modèle, comme le font d’autres pays, a affirmé Assange.

« Lorsque des nations puissantes se sentent en droit de cibler des individus au-delà de leurs frontières, ces individus n’ont aucune chance à moins qu’il n’y ait de solides garanties en place et un État disposé à les faire respecter. Sans eux, aucun individu n’a l’espoir de se défendre contre les vastes ressources qu’un État agresseur peut déployer. » il a prévenu.

C’est aux gouvernements européens de veiller à ce que « La liberté d’expression et la liberté de publier la vérité ne sont pas des privilèges réservés à quelques-uns mais des droits garantis à tous. » a-t-il conclu.