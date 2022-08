Je suis l’homme le plus tatoué de Grande-Bretagne… J’adore mon encre mais le personnel du magasin m’a viré pour EFFRAYER les clients – c’est une discrimination

L’homme le plus tatoué de Grande-Bretagne a l’air si effrayant que le personnel du supermarché l’expulse des magasins.

Keith Gordan, 66 ans, a à peine un pouce de peau découvert par l’encre avec toute sa tête, ses globes oculaires et des parties de son oreille interne passant sous l’aiguille.

Après avoir joué avec des tatouages ​​​​à l’adolescence, Keith a tout fait après ses 52 ans 1 crédit

Keith a dit qu’il ressentait un sentiment d ‘«euphorie» chaque fois qu’il recevait un nouveau morceau d’ar 1 crédit

Le père de famille d’Essex dit qu’il reçoit des réactions étranges de la part des gens quand ils le voient – ​​mais apprécie parfois l’attention.

Keith est devenu furieux lorsqu’un employé du supermarché lui a dit qu’il n’était pas le bienvenu dans leur magasin lors d’un voyage en famille à Brighton.

L’homme de 66 ans, de Romford, Essex, a déclaré: “Je ne pouvais pas croire qu’il ait eu l’audace de venir me voir et de commenter mon apparence devant mes enfants.

“C’est mon corps, mon choix et son comportement était discriminatoire dans tous les sens du terme.

“Ce membre du personnel déteste manifestement les tatouages ​​et a un problème avec les gens qui en ont et il ne pouvait pas se contrôler – c’est dégoûtant.

“J’étais tellement en colère que je suis rentré chez moi et que je me suis plaint au supermarché et, heureusement, ils ont pris la responsabilité.”

Keith a ensuite reçu des excuses et un bon de 20 £ après l’incident.

Le père de trois enfants a reçu de l’encre pour la première fois à 17 ans, mais a subi plusieurs greffes de peau quatre ans plus tard pour les retirer.

Il a ensuite vécu sans tatouage jusqu’à l’âge de 52 ans, lorsqu’il a soudainement décidé que son ancien art corporel lui manquait.

Il est donc retourné au salon de tatouage pour se réinventer, mais cette fois, il a poussé le regard vers de nouveaux extrêmes.

Après s’être fait enlever l’art corporel dans sa jeunesse, Keith a bouclé la boucle – tatouant la majeure partie de son corps, même ses paupières.

Quatorze ans plus tard, il n’a presque plus de peau découverte et Keith a dépensé des dizaines de milliers de livres pour ses tatouages.

Et, le père dit maintenant qu’il s’est réinventé comme “le gars le plus cool d’Essex”.

Keith a déclaré: “Je ne sais pas combien il y en a au total. J’ai perdu le compte. C’est juste un gros projet.

“Mais me faire tatouer toute la tête a été une expérience très extrême et intense.

“Il y avait un sentiment d’euphorie en sachant que j’avais une autre nouvelle pièce et que j’avais réussi à supporter la douleur.

“Parfois, c’était très, très douloureux, surtout au coin des yeux, de la lèvre et de certaines parties de l’oreille interne – c’était absolument mortel.”

Keith reçoit beaucoup de commentaires positifs sur ses tatouages, mais aussi beaucoup de commentaires négatifs.

Il dit qu’il est frustré par le fait que des étrangers pensent qu’ils ont le droit de le cibler à cause de son apparence unique – mais aime également l’attention positive et être différent.

Le fonctionnaire à la retraite a déclaré: “Beaucoup de gens me regardent de manière agressive.

“Ils ont l’air presque attristés et en colère mais je ne comprends pas pourquoi – c’est moi qui ressemble à ça, pas eux.

“Une partie d’être différent consiste à faire face à des commentaires négatifs et à des personnes ignorantes – mais dans l’ensemble, j’aime l’attention.”