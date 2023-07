Je suis l’homme le plus riche du Royaume-Uni et voici quatre choses que je ferais pour réparer la Grande-Bretagne brisée

Il est l’ancien garçon du domaine du conseil de Manchester qui est devenu l’homme le plus riche de Grande-Bretagne.

Et avec une fortune de 29 milliards de livres sterling qu’il a construite à partir de rien – dont il veut dépenser une partie pour acheter Man Utd – on pourrait penser que Sir Jim Ratcliffe serait un conseiller précieux pour Rishi Sunak et son cabinet.

Sir Jim Ratcliffe révèle les quatre choses qu’il ferait pour réparer Broken Britain Crédit : document

Sir Jim dit: « La police a été émasculée et retirée des rues » Crédit : Alamy

Pourtant, aujourd’hui, il révèle qu’il a renoncé à offrir aux ministres le bénéfice de sa perspicacité.

Ici, avant la sortie du nouveau livre Grit, Rigor & Humour, Sir Jim rend un verdict accablant sur le gouvernement et explique comment il réparerait Broken Britain à notre rédacteur en chef Ashley Armstrong.

« Je SAIS que nos dirigeants aiment pontifier sur la scène mondiale et s’impliquer dans toutes sortes d’événements externes, mais si je gouvernais le Royaume-Uni, je me concentrerais principalement sur la bonne gestion des services essentiels.

Les soins de santé, la police, l’éducation et l’énergie sont les quatre principaux piliers de toute société moderne – et tous les quatre sont en désordre au Royaume-Uni.

Il n’y a aucune excuse à cela, il suffit d’une gestion compétente.

Ensuite, il y a le manque de soutien à l’industrie.

Le gouvernement et son Autorité de la concurrence et des marchés, qui devraient œuvrer à la reconstruction de notre économie, sont de plus en plus hostiles aux entreprises.

Avec sa taxe ridicule sur les bénéfices exceptionnels de la mer du Nord et les coûts élevés de l’énergie, le gouvernement chasse activement les investissements hors de ce pays.

Quand je vois ce qui se passe, je ne ressens que de la déception.

Les compétences ne sont plus ce qu’elles étaient.

L’énergie est trop chère.

Les syndicats sont devenus agressifs.

C’est une crise qui a besoin d’action, mais ce gouvernement terne semble indifférent.

L’année dernière, la part de l’industrie manufacturière dans le produit intérieur brut (PIB) avait chuté de moitié pour s’établir à seulement 8 % au cours des 20 dernières années, selon la Banque mondiale, tandis que l’Allemagne n’est encore qu’à deux points en dessous de son chiffre de 2002 de 20 % cent.

Et nous sommes maintenant au bas de la liste parmi les grandes économies.

Mais si nous réduisons les coûts, les industries viendront – même certaines de celles qui sont sous pression, comme la sidérurgie. C’est la lumière au bout du tunnel.

En matière d’énergie, l’Europe a ignoré la science et a eu peur du gaz de schiste tout en laissant les militants des minorités dicter sa stratégie nucléaire.

J’ai parlé au gouvernement des avantages du nucléaire et du schiste en particulier, mais cela entre par une oreille et sort par l’autre.

J’ai donc maintenant moins de conversations, parce que je n’ai que peu de temps et j’ai découvert que je perds mon temps – à chaque fois.

Si vous regardez la taille de notre économie, elle est d’environ 2 000 milliards de livres sterling, dont le gouvernement en dépense environ 1 000 milliards pour la santé, l’éducation, la police, la sécurité sociale et la défense.

Mais il n’a pas fait un bon travail de gestion de ces domaines clés.

Nous pouvons voir que le NHS ne fonctionne pas.

Je crois que la réponse est plus de régionalisation, avec des hôpitaux spécialisés se concentrant sur des domaines clés de la médecine.

Vous n’avez donc pas de chirurgiens cardiaques dans toutes les villes, mais vous en avez dans quatre ou cinq hôpitaux qui pratiquent la chirurgie cardiaque.

Je déteste le gaspillage, et je suis sûr qu’il y en a beaucoup dans le service de santé.

Vous devez acheter intelligemment.

Si vous regardez notre entreprise, nous avons des ventes d’environ 70 milliards de livres sterling et dépenserions probablement 55 milliards de livres sterling pour acheter des choses.

Sir Jim déclare: «Quand j’étais à l’école, il était très difficile d’obtenir une note A au niveau A. Aujourd’hui, plus de 36 % des enfants obtiennent des A ou A*s Crédit : PA

Nous sommes donc vraiment très bons pour acheter des choses.

Le NHS doit s’améliorer dans ce domaine.

Nous devons également nous pencher sur la santé et l’obésité des enfants.

Je rendrais obligatoire pour les enfants de faire 15 minutes d’exercice chaque jour.

Laisser des enfants de dix ans devenir obèses, c’est accumuler des problèmes.

Mais quand les enfants font de l’exercice régulièrement, ils ont de grands sourires. Nous devons y arriver.

J’ai aussi l’impression que nous avons trop gâché l’éducation. Quand j’étais à l’école, c’était vraiment difficile d’obtenir une note A au niveau A.

Aujourd’hui, plus de 36 % des enfants obtiennent des A ou des A*.

Les politiciens qui interfèrent ont dilué la monnaie.

Ils semblent essayer de dire : « Tout le monde va vraiment très bien. »

Mais personne ne réussit si vous diluez la monnaie.

En ce qui concerne la criminalité, le problème clé pour moi est la présence policière.

La police a été émasculée et retirée des rues.

Si vous vous conduisez mal, ce que vous devez voir si vous tournez au coin de la rue, c’est un policier dont vous savez qu’il ne sera pas content.

Pourtant, Londres vend tous ses commissariats.

Vous ne pouvez pas être un bobby sur le rythme et ne pas avoir d’endroit pour manger un sandwich ou faire pipi.

Au cours des deux derniers siècles, les grandes poussées de croissance de l’économie mondiale peuvent être clairement corrélées avec des changements progressifs du coût de l’énergie.

L’Europe se trouve aujourd’hui incapable d’être compétitive dans les secteurs de l’acier, du ciment, des plastiques et de l’ammoniac (engrais) — le socle d’une économie forte.

Les USA c’est l’inverse.

Près d’un demi-billion de dollars de subventions et d’aides gouvernementales sont désormais en place pour attirer les meilleures énergies et technologies vertes du monde aux États-Unis.

Alors si tu souhaites investir dans l’hydrogène, le captage du carbone, le solaire ou l’éolien, cap vers l’ouest, jeune homme.

Sir Jim dit que le NHS a besoin de plus de régionalisation, avec des hôpitaux spécialisés se concentrant sur les domaines clés de la médecine Crédit : PA