Je suis l’homme le plus lourd du Royaume-Uni – les médecins ont essayé de m’envoyer au zoo pour me radiographier pour une maladie mystérieuse… Je pleure pour m’endormir toutes les nuits

QUAND l’homme le plus lourd de Grande-Bretagne souffrait d’un caillot sanguin présumé et craignait pour sa vie, les médecins ont envisagé de l’envoyer dans un ZOO.

On a dit à Jason Holton, quarante-sept pierres, que la seule machine capable de maintenir sa silhouette massive pendant que son cœur et ses poumons étaient examinés était normalement utilisée par les vétérinaires sur des animaux comme un zèbre.

Jason, cloué au lit, dit qu’il pleure pour dormir tous les soirs parce qu’il est tellement déprimé par son poids Crédit : Ian Whittaker

Jason a fait la une des journaux lorsqu’il a dû être retiré de l’appartement de deux chambres de sa mère par une grue et une équipe de 30 pompiers.

Jason, 33 ans, dit que son corps a enflé « comme le professeur Nutty » lors de son contact avec la mort en janvier dernier.

Les médecins soupçonnaient qu’il avait un caillot de sang et que ses organes internes étaient sur le point de tomber en panne.

Dans le film The Nutty Professor de 1996, Eddie Murphy incarne Sherman Klump, obèse morbide, qui développe une potion minceur instantanée qui le fait gonfler lorsqu’elle se dissipe.

Dans une interview exclusive, Jason a déclaré : « J’étais proche de la mort et j’étais convaincu que j’allais mourir. Je gonflais comme le Nutty Professor et c’était effrayant.

« J’ai commencé à penser que j’allais exploser. Il y avait de gros renflements partout sur moi.

« Quand l’équipe d’ambulance est arrivée, j’ai d’abord refusé de les accompagner parce que je voulais mourir.

« Mais ensuite j’ai pensé à ma famille et à quel point elle serait bouleversée, et j’ai décidé d’essayer d’aller mieux.

« Les médecins soupçonnaient que j’avais un caillot de sang, mais ils ne parvenaient pas à déterminer où, et ils craignaient que mon cœur ait été endommagé et que j’aie besoin d’un stimulateur cardiaque.

« Ma mère était convaincue que j’avais subi une mini-crise cardiaque et mon médecin avait l’air choqué quand il a vu mon état – il était étonné que je sois encore en vie.

« À un moment donné, ils parlaient de m’emmener au zoo de Londres pour faire examiner mon cœur et mes poumons avec un équipement qu’ils utilisent normalement sur les gros animaux comme les zèbres.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai marché »

«Ils ont dit que c’était le seul moyen de radiographier correctement mon cœur.

« Mon médecin était convaincu que c’était la meilleure chose pour moi, mais il a finalement décidé de ne pas le faire.

« Je ne sais pas pourquoi, je pense que c’était à cause du coût. »

L’état de Jason s’est finalement stabilisé après un traitement à l’hôpital East Surrey de Redhill.

Jason, cloué au lit, dit qu’il pleure pour dormir chaque nuit parce qu’il est tellement déprimé par son poids.

Il n’a pas quitté la chambre de son bungalow spécialement adapté d’une valeur de 400 000 £ dans un village du Hampshire depuis six mois parce que ses jambes ne sont plus assez fortes pour le soutenir.

Il doit prendre une énorme quantité de médicaments pour maintenir son rythme cardiaque et sa tension artérielle stables, et pour lutter contre le lymphœdème à l’aine et aux jambes, une maladie chronique qui provoque une rétention d’eau et un gonflement.

Jason a récemment reçu un masque à oxygène pour soulager les troubles respiratoires de l’apnée du sommeil, qui peuvent empêcher les poumons de fonctionner au milieu de la nuit.

Les médecins ont prévenu qu’il ne vivrait probablement pas au-delà de 40 ans.

Il espère maintenant que sa vie sera sauvée grâce à l’injection révolutionnaire de perte de poids Wegovy, le nom de marque du sémaglutide, dont l’utilisation vient d’être approuvée par le NHS.

Le soi-disant vaccin miracle agit en supprimant l’appétit et a aidé certains patients à perdre jusqu’à 30 pour cent de leur poids corporel.

Le traitement réduirait également de 20 pour cent le risque de crise cardiaque, d’accident vasculaire cérébral et de décès et les services de santé affirment qu’il devrait être disponible pour 50 000 patients une fois déployé.

Cependant, Jason a récemment appris la terrible nouvelle que le NHS n’en avait pas, car les fournitures avaient été détournées vers des prestataires privés.

Jason demande au NHS de nouvelles injections de perte de poids pour lutter contre son obésité Crédit : Ian Whittaker

Coincé à la maison, sa seule compagnie est sa mère Leisa, 53 ans, sa principale soignante.

Jason avait trois ans lorsque son père Sultan Nemer est décédé dans un accident de voiture à l’âge de 21 ans.

Retenant ses larmes, il a déclaré : « Les vaccins sont la seule option qui me reste, donc je dois les essayer. Je ne peux pas rester éternellement dans ce lit.

« Je ne me souviens pas de la dernière fois que j’ai marché, c’est terrible. »

Jason garde les stores de sa chambre baissés en permanence pour protéger son intimité.

Les peintures sur son mur, y compris le croquis du singe Follow Your Dreams de Banksy et des scènes de jeux télévisés et informatiques, offrent un peu de répit.

Jason a déclaré : « J’ai de la chance d’avoir ces peintures, car sinon je regarderais les murs toute la journée.

« J’utilise mon ordinateur pour jouer à des jeux et j’écoute de la musique, mais je suis dans ce lit depuis si longtemps que ça me prend la tête.

« Je suis prisonnier dans ma propre maison. J’ai eu un appel avec l’infirmière bariatrique (obésité) l’autre jour et on m’a dit que, pour le moment, aucun vaccin de perte de poids n’était disponible. Nous entendons toujours des choses différentes. Avant, on nous disait qu’il y avait un problème de distribution.

« Maintenant, on nous dit qu’un autre pays paie plus pour ces produits. Le temps presse pour moi. Je dois faire quelque chose avant qu’il ne soit trop tard.

Le combat de Jason contre l’obésité a commencé à la fin de son adolescence, lorsqu’il est devenu accro aux plats à emporter.

Au milieu de la vingtaine, il mangeait 10 000 calories par jour et atteignait son poids maximal de 50 calories.

En octobre 2020, il a fait la une des journaux lorsque ses organes ont commencé à tomber en panne et qu’il a dû être extrait de l’appartement de deux chambres de sa mère à Camberley, dans le Surrey, par une grue et une équipe de 30 pompiers.

Son effondrement en janvier était son deuxième problème de santé grave en six mois après avoir subi une série de mini-crise cardiaque en juin précédent.

Jason fumait plus de 30 cigarettes et buvait 2,5 litres de jus de fruits ainsi que cinq canettes de boissons gazeuses sans sucre par jour.

Il a passé deux mois à l’hôpital Frimley Park où il a dû être transporté via une ambulance spécialement adaptée. Le NHS a décidé qu’il serait transféré dans une maison de retraite privée à Londres.

Lorsque The Sun s’est assis pour parler avec Jason en septembre de l’année dernière, il vivait dans une institution depuis un mois.

Le personnel avait limité sa consommation de liquides, limité son tabagisme et l’avait soumis à un régime strict qui, selon lui, constituait une violation de ses droits humains.

« Trompé la mort à plusieurs reprises »

Malgré sa 3e place, il a déclaré : « Je me sentais comme un détenu dans une maison de retraite. Je n’avais aucune liberté, j’étais leur prisonnier.

« Si je voulais fumer une cigarette, je devais sortir dehors, ce qui était impossible. Je demandais de l’eau à la place et ils refusaient souvent de me la donner.

Après avoir passé deux mois sous les soins de médecins de l’hôpital East Surrey, Jason se sentait suffisamment bien pour rentrer chez lui en mars.

Mais il refuse de retourner à la maison de retraite.

Il affirme avoir réduit sa consommation alimentaire et ses principaux repas se composent désormais de céréales Bran Flakes et de sandwichs au jambon ou aux œufs et à la mayonnaise trois fois par jour.

Ses collations comprennent deux pots de riz Muller et trois paquets de mini cheddars, tous achetés en ligne chez Sainsbury’s.

Une fois par semaine, il s’offre un plat à emporter composé de deux galettes de poisson et de purée de pois du chippie local.

Mais il admet qu’il fume toujours un paquet de cigarettes par jour et boit trois litres de jus de fruits, contenant environ 300 g de sucre, soit dix fois l’apport recommandé par le NHS.

Il a déclaré : « J’ai essayé d’arrêter de fumer à plusieurs reprises, mais c’est difficile. J’ai une personnalité addictive et je n’ai pas grand-chose d’autre à faire de la journée.

Jason reconnaît qu’il a « trompé la mort à plusieurs reprises », mais rêve toujours de pouvoir à nouveau marcher.

Il a déclaré : « La dernière fois que j’ai essayé de marcher, j’ai failli le faire.

«C’était au milieu de la nuit de janvier dernier lorsque j’étais à l’hôpital. J’avais vraiment envie de marcher alors j’ai essayé de me lever du lit, mais ce n’était pas le bon appel.

« J’ai posé les pieds sur le sol, puis j’ai commencé à glisser. Mes pieds ne me retiennent plus. Mon corps en a assez. J’ai crié : « Infirmière ! au sommet de mes poumons.

Jason, cinq ans, avec maman Leisa

Leisa est la principale soignante de Jason et la seule compagnie Crédit : Ian Whittaker

« Quelques-uns d’entre eux se sont précipités pour m’aider à me mettre sur le lit.

« Si j’avais atterri au sol, il m’aurait fallu une éternité pour me relever et tout aurait pu arriver.

« Je sais que j’ai trompé la mort à plusieurs reprises. Mais j’ai décidé que je ne retournerai pas dans la maison de retraite : je vais mourir à l’hôpital ou à la maison. Je suis mieux avec ma mère.

« Le stress d’être dans une maison de retraite n’était pas bon pour ma santé. Une fois de retour à la maison, tout allait mieux.

«Maintenant, je ferais n’importe quoi pour sortir du lit et recommencer à marcher.

« On dit que si je parviens à perdre suffisamment de poids, j’ai une chance de retrouver ma mobilité.

« Je suis convaincu que les injections sont ma dernière chance de me sauver la vie. »