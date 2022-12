Je suis l’homme le plus déchiqueté du monde – je suis méconnaissable après la musculation et vous pouvez voir chaque fibre sous ma peau

Un fanatique de FITNESS connu comme “l’homme le plus déchiqueté du monde” semble méconnaissable après la musculation.

Helmut Strebl, d’Autriche, travaille sur son physique depuis des années – et les résultats sont incroyables.

Un homme semble méconnaissable après avoir construit pendant des années Crédit : Instagram

Helmut Strebl, 54 ans, se consacre à l’entraînement depuis l’âge de 16 ans Crédit : Instagram

Sa définition est si claire que vous pouvez voir la fibre sous sa peau Crédit : Instagram

Aujourd’hui âgé de 54 ans, il a l’air incroyable avec son look haute définition.

Son pack de six semble toujours aussi dur que jamais – avec son surnom de “la machine musculaire” reflétant son engagement constant envers le gymnase.

Helmut a révélé un jour qu’il avait commencé à s’entraîner pour se protéger des intimidateurs qui s’en prenaient à lui alors qu’il était un “faible maigre”.

Il a déclaré à Simply Shredded: “J’ai aimé l’haltérophilie dès le début. Ma première paire de poids pesait cinq kilos pièce.

“C’était deux bouteilles de détergent à lessive, remplies d’eau cependant. Je n’avais pas d’haltères appropriés jusqu’à quelques années plus tard.”

À 16 ans, il a commencé à fréquenter une salle de sport et a commencé à se concentrer sur l’idée de devenir un modèle de fitness.

Il avait de grandes aspirations dès le départ et a consacré son temps à perdre du poids et à gagner du muscle.

Helmut a déclaré: “Ce qui me motive vraiment, c’est ma mission de servir d’exemple graphique de la réalisation d’idéaux – des rêves de fitness ultimes et plus encore.”

Il dit qu’il se consacre non seulement à améliorer son propre corps, mais aussi à aider les autres grâce à un entraînement personnel.

La meilleure façon d’obtenir des résultats est de s’entraîner cinq ou six jours par semaine et de se concentrer sur chacun de ses principaux groupes musculaires.

Helmut a expliqué : “Pour moi aussi, il y a le simple fait que l’entraînement peut être si agréable.

“Je veux dire incroyablement bon, quand l’humeur et l’énergie sont bonnes.”